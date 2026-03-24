Tormenta Solar Geomagnética golpeará a la Tierra... estas son las consecuencias de una magnitud G3

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 24 marzo 2026
    Tormenta Solar Geomagnética golpeará a la Tierra... estas son las consecuencias de una magnitud G3
    La Tierra enfrenta una tormenta geomagnética G3. Conoce sus efectos, riesgos para la tecnología y si habrá auroras boreales en marzo de 2026. VANGUARDIA/ARCHIVO

Una tormenta geomagnética de intensidad G3 golpea la Tierra y podría provocar auroras boreales, además de posibles afectaciones tecnológicas

La Tierra atraviesa actualmente una tormenta geomagnética que se intensificó el pasado 22 de marzo, alcanzando una magnitud G3, considerada fuerte dentro de la escala de actividad solar. El fenómeno, que se extenderá hasta el 24 de marzo, ha sido monitoreado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que mantiene vigilancia constante sobre sus posibles efectos.

Este tipo de eventos ocurre cuando el llamado viento solar —una corriente de partículas cargadas emitidas por el Sol— interactúa con el campo magnético terrestre. Aunque invisible al ojo humano, este choque energético puede tener implicaciones tanto en la atmósfera como en los sistemas tecnológicos modernos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/noaa-alerta-que-la-tormenta-solar-mas-grande-de-los-ultimos-20-anos-azota-a-la-tierra-OJ18996778

De acuerdo con los registros, el viento solar alcanzó velocidades cercanas a los 627 kilómetros por segundo, lo que explica la intensidad del fenómeno. A pesar de su fuerza, especialistas coinciden en que no representa un riesgo directo para la vida en el planeta.

EFECTOS EN TECNOLOGÍA Y POSIBLES INTERRUPCIONES

Si bien estas tormentas no afectan directamente a las personas, sí pueden impactar la infraestructura tecnológica. Entre los principales riesgos se encuentran fallas en telecomunicaciones, interrupciones en sistemas de GPS y variaciones en redes de energía eléctrica, especialmente en regiones con alta latitud.

La actividad geomagnética altera temporalmente la estabilidad de los satélites y puede generar fluctuaciones en las señales que dependen de ellos. Este escenario ha llevado a instituciones científicas a mantener protocolos de monitoreo constante durante eventos de esta naturaleza.

“Las tormentas solares no son peligrosas para la vida, pero sí para la tecnología de la que dependemos”, advierten especialistas en clima espacial. En casos extremos, incluso podrían generarse daños en infraestructura eléctrica que tomarían tiempo en ser reparados.

AURORAS BOREALES: EL LADO VISUAL DEL FENÓMENO

Uno de los efectos más llamativos de este tipo de tormentas es la aparición de auroras boreales, un espectáculo luminoso que ocurre cuando las partículas solares interactúan con los gases de la atmósfera terrestre, liberando energía en forma de luz.

Durante este evento, se espera que las auroras sean visibles en regiones de alta latitud como Canadá y el norte de Estados Unidos, particularmente en zonas como Maine o Michigan. Sin embargo, su visibilidad en regiones cercanas al ecuador, como México, es poco probable en esta ocasión.

En años recientes, la intensa actividad solar ha permitido que este fenómeno se observe en latitudes poco habituales, lo que ha despertado el interés tanto del público como de la comunidad científica.

ACTIVIDAD SOLAR Y LO QUE VIENE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Aunque la tormenta ha disminuido a nivel G1, el fenómeno aún mantiene cierta actividad. Además, científicos han detectado una eyección de masa coronaria el 22 de marzo a través del Observatorio Solar y Heliosférico, lo que podría generar un nuevo evento el próximo 25 de marzo.

De momento, no existe confirmación oficial de una nueva tormenta, pero no se descarta que estas partículas solares rocen la magnetósfera terrestre. De ocurrir, podría registrarse un nuevo episodio de actividad geomagnética, aunque de menor intensidad.

Este comportamiento también coincide con una aparente disminución en la actividad solar. El pasado 22 de febrero, el Sol se presentó sin manchas solares por primera vez desde 2022, lo que sugiere una posible transición hacia un periodo de menor intensidad dentro del ciclo solar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/investigador-de-la-unam-alerta-por-superllamaradas-solares-que-podria-colapsar-la-tecnologia-DA18902001

DATOS CURIOSOS

• En años recientes, algunas auroras boreales han sido visibles incluso en México debido a la alta actividad solar.

• Los colores de las auroras dependen del gas con el que interactúan las partículas solares; el verde es el más común.

• Una tormenta geomagnética fuerte puede alterar sistemas eléctricos en cuestión de minutos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tormenta solar

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Recientemente en Saltillo se han ejecutado diversos cateos en los que se han asegurado estupefacientes.

Coahuila: Van 450 cateos en 2026; 35% por drogas y en 60 casos se ha desarmado a agresores de mujeres
Esta semana el gobernador Manolo Jiménez anunciará la llegada de nuevas inversiones a la región.

Coahuila prevé inversiones millonarias y reactivación energética con proyecto de gas
Mientras el PT insiste en sacar la consulta de 2027, la Jucopo admite que, sin consenso, el dictamen podría ir al pleno hasta Pascua.

Persisten diferencias por Plan B electoral; PT y Jucopo del Senado mantienen desacuerdo

La modernización del inmueble incluye tecnología LED en distintos niveles del estadio.

Ciudad de México: iluminación y sonido del Estadio Banorte quedan listos para su estreno
Camino. La película ha recorrido festivales internacionales y ha sido reconocida por su enfoque sobre la violencia de género.

Gabriel Ramos: ‘se cantaba ‘Rosita Alvirez’ sin reflexionar que habla de un feminicidio’
Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales el momento en que una persona está tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

¿Es un video real o IA? Captan a persona tomando el sol en Palacio Nacional

Asisten a migrantes atrapados en camión por deshidratación y otras afecciones médicas

Hallan 250 migrantes en un camión abandonado dentro de un corralón de Xalapa
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informa sobre posicionamiento de México en el T-MEC

Marcelo Ebrard informa sobre posicionamiento de México tras revisión del T-MEC