Gemelos digitales, así son las copias del mundo real en el universo virtual

Aunque la ciencia y laboratorios de todo el mundo llevan décadas trabajando con maquetas, simuladores y recreaciones de objetos, procesos, estructuras, máquinas e incluso del cuerpo humano, para poner a prueba avances, tecnologías y desarrollos en entornos seguros, los gemelos digitales representan un salto cualitativo en el uso de réplicas del mundo real. Un gemelo digital (GD) es una representación digitalizada de un activo, sistema o proceso físicos, la cual imita de manera muy precisa, en el ámbito virtual, el comportamiento de dicho objeto material en el mundo real, según la firma de consultoría MarketsandMarkets (MaM).

REPLICAS INMATERIALES DEL MUNDO MATERIAL Explican que un GD es una plataforma que actúa como una réplica que se actualiza instantánea y continuamente con datos provenientes de sensores, dispositivos conectados y otros sistemas de alta tecnología. “Este tipo de plataformas, basadas en tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la computación en la nube, el análisis de macrodatos y el Internet de las cosas (IoT), permite a las empresas simular rendimientos, predecir resultados y optimizar operaciones sin interrumpir los entornos materiales ni provocar su inactividad, de acuerdo con MaM. “Los ‘gemelos digitales’ son una sofisticada evolución tecnológica de las clásicas maquetas que históricamente han permitido el avance del conocimiento, y representan un cambio de paradigma, al recrear estructuras y realidades del mundo físico en un entorno virtual”, explica por su parte Asier Culebras, director general en España de la compañía Wireless Logic (WL). UN MERCADO EN EXPANSIÓN Alrededor del 30% de las organizaciones ya utilizan gemelos digitales y cerca del 60% planea hacerlo en los próximos años; mientras que el 58% de los fabricantes ya ha implementado o está implementando soluciones de gemelos digitales en sus operaciones, según los datos de distintas consultoras que maneja la compañía tecnológica Wireless Logic (WL).

Desde MaM destacan que el mercado global de gemelos digitales se expande constantemente a medida que las organizaciones de todos los sectores adoptan la toma de decisiones basada en datos y la automatización inteligente, previendo que este mercado crezca desde 21,140 millones de dólares estadounidenses que tenía en 2025 hasta los 149,810 millones de dólares en 2030. Entre las industrias que están adoptando activamente esta tecnología se incluyen la fabricación y automatización industrial; la automoción y el transporte; el sector aeroespacial y de defensa; la atención sanitaria y las ciencias de la vida; así como la energía, los servicios públicos, el ámbito del petróleo y el gas, y la construcción y las infraestructuras inteligentes, añaden. Por ejemplo, en el sector sanitario se está probando el uso de GDs para monitorizar dispositivos médicos y simular tratamientos personalizados, y en la construcción, se utilizan para modelar edificios e infraestructuras, mejorando la precisión de los planes y proyectos y reduciendo los riesgos, recalcan. PARTE DE LA TECNOLOGÍA DE INTERNET DE LAS COSAS O LO IOT “Un gemelo digital es una representación virtual de una infraestructura de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), es decir, de un conjunto de dispositivos y objetos físicos conectados a Internet, transmitiendo datos”, de acuerdo con Asier Culebras, de WL.

Esta compañía ha desarrollado una plataforma denominada Kheiron que permite crear un gemelo digital y se encarga de recopilar y procesar los datos enviados por los dispositivos de IoT y representarlos de forma visual e intuitiva, “siempre con el objetivo de optimizar la toma de decisiones por parte de la empresa”, según explica Culebras. Para este especialista, los GDs “representan un cambio de paradigma”, porque “rompen las barreras materiales para ofrecer un conocimiento profundo del elemento recreado y expandir sus límites sin riesgos” y “permiten recrear cualquier realidad imaginable: desde un cuerpo humano hasta una fábrica, una ciudad al completo, un vehículo o una infraestructura”. Esta tecnología “tampoco tiene límites para recrear escenarios que permitan alcanzar un grado de conocimiento inédito mediante la simulación de situaciones de diversa índole”, destaca.