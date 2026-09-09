En Vivo... Apple Event 2026: todo sobre el iPhone 18, el iPhone plegable y la era de John Ternus como nuevo CEO

La compañía confirmó el cambio de liderazgo desde abril. Ternus, quien anteriormente ocupaba el puesto de vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, asumió como CEO mientras Cook pasó a desempeñarse como presidente ejecutivo de la junta directiva.

La empresa Apple celebra este miércoles 9 de septiembre su tradicional evento de septiembre desde Apple Park , en Cupertino, California. La presentación marca un momento especial para la compañía: es la primera gran presentación de productos encabezada por John Ternus como director ejecutivo, luego de que Tim Cook dejara el cargo el pasado 1 de septiembre.

El evento lleva por nombre “Surprise and Shine” y tendrá como principales protagonistas a la nueva generación de iPhone. Entre los anuncios esperados aparecen el iPhone 18 Pro , el iPhone 18 Pro Max y, especialmente, el primer teléfono plegable de Apple.

IPHONE 18 PRO Y EL ESPERADO IPHONE PLEGABLE

El iPhone 18 Pro apunta a convertirse en uno de los equipos más importantes de la presentación. Reportes previos al evento señalan mejoras en rendimiento, autonomía y fotografía, además de una posible evolución de las cámaras y cambios en elementos del diseño.

La gran incógnita, sin embargo, está en el primer iPhone plegable. Diversos reportes apuntan a que podría recibir el nombre de iPhone Ultra o iPhone Duo y utilizar un formato similar al de un libro: una pantalla exterior cuando permanece cerrado y otra de mayor tamaño al desplegarse.

Su precio también sería uno de los puntos más llamativos. Las estimaciones previas a la presentación lo colocan por encima de los 2 mil dólares, aunque Apple todavía no había confirmado oficialmente el nombre, precio ni especificaciones del dispositivo antes del evento.

El ingreso de Apple a este segmento ocurre varios años después de Samsung, que lanzó el Galaxy Fold en 2019. Los teléfonos plegables todavía representan una porción pequeña del mercado mundial, pero la llegada de Apple podría modificar la competencia.

“Es muy probable que el iPhone plegable de Apple modifique la dinámica competitiva tanto en China como en los mercados globales”, declaró a AFP Kiranjeet Kaur, directora asociada de investigación de IDC.

JOHN TERNUS ENFRENTA SU PRIMERA GRAN PRUEBA

La presentación también funciona como la primera prueba pública de la nueva etapa de Apple. Ternus tiene 51 años y llegó a la compañía en 2001. Con el paso de los años ocupó distintos puestos hasta convertirse en responsable de la ingeniería de hardware de la empresa.

Su llegada ocurre mientras Apple enfrenta uno de sus principales retos tecnológicos: fortalecer su estrategia de inteligencia artificial. La compañía ha incorporado Apple Intelligence a sus productos y trabaja en nuevas capacidades para Siri, en una competencia cada vez más directa con las herramientas de IA de otras empresas.

El propio Ternus adelantó a los empleados que la compañía tenía por delante un lanzamiento importante. “We have a huge launch next week that’s going to be phenomenal”, escribió en un mensaje interno difundido el 1 de septiembre.

Además de los iPhone, se esperan novedades para el Apple Watch y los AirPods, aunque varios detalles permanecen sujetos a confirmación durante la presentación. También podrían darse a conocer las fechas de lanzamiento de las próximas versiones de los sistemas operativos de Apple.

UNA APUESTA POR EL SEGMENTO PREMIUM

El posible iPhone plegable llega en un momento en el que los teléfonos de este tipo siguen siendo un nicho frente a los smartphones tradicionales. Apple entraría a competir directamente con fabricantes que llevan años desarrollando este formato.

La apuesta tiene además una dimensión comercial. Reuters reportó que los analistas esperan que Apple pueda enviar más de 17 millones de iPhone plegables para 2027, mientras que IDC prevé un crecimiento importante del mercado de dispositivos plegables durante este año.

La expectativa está puesta en si Apple consigue convertir un formato todavía minoritario en una nueva fuente de crecimiento. Para Ternus, la presentación representa algo más que el lanzamiento anual del iPhone: será la primera señal pública de cómo pretende conducir a la compañía durante la siguiente etapa.

DATOS CURIOSOS

· John Ternus asumió como CEO de Apple el 1 de septiembre de 2026.

· Tim Cook dejó la dirección ejecutiva después de 15 años y ahora es presidente ejecutivo de la junta.

· Ternus ingresó a Apple en 2001.

· Samsung lanzó el Galaxy Fold en 2019, varios años antes de la llegada del primer plegable de Apple.