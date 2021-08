Los “gamers” pueden quemar más de 200 calorías en una hora de juego

La plataforma de juegos Stakester ha revelado en un nuevo estudio que dos horas de juego quemaron alrededor de 420 calorías en los hombres y 472 calorías en las mujeres.

Eso es tan bueno como realizar la asombrosa cantidad de mil abdominales, según los hallazgos de Stakester informados por el Daily Mail.

El CEO y fundador Tom Fairey dijo que sabía que un aumento de la frecuencia cardíaca y “sudor (s) de juego” quemaban calorías, pero estaban “sorprendidos” por la métrica real, dijo en un comunicado vinculado con su investigación.

Cincuenta jugadores voluntarios se conectaron a dispositivos inteligentes que registraron su frecuencia cardíaca y consumo de energía mientras jugaban a dos videojuegos diferentes, “FIFA” y “Call of Duty: Warzone”, durante dos horas y mientras realizaban abdominales (no, no todos los 1.000).

Los resultados mostraron que los jugadores masculinos quemaron un promedio de 210 calorías y las mujeres un promedio de 236, durante una hora de juego.

Esa puede ser una buena noticia, ya que se estima que 214 millones de estadounidenses dicen que juegan videojuegos, gracias en parte a la pandemia del coronavirus.

Mientras tanto, años de investigación han apuntado a los estilos de vida sedentarios como una amenaza para los estadounidenses atados al escritorio, incluido un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y cáncer.

Estudios anteriores han demostrado beneficios cognitivos marginales para los juegos , como un mejor enfoque o razonamiento espacial , y su potencial como herramienta de diagnóstico, incluso para el trastorno del espectro autista en niños y el Alzheimer en adultos .

Y a pesar de las innumerables horas que pasan sentados frente a la pantalla, los jugadores de deportes electrónicos están notablemente en forma en comparación con la población general no programadora, hasta en un 21%, según un estudio universitario conjunto del año pasado.

En una encuesta de unos 1.400 participantes en todo el mundo, investigadores de Australia y Suecia también señalaron que el 10% superior de los competidores de deportes electrónicos, que son conocidos por ejercitar la vida real para mejorar la resistencia del juego, estaban mucho mejor que los jugadores de nivel inferior, lo que sugiere que el entrenamiento físico podría mejorar la jugabilidad.