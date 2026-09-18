En los últimos 47 años la Tierra pierde 11 billones de toneladas de hielo en Groenlandia y la Antártida

En este nuevo estudio titulado “Mass balance of the Greenland and Antarctic ice sheets from the 1970s to 2023” que fue publicado en la revista Scientific Data, un grupo de científicos se detalla cómo desde 1979, se han derretido cerca de 11,3 billones de toneladas métricas de hielo de los glaciares en Groenlandia y la Antártida De Acuerdo con The Associated Press, esta cifra representa una cantidad de agua congelada que es suficiente para juntar hielo que tenga “un espesor de 1.5 metros (cinco pies) en todo el territorio continental de Estados Unidos”. La Agencia Espacial Europea explica que derivado de este derretimiento se incrementó el nivel global del mar en más de tres centímetros.

“Sin embargo, los nuevos hallazgos también ponen de relieve que la historia no se limita al derretimiento del hielo en la superficie. Los glaciares que drenan estas enormes capas de hielo también están fluyendo más rápido, transportando cantidades enormes de hielo directamente hacia el océano”, detalla la ESA. Los autores de esta investigación precisan que cinco sextas partes, es decir el 83.33% del deshielo no es el resultado de un aire más caliente, sino que es consecuencia de aguas más cálidas, más que erosionan las capas de hielo tanto por debajo como por los costados, mientras los glaciares circulan hacia los océanos; teniendo en cuenta la situación el equipo de científicos aseveran que es un revés para el futuro aumento del nivel del mar. Eric Rignot, quien es un científico del hielo de la Universidad de California en Irvine y coautor del estudio expresó a AP que “las capas de hielo se están derritiendo rápidamente. Estamos derritiendo las regiones polares, el nivel del mar está subiendo en todo el mundo y eso agravará la vulnerabilidad de las regiones costeras”.

Por su parte, Inès Otosaka, de la Universidad de Northumbria, en el Reino Unido y quien dirigió esta investigación, dijo a la ESA que “al remontarnos hasta la década de 1970, ahora podemos observar cómo han cambiado las capas de hielo a lo largo de medio siglo”. “Más de cuatro quintas partes del hielo perdido fueron descargadas en el océano por glaciares que fluyen más rápidamente, en lugar de haberse derretido en la superficie. Esto nos indica que la tendencia a largo plazo está siendo impulsada por la respuesta dinámica de las capas de hielo al calentamiento del océano”, añadió Otosaka.

Así también otro hallazgo de esta investigación es que la suma de todo ese hielo derretido terminó por convertirse en alrededor de 11.3 cuatrillones de litros de agua, lo que de acuerdo a los autores elevó el nivel del mar en el mundo cerca de 3.1 centímetros desde 1979, además de otros factores climáticos que están incidiendo en que los océanos aumenten su altura. La ESA destaca que en este estudio los científicos descubrieron que Groenlandia es el responsable de 1.81 centímetros de ese aumento del nivel del mar, mientras que el deshielo de Antártida provocó un 1.33 centímetros. Asimismo, el 84 % de la pérdida de hielo provocó la aceleración de los glaciares y una mayor descarga de hielo hacia el océano, en tanto que el 16 % fue consecuencia del derretimiento en la superficie de las capas de hielo, añade la ESA. En opinión de Otosaka lo anterior pudiera parecer que no es mucho, sin embargo, por cada centímetro de incremento en el nivel del mar, entre 2 y 3 millones de personas corren el riego de verse afectadas por una inundación por lo menos una vez al año Además Otosaka ondicó que el glaciar Jakobshavn, en Groenlandia, actualmente retrocede hasta 50 metros por día. Andrew Shepherd, de la Universidad de Northumbria, coautor del estudio y fundador de IMBIE, pormenorizó a la ESA que “un aumento del nivel del mar de poco más de tres centímetros puede parecer pequeño, pero eso pone a entre seis y nueve millones de personas en riesgo adicional de sufrir inundaciones y erosión costeras”, Shepherd prosigue explican que “dado que se prevé que las capas de hielo pierdan mucho más hielo durante las próximas décadas, evaluaciones globales como IMBIE son fundamentales para proteger a las comunidades afectadas por el cambio climático”. De acuerdo con AP, la colaboración internacional de científicos polares, liderada por la Agencia Espacial Europea, anteriormente solo había estudiado el deshielo de las capas de hielo desde 1990 con tomando como base los datos proporcionados por satélites europeos; sin embargo al añadir los satélites de la NASA, los científicos fueron capaces de “trazar los volúmenes de hielo en la Antártida hasta 1979 y en Groenlandia hasta 1972”. “Hay una tendencia clara a que las capas de hielo están perdiendo más masa y eso ha ido aumentando de década en década, especialmente si se observa el hielo que se descarga al océano. Y es bastante evidente que hay un vínculo con el cambio climático”, afirmó Otosaka a AP.

Así mismo, Otosaka especificó que la investigación reveló que en las décadas de 1970 y 1980, y “hasta bien entrada la de 1990”, las capas de hielo fueron parcialmente estables, no obstante después inició el deshielo y intensificándose durante la década de 2010. AP indica que los autores del estudio indicaron que si bien las cifras “aceleradas” parecen haber hecho “una pausa” de 2020 a 2023, eso revelan “más variaciones meteorológicas de corto plazo que tendencias de largo plazo”. Otosaka destacó que este estudio “se detuvo con datos de 2023”, sin embargo, ella analizó las mediciones posteriores y halló que la tendencia de aceleración se reanudó.

Por otra parte, el equipo de científicos que realizó esta investigación precisaron que una gran parte de la estabilidad en la Antártida es debido a que la Antártida Oriental se registraron nevadas récord, lo ayudó a compensar el velóz derretimiento en la Capa de Hielo de la Antártida Occidental. Rignot se refirió a la pausa de tres años y dijo que fue “solo un bache en el registro”, continua diciendo qu “el aumento prolongado es climático y la amenaza es absolutamente clara”. LA ESA considera que los resultados de este estudio ponen en el centro de la atención el papel fundamental de las capas de hielo en cuanto al futuro aumento del nivel del mar. Por lo que prosigue la Agencia Espacial Europea, “contar con un registro continuo de medio siglo sobre el comportamiento de las capas de hielo es fundamental para anticipar los riesgos que enfrentan los cientos de millones de personas que viven en zonas costeras bajas”. Aunque la investigación brinda uno de los análisis más “claras hasta ahora” referentes a cómo se están modificando Groenlandia y la Antártida, “también pone de manifiesto el papel crucial de mantener observaciones satelitales sostenidas, recopilar y preservar conjuntos de datos de largo plazo, y utilizar técnicas de procesamiento de datos de última generación para transformar las observaciones en mediciones de los cambios de las capas de hielo a lo largo de décadas”. Clement Albergel, de la Agencia Espacial Europea, afirmó que “la capacidad de evaluar el estado actual de las capas de hielo de nuestro planeta y comprender de manera tan exhaustiva los factores predominantes de su transformación solo es posible mediante la observación sostenida de la Tierra y los registros climáticos de largo plazo desarrollados a través de programas de investigación como la Iniciativa de Cambio Climático de la ESA” Con información de la Agencia The Associated Press y Agencia Espacial Europea.