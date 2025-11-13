Google ahora podrá llamar a tiendas para preguntar por productos, con ayuda de la IA

Google anunció este jueves el lanzamiento de una nueva función basada en inteligencia artificial (IA) que permitirá a los usuarios pedirle al asistente digital de la compañía que realice llamadas telefónicas a tiendas y negocios locales para consultar la disponibilidad de productos específicos, como guitarras, juguetes o artículos de temporada. La compañía explicó que esta herramienta forma parte de una actualización importante de sus funciones de compras impulsadas por IA, que estará disponible a partir de este jueves en Estados Unidos, a través de Gemini, coincidiendo con el inicio de la temporada navideña. A través de sus redes sociales, Google informó que con esta nueva actualización los usuarios podrán describir lo que buscan en lenguaje natural dentro del Modo IA, como si se lo contaran “a un amigo”. TE PUEDE INTERESAR: Si la IA difama a alguien, ¿quién es el responsable?

GOOGLE TE HARÁ LAS COMPRAS MÁS FÁCILES COMPARANDO PRECIOS, RESEÑAS Y MÁS El sistema procesará la información y mostrará resultados organizados con imágenes, precios, reseñas, disponibilidad y enlaces directos de compra, con el fin de ayudar al consumidor a tomar decisiones de manera más rápida y segura. “Estamos lanzando una importante actualización de compras con IA en Google, justo a tiempo para la temporada navideña”, señaló la compañía. “En el Modo IA, puedes describir lo que buscas y obtener una respuesta inteligente y organizada que combina imágenes y todos los detalles que necesitas. Simplifica tus compras en Google”. La empresa también anunció que esta experiencia está integrada en la aplicación Gemini, su asistente conversacional, que ahora puede generar ideas para regalos, comparar artículos y responder preguntas con enlaces de compra, todo dentro del chat. GEMINI REVISARÁ POR TI DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE LLAMADAS La novedad más destacada del anuncio es la función que permite pedirle a Google que realice llamadas a tiendas cercanas para averiguar si tienen disponible un producto determinado, así como conocer precios, promociones o existencias. “Puedes ahorrar tiempo pidiéndole a Google que llame a las tiendas por ti”, explicó la empresa en su comunicado. “Cuando busques ciertos productos ‘cerca de mí’ en la Búsqueda, verás la opción ‘Dejar que Google llame’. Selecciona ‘Empezar’ y te haremos algunas preguntas personalizadas según lo que estés buscando”. Una vez que el usuario completa un breve formulario con detalles como el color, la marca o el precio deseado, la IA realiza automáticamente las llamadas a los establecimientos locales. Posteriormente, el usuario recibe un correo electrónico o mensaje de texto con las respuestas obtenidas, incluyendo información sobre precios, promociones y disponibilidad de inventario. “Le enviaremos un correo electrónico o un mensaje de texto con las respuestas, junto con información sobre el inventario de otras tiendas cercanas de nuestro Shopping Graph”, añadió Google.