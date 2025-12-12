¡Expedition 33 gana el GOTY!... regala a todos los fans un DLC en forma de parche

El parche 1.5 ya está disponible en todas las plataformas y funciona como contenido adicional que amplía la experiencia de juego. Este gesto fue recibido como un regalo anticipado de Navidad que refuerza la sólida relación entre el estudio y su comunidad. Los jugadores celebraron el shadowdrop por su enfoque en pulir y enriquecer la aventura principal.

El reconocido Clair Obscur: Expedition 33 se coronó como el gran ganador del GOTY 2025 en The Game Awards , consolidándose como uno de los títulos más influyentes del año. Su triunfo no sorprendió a la crítica, que venía destacando su extraordinario diseño artístico, narrativa y dirección general. El anuncio más inesperado llegó durante la ceremonia, cuando su director reveló un DLC gratuito lanzado en ese mismo instante.

Su impacto en la industria se refuerza con la obtención de múltiples categorías, incluyendo narrativa, dirección de arte y soundtrack. La obra ha demostrado ser un referente técnico y emocional que marcó un antes y un después en la escena del gaming.

ASÍ ES EL PARCHE GRATUITO 1.5

El componente más destacado del parche 1.5 es Verso’s Drafts, un nuevo escenario disponible a partir del Acto 33. Este espacio integra sorpresas, combates intensos y encuentros adicionales que expanden el universo del juego. Muchos jugadores que buscaban contenido extendido celebraron esta adición como una prolongación natural de su experiencia.

El parche también incluye nuevos trajes para dar más variedad visual a los personajes, así como jefes adicionales en la Torre Infinita. Estos enfrentamientos fueron diseñados para ofrecer un reto avanzado, incorporando variaciones inéditas de antagonistas icónicos dentro de la historia.

Además, se integran nuevas armas y Luminas, ampliando las posibilidades de personalización del combate. El estudio confirmó que la “llave vieja”, que algunos jugadores perdieron en el prólogo, ahora puede obtenerse en el área final, permitiendo completar todos los diarios en una sola partida.

GANADORES DEL THE GAME AWARDS 2025

A continuación, presentamos los ganadores de los Game Awards 2025 en cada categoría.

Juego del año

“Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR

“Death Stranding 2: On the Beach”

“Donkey Kong Bananza”

“Hades II”

“Hollow Knight: Silksong”

“Kingdom Come: Deliverance II”

Mejor dirección de juego

“Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR

“Death Stranding 2: On the Beach”

“Ghost of Yotei”

“Hades II”

“Split Fiction”

Mejor narrativa

“Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR

“Death Stranding 2: On the Beach”

“Ghost of Yotei”

“Kingdom Come: Deliverance II”

“Silent Hill F”

Mejor dirección de arte

“Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR

“Death Stranding 2: On the Beach”

“Ghost of Yotei”

“Hades II”

“Hollow Knight: Silksong”

Mejor banda sonora y música

Christopher Larkin - “Hollow Knight: Silksong”

Darren Korb - “Hades II”

Lorien Testard - “Clair Obscur: Expedition 33” -GANADOR

Toma Otowa - “Ghost of Yotei”

Woodkid y Ludvig Forssell - “Death Stranding 2: On the Beach”

Mejor diseño de sonido

“Battlefield 6” - GANADOR

“Clair Obscur: Expedition 33”

“Death Stranding 2: On the Beach”

“Ghost of Yotei”

“Silent Hill F”

Mejor interpretación

Ben Starr - “Clair Obscur: Expedition 33”

Charlie Cox - “Clair Obscur: Expedition 33”

Erika Ishii - “Ghost of Yotei”

Jennifer English - “Clair Obscur: Expedition 33” - GANADORA

Konatsu Kato - “Silent Hill F”

Troy Baker - “Indiana Jones and the Great Circle”

Innovación en accesibilidad

“Assassin’s Creed: Shadows”

“Atomfall”

“Doom: The Dark Ages” - GANADOR

“EA Sports FC 26”

“South of Midnight”

Juegos por el impacto

“Consume Me”

“Despelote”

“Lost Records: Bloom & Rage”

“South of Midnight” - GANADOR

“Wanderstop”

Mejor juego en curso

“Final Fantasy XIV”

“Fortnite”

“Helldivers 2”

“Marvel Rivals”

“No Man’s Sky” - GANADOR

Mejor apoyo a la comunidad

“Baldur’s Gate 3” - GANADOR

“Final Fantasy XIV”

“Fortnite”

“Helldivers 2”

“No Man’s Sky”

Mejor juego independiente

“Absolum”

“Ball x Pit”

“Blue Prince”

“Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR

“Hades II”

“Hollow Knight: Silksong”

Mejor debut de juego independiente

“Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR“Blue Prince”“Despelote”“Dispatch”“Megabonk”

Mejor juego para móviles

“Destiny: Rising”

“Persona 5: The Phantom X”

“Sonic Rumble”

“Umamusume: Pretty Derby” - GANADOR

“Wuthering Waves”

Mejor juego de Realidad Virtual/Realidad Aumentada

“Alien: Rogue Incursion”

“Arken Age”

“Ghost Town”

“Marvel’s Deadpool VR”

“The Midnight Walk” - GANADOR

Mejor juego de acción

“Battlefield 6”

“Doom: The Dark Ages”

“Hades II” - GANADOR

“Ninja Gaiden 4”

“Shinobi: Art of Vengeance”

Mejor acción/aventura

“Death Stranding 2: On the Beach”

“Ghost of Yotei”

“Hollow Knight: Silksong” - GANADOR

“Indiana Jones and the Great Circle”

“Split Fiction”

Mejor RPG

“Avowed”

“Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR

“Kingdom Come: Deliverance II”

“Monster Hunter Wilds”

“The Outer Worlds 2”

Mejor combate

“2XKO”

“Capcom Fighting Collection 2”

“Fatal Fury: City of Wolves” - GANADOR

“Mortal Kombat: Legacy Kollection”

“Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage”

Mejor juego familiar

“Donkey Kong Bananza” - GANADOR

“Lego Party!”

“Lego Voyagers”

“Mario Kart World”

“Sonic Racing: Crossworlds”

“Split Fiction”

Mejor Sim/estrategia

“Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles” - GANADOR

“Jurassic World Evolution 3”

“Sid Meier’s Civilization VII”

“Tempest Rising”

“The Alters”

“Two Point Museum”

Mejor juego deportativo/carreras

“EA Sports FC 26”

“F1 25”

“Mario Kart World” - GANADOR

“Rematch”

“Sonic Racing: Crossworlds”

Mejor juego multijugador

“Arc Raiders” - GANADOR

“Battlefield 6”

“Elden Ring Nightreign”

“Peak”

“Split Fiction”

Mejor adaptación

“A Minecraft Movie”

“Devil May Cry”

“Splinter Cell: Deathwatch”

“The Last of Us: Season 2” - GANADOR

“Until Dawn”

Estos fueron los ganadores en otras categorías:

Mejor juego Esports: “Counter-Strike 2”

Mejor atleta de Esports: Chovy

Mejor equipo de Esports: Team Vitality, de “Counter-Strike 2”

Mejor creador de contenido del año: MoistCr1TiKaL

Juego más anticipado: “Grand Theft Auto VI”

Juego que cambia la industria: “Girls Make Games”

Premio Voz del jugador: “Wuthering Waves”