Google ahora podrá llamar a tiendas para preguntar por productos, con ayuda de la IA
Google anunció este jueves el lanzamiento de una nueva función basada en inteligencia artificial (IA) que permitirá a los usuarios pedirle al asistente digital de la compañía que realice llamadas telefónicas a tiendas y negocios locales para consultar la disponibilidad de productos específicos, como guitarras, juguetes o artículos de temporada.
La compañía explicó que esta herramienta forma parte de una actualización importante de sus funciones de compras impulsadas por IA, que estará disponible a partir de este jueves en Estados Unidos, a través de Gemini, coincidiendo con el inicio de la temporada navideña.
A través de sus redes sociales, Google informó que con esta nueva actualización los usuarios podrán describir lo que buscan en lenguaje natural dentro del Modo IA, como si se lo contaran “a un amigo”.
GOOGLE TE HARÁ LAS COMPRAS MÁS FÁCILES COMPARANDO PRECIOS, RESEÑAS Y MÁS
El sistema procesará la información y mostrará resultados organizados con imágenes, precios, reseñas, disponibilidad y enlaces directos de compra, con el fin de ayudar al consumidor a tomar decisiones de manera más rápida y segura.
“Estamos lanzando una importante actualización de compras con IA en Google, justo a tiempo para la temporada navideña”, señaló la compañía. “En el Modo IA, puedes describir lo que buscas y obtener una respuesta inteligente y organizada que combina imágenes y todos los detalles que necesitas. Simplifica tus compras en Google”.
La empresa también anunció que esta experiencia está integrada en la aplicación Gemini, su asistente conversacional, que ahora puede generar ideas para regalos, comparar artículos y responder preguntas con enlaces de compra, todo dentro del chat.
GEMINI REVISARÁ POR TI DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE LLAMADAS
La novedad más destacada del anuncio es la función que permite pedirle a Google que realice llamadas a tiendas cercanas para averiguar si tienen disponible un producto determinado, así como conocer precios, promociones o existencias.
“Puedes ahorrar tiempo pidiéndole a Google que llame a las tiendas por ti”, explicó la empresa en su comunicado. “Cuando busques ciertos productos ‘cerca de mí’ en la Búsqueda, verás la opción ‘Dejar que Google llame’. Selecciona ‘Empezar’ y te haremos algunas preguntas personalizadas según lo que estés buscando”.
Una vez que el usuario completa un breve formulario con detalles como el color, la marca o el precio deseado, la IA realiza automáticamente las llamadas a los establecimientos locales. Posteriormente, el usuario recibe un correo electrónico o mensaje de texto con las respuestas obtenidas, incluyendo información sobre precios, promociones y disponibilidad de inventario.
“Le enviaremos un correo electrónico o un mensaje de texto con las respuestas, junto con información sobre el inventario de otras tiendas cercanas de nuestro Shopping Graph”, añadió Google.
HERRAMIENTA SE ENCUENTRA EN PRIMERA FASE: SOLO PUEDE HACER CONSULTAS EN CIERTOS PRODUCTOS
Por ahora, la herramienta solo funciona para consultar la disponibilidad de productos específicos en determinadas categorías, como juguetes, salud y belleza, y electrónica. Sin embargo, un portavoz de Google señaló a la agencia EFE que la compañía trabaja en expandir las capacidades del sistema para que en el futuro pueda realizar otras tareas, como consultar los horarios de las tiendas durante días festivos o eventos especiales.
El objetivo, según Google, es facilitar las compras locales mediante el uso de inteligencia artificial, eliminando la necesidad de que el usuario contacte directamente a los establecimientos.
GOOGLE DESTACA TRES BENEFICIOS DE UTILIZAR IA PARA REALIZAR COMPRAS
Además de las llamadas automatizadas, los usuarios de Google en Estados Unidos ya pueden acceder a nuevas herramientas dentro de la experiencia de compras impulsadas por IA. Entre ellas destacan:
- Comparación inteligente de productos: permite ver artículos similares con sus principales diferencias y ventajas.
- Seguimiento de precios: el usuario puede seguir el precio de un producto y recibir notificaciones cuando baje de costo en tiendas participantes.
- Compra automática con Google Pay: si el precio se ajusta al presupuesto establecido, el sistema puede completar la compra de manera segura por el usuario.
Con esta actualización, Google continúa ampliando el uso de la inteligencia artificial en su ecosistema de productos y servicios. La compañía ha señalado que su objetivo es hacer más eficiente el proceso de búsqueda y compra, especialmente durante la temporada navideña, cuando aumenta la demanda de regalos y artículos de consumo.
La función de llamadas con agentes de IA se encuentra en fase de implementación inicial en Estados Unidos, sin fecha confirmada para su lanzamiento en otros países. Google indicó que continuará realizando pruebas y mejoras antes de extender la herramienta a nuevos mercados.
Con información de Google y EFE