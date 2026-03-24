Tormenta Solar Geomagnética golpeará a la Tierra... estas son las consecuencias de una magnitud G3

Este tipo de eventos ocurre cuando el llamado viento solar —una corriente de partículas cargadas emitidas por el Sol— interactúa con el campo magnético terrestre. Aunque invisible al ojo humano, este choque energético puede tener implicaciones tanto en la atmósfera como en los sistemas tecnológicos modernos.

La Tierra atraviesa actualmente una tormenta geomagnética que se intensificó el pasado 22 de marzo, alcanzando una magnitud G3 , considerada fuerte dentro de la escala de actividad solar. El fenómeno, que se extenderá hasta el 24 de marzo, ha sido monitoreado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que mantiene vigilancia constante sobre sus posibles efectos.

De acuerdo con los registros, el viento solar alcanzó velocidades cercanas a los 627 kilómetros por segundo, lo que explica la intensidad del fenómeno. A pesar de su fuerza, especialistas coinciden en que no representa un riesgo directo para la vida en el planeta.

EFECTOS EN TECNOLOGÍA Y POSIBLES INTERRUPCIONES

Si bien estas tormentas no afectan directamente a las personas, sí pueden impactar la infraestructura tecnológica. Entre los principales riesgos se encuentran fallas en telecomunicaciones, interrupciones en sistemas de GPS y variaciones en redes de energía eléctrica, especialmente en regiones con alta latitud.

La actividad geomagnética altera temporalmente la estabilidad de los satélites y puede generar fluctuaciones en las señales que dependen de ellos. Este escenario ha llevado a instituciones científicas a mantener protocolos de monitoreo constante durante eventos de esta naturaleza.

“Las tormentas solares no son peligrosas para la vida, pero sí para la tecnología de la que dependemos”, advierten especialistas en clima espacial. En casos extremos, incluso podrían generarse daños en infraestructura eléctrica que tomarían tiempo en ser reparados.

AURORAS BOREALES: EL LADO VISUAL DEL FENÓMENO

Uno de los efectos más llamativos de este tipo de tormentas es la aparición de auroras boreales, un espectáculo luminoso que ocurre cuando las partículas solares interactúan con los gases de la atmósfera terrestre, liberando energía en forma de luz.

Durante este evento, se espera que las auroras sean visibles en regiones de alta latitud como Canadá y el norte de Estados Unidos, particularmente en zonas como Maine o Michigan. Sin embargo, su visibilidad en regiones cercanas al ecuador, como México, es poco probable en esta ocasión.

En años recientes, la intensa actividad solar ha permitido que este fenómeno se observe en latitudes poco habituales, lo que ha despertado el interés tanto del público como de la comunidad científica.

ACTIVIDAD SOLAR Y LO QUE VIENE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Aunque la tormenta ha disminuido a nivel G1, el fenómeno aún mantiene cierta actividad. Además, científicos han detectado una eyección de masa coronaria el 22 de marzo a través del Observatorio Solar y Heliosférico, lo que podría generar un nuevo evento el próximo 25 de marzo.

De momento, no existe confirmación oficial de una nueva tormenta, pero no se descarta que estas partículas solares rocen la magnetósfera terrestre. De ocurrir, podría registrarse un nuevo episodio de actividad geomagnética, aunque de menor intensidad.

Este comportamiento también coincide con una aparente disminución en la actividad solar. El pasado 22 de febrero, el Sol se presentó sin manchas solares por primera vez desde 2022, lo que sugiere una posible transición hacia un periodo de menor intensidad dentro del ciclo solar.