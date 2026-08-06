Logran científicos capturar las fotos más nítidas hasta ahora de la superficie solar

NUEVA YORK- Un equipo de científicos ha captado las imágenes más nítidas hasta ahora de la superficie solar, revelando una fachada accidentada y dinámica.

Es peligroso mirar directamente al sol sin protección ocular. Pero los investigadores pudieron echar un vistazo a la superficie abrasadora con la ayuda del Telescopio Solar Daniel K. Inouye de la Fundación Nacional de Ciencias, ubicado en la isla de Maui, en Hawai.

Los científicos tomaron originalmente las imágenes por un motivo distinto: afinar y poner a prueba los límites del telescopio. Pero cuando observaron los resultados, se dieron cuenta de que habían fotografiado la brillante capa exterior del sol con una resolución nunca antes conseguida.