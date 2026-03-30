Hoy inicia la cuenta regresiva de Artemis II; la misión que llevará de vuelta a la humanidad a la Luna

MIAMI- La NASA comenzará la cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis II este lunes a las 15:00 horas del tiempo local de Florida (19:00 GMT), cuando estima un 80 % de probabilidad de buen clima para el esperado despegue el próximo miércoles del cohete, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna. Especialistas de la agencia espacial estadounidense afirmaron este domingo en una conferencia que todo está “listo” desde el punto de vista técnico para el lanzamiento, programado para el miércoles a las 18:24 hora local (22:24 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy.

Por ahora, solo les preocupa la posibilidad de que nubes y vientos impidan el despegue en Cabo Cañaveral, desde donde comenzará la misión de 10 días alrededor de la Luna, la primera en su tipo desde hace más de 50 años. ”Nos estamos acercando mucho y estamos listos. Ya tuvimos nuestra revisión de preparación de vuelo hace un par de semanas y, desde entonces, todas nuestras operaciones han resultado sin contratiempos”, declaró Lori Glaze, administradora asociada del Misión de Desarrollo de Exploración de Sistemas de la NASA. Algunos de los detalles finales incluyen la revisión médica de los cuatro tripulantes y evaluar las condiciones para abortar la misión en caso de emergencia, expresó la funcionaria espacial. Aún así, la administradora asociada aseveró que el sábado ya tuvieron una reunión con un informe previo a la cuenta atrás, lo que representa el “último paso” para comenzar el conteo final y fue el “más limpio que jamás haya tenido” la NASA.

Los funcionarios destacaron que los equipos han preparado ya el cohete para lanzamiento, que estaba previsto para hace casi dos meses, pero se retrasó por problemas técnicos y climáticos, por lo que el vehículo regresó al edificio de ensamblaje el 21 de febrero, horas después del ensayo general previo al despegue. Momentos antes de esta conferencia, el comandante de la misión, el astronauta Reid Wiseman, se declaró “listo” y “relajado” para el lanzamiento, pese a reconocer que están preparados por si no se concreta estos días.

”Estamos listos para salir, el equipo está preparado para ir y el vehículo está preparado para partir, pero ni por un segundo tenemos la expectativa de que vamos a ir”, matizó Wiseman. “Puede ser que salgamos a la plataforma y tengamos que intentarlo unas pocas veces más, y estamos 100 % listos para ello”, agregó. Wiseman interactuó por última vez de forma virtual con el público junto a sus compañeros estadounidenses, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch, así como el canadiense Jeremy Hansen, quienes comenzaron su cuarentena desde el viernes. Esta es la segunda misión de Artemis tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las siguientes, en las que astronautas volverán a pisar suelo lunar en 2028, y comenzarán el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural y la construcción de la estación orbital Gateway. Astronautas de Artemis II: “el mundo ha esperado mucho tiempo” para volver a la Luna Los cuatro astronautas que integran la misión Artemis II, que supone el regreso de humanos a la Luna, arribaron el viernes al Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida), y se han mostrado “entusiasmados” ante el lanzamiento previsto para el 1 de abril.

”Vamos a ir a la Luna. El mundo ha estado esperando mucho tiempo para volver a hacer esto. Estamos realmente entusiasmados”, ha manifestado el comandante de la misión Reid Wiseman, quien ha destacado que la misión es fruto de años de trabajo y del esfuerzo de un amplio equipo. La tripulación, que también la integran Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, ha llegado al complejo espacial a bordo de aeronaves de entrenamiento T-38 Talon, utilizadas habitualmente por la agencia. Todos han comparecido ante los medios vestidos con sus trajes espaciales en una de las pistas de aterrizaje del centro. Los cuatro astronautas han insistido en que, aunque la misión está en su fase final de preparación, el calendario sigue siendo flexible. ”El cohete está listo. Nosotros estamos listos. La NASA está lista. Pero no hay garantías”, ha advertido Wiseman, quien ha explicado que podrían producirse retrasos de 24 o 48 horas si el equipo necesita más tiempo para completar los preparativos o si surgen condicionantes técnicos o meteorológicos. En la misma línea, Glover ha subrayado que la prioridad es la seguridad y la preparación constante. “Nos enfocamos en el entrenamiento, la preparación y la seguridad”, ha dicho. Ha destacado además el papel clave de las familias y del equipo de apoyo en tierra durante todo el proceso:”Todos los astronautas empiezan una misión con un objetivo muy simple: no estropearla”, ha agregado. La misión Artemis II ha sufrido varios aplazamientos en los últimos meses debido a revisiones técnicas y de seguridad, especialmente relacionadas con sistemas de la nave Orion y otros elementos del programa, lo que llevó a la NASA a retrasar el calendario inicial para garantizar la fiabilidad del vuelo. Sin embargo, los astronautas han coincidido en que estos retrasos han reforzado su preparación. “Cada día que pasa es un día más cerca del lanzamiento”, ha afirmado Koch, quien ha remarcado el impacto motivador de los avances en el programa Artemis y la futura exploración de Marte. “Ha sido inspirador y nos ha impulsado aún más”, ha apuntado. Koch ha incidido en el carácter colectivo de la misión. “Estamos en una carrera de relevos: solo tenemos éxito si las siguientes misiones también lo tienen”, ha explicado, al recalcar que Artemis II es un paso clave para preparar el camino hacia el alunizaje previsto en Artemis III. Por su parte, Hansen ha puesto el foco en la cooperación internacional y en el legado de la misión. “No se trata de ser los primeros, sino de asegurarse de que no somos los últimos”, ha declarado, al resaltar que el programa involucra a socios como Canadá y la Agencia Espacial Europea, y que sienta las bases para una exploración más ambiciosa del espacio profundo. El regreso tras Apolo Artemis II será la primera misión tripulada de un programa que busca devolver astronautas a la superficie lunar por primera vez desde la era Apolo. En esta ocasión, los cuatro tripulantes viajarán a bordo de la cápsula Orion en un vuelo alrededor de la Luna, sin alunizaje, con el objetivo de probar los sistemas de navegación, comunicaciones y seguridad antes de futuras misiones. El vuelo tripulado tiene además un marcado carácter histórico. Glover se convertirá en el primer hombre de raza negra en viajar a la Luna; Koch será la primera mujer en formar parte de una misión lunar, y Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, será el primer no estadounidense en viajar a las proximidades del satélite. La misión, que incluirá maniobras complejas y pruebas en órbita lunar, permitirá asimismo recopilar datos clave sobre el rendimiento de la nave y la respuesta de la tripulación en el espacio profundo, en lo que la NASA considera un ensayo fundamental antes de volver a poner al ser humano sobre la superficie de la Luna. Artemis II marcará así el regreso de astronautas a las inmediaciones del satélite por primera vez en más de medio siglo y abrirá una nueva etapa en la exploración espacial, con la mirada puesta no solo en la Luna, sino también en futuras misiones tripuladas a Marte.

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