Estas son las señales de que están a punto de estafarte y que debes tener en cuenta

Las estafas ‘en línea’ son actualmente el tipo de delito más denunciado en países como EE. UU., México, Suecia, Rusia, Singapur, Bélgica, Francia, Israel y el Reino Unido, según el informe ‘The Global State of Scams - 2022 Report’, de GASA, que incluye 48 países y se publicó a finales de 2022 .

Los consumidores se sienten más vulnerables a ser estafados a través de SMS fraudulentos, compras online, falsas llamadas telefónicas y, en menor medida, a través de ‘apps’ y webs de citas, según la investigación de Revolut.

No obstante, solo el 16% de los consumidores se siente confiado en su capacidad general para detectar y evitar una estafa, y un tercio confiesa que no está preparado para reaccionar si sufriera un fraude o estafa, y no sabría qué hacer o quién podría ayudarle en esa situación, según esta misma fuente.

Además, dos de cada diez consumidores probablemente pasarían por alto las señales de un anuncio falso en las redes sociales.

Aaron Elliott-Gross, director de Fraude y Delitos Financieros de Revolut, describe a EFE las principales señales reveladoras de que una persona está a punto de ser estafado en línea, y explica que aquellos interesados en conocer más herramientas y técnicas para mantener su dinero seguro, disponen de un curso gratuito dentro de la ‘app’ diseñado para capacitar a los usuarios.