Fallo masivo: Servicios de Microsoft y Amazon colapsan a nivel mundial y afectan a miles de usuarios en México

Tech
/ 29 octubre 2025
    Fallo masivo: Servicios de Microsoft y Amazon colapsan a nivel mundial y afectan a miles de usuarios en México
    Miles de usuarios reportan interrupciones en servicios de Microsoft y Amazon, dificultando el acceso a correos, aplicaciones y plataformas en la nube. FOTO: VANGUARDIA

Servicios de Microsoft y Amazon, incluidos Azure, Microsoft 365, Xbox y AWS, presentan fallas que afectan a miles de usuarios a nivel internacional

Este miércoles, diversos servicios de Microsoft y Amazon experimentan interrupciones que afectan a miles de usuarios, según reportes del sitio de seguimiento Downdetector. Entre los servicios afectados se encuentran Azure, Microsoft 365, Microsoft Store, Microsoft Outlook, Xbox Network, Minecraft y Amazon Web Services (AWS).

De acuerdo con los datos recopilados por Downdetector, la caída se registró aproximadamente a las 9:00 horas (tiempo de México). El servicio Azure presentó problemas para más de 17,000 usuarios, mientras que Microsoft 365 reportó fallas para casi 11,500 usuarios.

El sitio de seguimiento recopila informes de estado de múltiples fuentes, incluyendo reportes de usuarios y sistemas automáticos, para identificar problemas en tiempo real.

MICROSOFT RECONOCE FALLAS; INFORMA QUE TRABAJA EN EL RESTABLECIMIENTO DE LAS OPERACIONES

Microsoft confirmó las fallas a través de su página de estado de Azure, indicando que se está investigando un problema con el Portal de Azure que podría impedir que los clientes accedan correctamente al portal. La compañía agregó que los usuarios podrían enfrentar retrazos o dificultades al utilizar otros servicios, incluyendo problemas con complementos y conectividad de red en Outlook.

Asimismo, Microsoft informó que se están revisando los reportes de interrupciones en el centro de administración de Microsoft 365 y otros servicios relacionados con Azure, con el objetivo de restablecer la operación completa de manera gradual.

$!Fallo masivo: Servicios de Microsoft y Amazon colapsan a nivel mundial y afectan a miles de usuarios en México

SERVICIOS DE AMAZON TAMBIÉN SUFREN FALLAS

Simultáneamente, los servicios en la nube AWS de Amazon también presentan interrupciones reportadas en Estados Unidos, lo que sugiere que el problema podría tener un alcance internacional y afectar operaciones dependientes de la infraestructura de nube.

Mientras las empresas solucionan los problemas, los usuarios afectados podrían experimentar dificultades para iniciar sesión, enviar correos electrónicos o acceder a aplicaciones vinculadas a los servicios de Microsoft y AWS. Se recomienda verificar periódicamente la página de estado de los servicios y tomar precauciones en procesos críticos que dependan de estas plataformas.

$!Fallo masivo: Servicios de Microsoft y Amazon colapsan a nivel mundial y afectan a miles de usuarios en México

Las compañías continúan monitoreando la situación y se espera que en las próximas horas se emita un informe detallado sobre las causas y tiempos estimados de recuperación. Esta interrupción se suma a otros incidentes recientes que evidencian la dependencia global de usuarios y empresas en servicios de nube.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

