DownDetector registra caída masiva de YouTube; usuarios reportan que es falla global
DownDetector indicó en qué lugares de México se registraron más incidencias, incluyendo la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara
Alrededor de las 19:00 horas de este 17 de febrero, usuarios reportaron la caída de la famosa plataforma gratuita de videos, YouTube. De acuerdo con información proporcionada por DownDetector, los errores son más frecuentes con un 66% en la aplicación móvil, mientras que el sitio web presenta un 27% y la transmisión de videos con un 6%.
No obstante, cerca de una hora después, algunos internautas informaron que YouTube comenzó a restablecerse.
ESTOS SON LOS LUGARES DE MÉXICO DONDE HUBO MAYOR REPORTE DE FALLAS
El mapa que proporciona DownDetector revela que la mayor cantidad de incidencias se registró en los siguientes lugares:
* Monterrey;
* Guadalajara;
* Colima;
* Ciudad de México;
* Tijuana;
* Mérida;
* Puebla;
* Culiacán;
* Villahermosa.
No obstante, en redes sociales indican que la caída fue a nivel global.
QUÉ HACER SI DETECTAS UN ERROR EN UNA PLATAFORMA O APP
Si detectas fallas en una plataforma o app, actúa de forma ordenada para identificar el origen y resolverlo (o escalarlo) con rapidez. Aquí tienes una guía práctica:
1. Verifica que la falla no sea general:
* Revisa si otros usuarios reportan el mismo problema (redes sociales, foros, páginas de estado).
* Confirma si hay anuncios oficiales de mantenimiento o caídas del servicio.
2. Descarta problemas de tu lado:
* Cierra y vuelve a abrir la app.
* Actualiza la aplicación o el navegador.
* Reinicia el dispositivo.
* Cambia de red (Wi-Fi ↔ datos móviles).
* Borra caché/datos (si aplica).
3. Documenta el error:
* Antes de reportarlo, reúne evidencia:
* Capturas de pantalla o video.
* Mensajes de error exactos.
* Fecha, hora y versión de la app.
* Sistema operativo y modelo del dispositivo.
* Pasos para reproducir la falla.
4. Reporta por los canales oficiales
* Usa la opción “Ayuda” / “Soporte” / “Reportar un problema” dentro de la app.
* Si es una plataforma institucional o empresarial, notifícalo al área de TI o mesa de ayuda.
* Incluye la evidencia y una descripción clara y concisa.
VANGUARDIA recomienda acudir a la plataforma DownDetector, que es la más común para levantar este tipo de problemas.