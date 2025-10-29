Fallo masivo: Servicios de Microsoft y Amazon colapsan a nivel mundial y afectan a miles de usuarios en México
Servicios de Microsoft y Amazon, incluidos Azure, Microsoft 365, Xbox y AWS, presentan fallas que afectan a miles de usuarios a nivel internacional
Este miércoles, diversos servicios de Microsoft y Amazon experimentan interrupciones que afectan a miles de usuarios, según reportes del sitio de seguimiento Downdetector. Entre los servicios afectados se encuentran Azure, Microsoft 365, Microsoft Store, Microsoft Outlook, Xbox Network, Minecraft y Amazon Web Services (AWS).
De acuerdo con los datos recopilados por Downdetector, la caída se registró aproximadamente a las 9:00 horas (tiempo de México). El servicio Azure presentó problemas para más de 17,000 usuarios, mientras que Microsoft 365 reportó fallas para casi 11,500 usuarios.
El sitio de seguimiento recopila informes de estado de múltiples fuentes, incluyendo reportes de usuarios y sistemas automáticos, para identificar problemas en tiempo real.
MICROSOFT RECONOCE FALLAS; INFORMA QUE TRABAJA EN EL RESTABLECIMIENTO DE LAS OPERACIONES
Microsoft confirmó las fallas a través de su página de estado de Azure, indicando que se está investigando un problema con el Portal de Azure que podría impedir que los clientes accedan correctamente al portal. La compañía agregó que los usuarios podrían enfrentar retrazos o dificultades al utilizar otros servicios, incluyendo problemas con complementos y conectividad de red en Outlook.
Asimismo, Microsoft informó que se están revisando los reportes de interrupciones en el centro de administración de Microsoft 365 y otros servicios relacionados con Azure, con el objetivo de restablecer la operación completa de manera gradual.
SERVICIOS DE AMAZON TAMBIÉN SUFREN FALLAS
Simultáneamente, los servicios en la nube AWS de Amazon también presentan interrupciones reportadas en Estados Unidos, lo que sugiere que el problema podría tener un alcance internacional y afectar operaciones dependientes de la infraestructura de nube.
Mientras las empresas solucionan los problemas, los usuarios afectados podrían experimentar dificultades para iniciar sesión, enviar correos electrónicos o acceder a aplicaciones vinculadas a los servicios de Microsoft y AWS. Se recomienda verificar periódicamente la página de estado de los servicios y tomar precauciones en procesos críticos que dependan de estas plataformas.
Las compañías continúan monitoreando la situación y se espera que en las próximas horas se emita un informe detallado sobre las causas y tiempos estimados de recuperación. Esta interrupción se suma a otros incidentes recientes que evidencian la dependencia global de usuarios y empresas en servicios de nube.