$!DownDetector registra caída masiva de YouTube; usuarios reportan que es falla global

Alrededor de las 19:00 horas de este 17 de febrero, usuarios reportaron la caída de la famosa plataforma gratuita de videos, YouTube. De acuerdo con información proporcionada por DownDetector, los errores son más frecuentes con un 66% en la aplicación móvil, mientras que el sitio web presenta un 27% y la transmisión de videos con un 6%. No obstante, cerca de una hora después, algunos internautas informaron que YouTube comenzó a restablecerse.

ESTOS SON LOS LUGARES DE MÉXICO DONDE HUBO MAYOR REPORTE DE FALLAS El mapa que proporciona DownDetector revela que la mayor cantidad de incidencias se registró en los siguientes lugares: * Monterrey; * Guadalajara; * Colima; * Ciudad de México; * Tijuana; * Mérida; * Puebla; * Culiacán; * Villahermosa. No obstante, en redes sociales indican que la caída fue a nivel global.