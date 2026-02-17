DownDetector registra caída masiva de YouTube; usuarios reportan que es falla global

+ Seguir en Seguir en Google
Tech
/ 17 febrero 2026
    DownDetector registra caída masiva de YouTube; usuarios reportan que es falla global
    Alrededor de las 19:00 horas de este 17 de febrero, usuarios reportaron la caída de la famosa plataforma gratuita de videos, YouTube. VANGUARDIA

DownDetector indicó en qué lugares de México se registraron más incidencias, incluyendo la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara

Alrededor de las 19:00 horas de este 17 de febrero, usuarios reportaron la caída de la famosa plataforma gratuita de videos, YouTube. De acuerdo con información proporcionada por DownDetector, los errores son más frecuentes con un 66% en la aplicación móvil, mientras que el sitio web presenta un 27% y la transmisión de videos con un 6%.

No obstante, cerca de una hora después, algunos internautas informaron que YouTube comenzó a restablecerse.

TE PUEDE INTERESAR: SSC alerta por fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay

$!DownDetector registra caída masiva de YouTube; usuarios reportan que es falla global

ESTOS SON LOS LUGARES DE MÉXICO DONDE HUBO MAYOR REPORTE DE FALLAS

El mapa que proporciona DownDetector revela que la mayor cantidad de incidencias se registró en los siguientes lugares:

* Monterrey;

* Guadalajara;

* Colima;

* Ciudad de México;

* Tijuana;

* Mérida;

* Puebla;

* Culiacán;

* Villahermosa.

No obstante, en redes sociales indican que la caída fue a nivel global.

$!DownDetector registra caída masiva de YouTube; usuarios reportan que es falla global

QUÉ HACER SI DETECTAS UN ERROR EN UNA PLATAFORMA O APP

Si detectas fallas en una plataforma o app, actúa de forma ordenada para identificar el origen y resolverlo (o escalarlo) con rapidez. Aquí tienes una guía práctica:

1. Verifica que la falla no sea general:

* Revisa si otros usuarios reportan el mismo problema (redes sociales, foros, páginas de estado).

* Confirma si hay anuncios oficiales de mantenimiento o caídas del servicio.

2. Descarta problemas de tu lado:

* Cierra y vuelve a abrir la app.

* Actualiza la aplicación o el navegador.

* Reinicia el dispositivo.

* Cambia de red (Wi-Fi ↔ datos móviles).

* Borra caché/datos (si aplica).

3. Documenta el error:

* Antes de reportarlo, reúne evidencia:

* Capturas de pantalla o video.

* Mensajes de error exactos.

* Fecha, hora y versión de la app.

* Sistema operativo y modelo del dispositivo.

* Pasos para reproducir la falla.

4. Reporta por los canales oficiales

* Usa la opción “Ayuda” / “Soporte” / “Reportar un problema” dentro de la app.

* Si es una plataforma institucional o empresarial, notifícalo al área de TI o mesa de ayuda.

* Incluye la evidencia y una descripción clara y concisa.

VANGUARDIA recomienda acudir a la plataforma DownDetector, que es la más común para levantar este tipo de problemas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apps

Organizaciones


Youtube

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida solo se aplicaría en caso de registrarse contagios confirmados

Reitera Coahuila que cubrebocas no será obligatorio en escuelas por sarampión
La Catedral de Santiago será sede de las principales celebraciones de Semana Santa 2026 en Saltillo.

Diócesis de Saltillo presenta su programa para la Semana Santa
También funciona para dar seguimiento a citas médicas de los derechohabientes.

IMSS Coahuila destaca importancia de la Cartilla Nacional de Salud para prevención y seguimiento médico
Santos... El número uno

Santos... El número uno
Atrincherado

Atrincherado
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas