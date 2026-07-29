Insumo estratégico: Gas Natural

De acuerdo con el reporte anual de Petróleos Mexicanos (Pemex) correspondiente a 2025, las importaciones de gas natural aumentaron 14.3 % respecto al año anterior, al pasar de 737.7 a 843.1 millones de pies cúbicos diarios. Asimismo, el valor de estas importaciones creció 60.2 %, impulsado principalmente por el incremento de los precios internacionales del energético.Este panorama refleja la importancia de fortalecer la infraestructura energética nacional y diversificar las fuentes de abastecimiento para reducir la vulnerabilidad ante factores externos.

El gas natural continúa siendo uno de los pilares del sistema energético mexicano. Actualmente, más del 60 % de la electricidad que consume el país se genera con este combustible, lo que lo convierte en un insumo estratégico para garantizar el suministro eléctrico y sostener el crecimiento económico. Sin embargo, la elevada dependencia de las importaciones representa uno de los principales desafíos para la seguridad energética nacional.

UN CONTEXTO INTERNACIONAL DESAFIANTE

La necesidad de fortalecer la seguridad energética también responde a un escenario global cada vez más complejo.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) advirtió en su actualización de mitad de año sobre el sector eléctrico que la demanda mundial de energía continuará creciendo durante 2026 y 2027, impulsada por la recuperación económica, la electrificación de diversos sectores y el incremento en el consumo asociado a nuevas tecnologías.

A ello se suman factores geopolíticos como las tensiones en Medio Oriente, que afectaron temporalmente el suministro mundial de Gas Natural Licuado (GNL), así como el aumento en los precios internacionales registrado en los mercados de Asia y Europa.

Ante este escenario, diversos países trabajan para fortalecer su infraestructura energética, ampliar sus capacidades de generación y reducir la dependencia de mercados externos.

PLANEACIÓN PARA UN FUTURO ENERGÉTICO MÁS SÓLIDO

En México, el Gobierno federal avanza en la construcción de una estrategia de largo plazo para garantizar el suministro energético.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que un grupo interdisciplinario de especialistas concluirá en las próximas semanas un diagnóstico sobre el aprovechamiento del gas natural en México y los escenarios de planeación energética hacia 2035 y 2040.

La comisión incorpora expertos con distintas perspectivas técnicas y científicas, incluyendo especialistas que históricamente han cuestionado el uso del gas no convencional, con el objetivo de construir un análisis integral que permita tomar decisiones sustentadas en evidencia.

Además del estudio sobre los recursos nacionales de gas, el grupo desarrolla escenarios para fortalecer la eficiencia energética e incrementar la participación de otras fuentes de generación eléctrica.

MÁS ENERGÍAS LIMPIAS HACIA 2030

Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Energía anunció metas más ambiciosas para acelerar la transición energética.

El objetivo es que para el año 2030 el 50 % de la electricidad del país provenga de fuentes renovables, impulsando el crecimiento de la energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica.

En este proceso, el gas natural continuará desempeñando un papel estratégico como combustible de transición, ya que permite respaldar la generación eléctrica cuando las fuentes renovables, como la solar y la eólica, presentan variaciones derivadas de las condiciones climáticas.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DEL SURESTE

Esta visión cobra especial importancia en estados como Quintana Roo, donde el crecimiento turístico, urbano y económico exige una infraestructura energética cada vez más robusta.