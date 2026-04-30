‘Actuaría igual con un gobernador del PRI, PAN o de MC’... Sheinbaum sobre caso Rocha Moya

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 30 abril 2026
    ‘Actuaría igual con un gobernador del PRI, PAN o de MC’... Sheinbaum sobre caso Rocha Moya
    La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que actuaría igual ante acusaciones contra cualquier gobernador, sin importar su partido. Reitera que la ley es para todos y que sin pruebas no habrá acciones en el caso de Rubén Rocha Moya. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum asegura que aplicará la ley sin distinción partidista en el caso Rocha Moya y exige pruebas para proceder

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura que busca marcar un estándar institucional: actuar bajo los mismos criterios legales sin importar filiaciones políticas. En medio de las acusaciones provenientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, la mandataria subrayó que no habrá excepciones.

Actuaría exactamente de la misma manera tratándose de un gobernador del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano”, afirmó, al descartar cualquier sesgo político en la toma de decisiones. La declaración se da en un contexto de tensión por señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum reforzó su mensaje con una idea central: “La ley es para todos”, enfatizando que su responsabilidad es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las normas vigentes, más allá de intereses partidistas o coyunturas políticas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-cuelgan-del-exterior-sheinbaum-arremete-contra-la-oposicion-por-festejar-cargos-contra-rocha-moya-en-eu-FG20378836

PRUEBAS COMO CONDICIÓN PARA ACTUAR

En su explicación, la jefa del Ejecutivo planteó un escenario hipotético para ilustrar su postura: ¿qué ocurriría si se solicitara la detención o extradición de un gobernador de oposición sin pruebas? La respuesta fue clara: no actuaría de manera distinta.

¿Qué, porque es de otro partido voy a actuar distinto? No”, señaló, al remarcar que la defensa de la soberanía nacional y el respeto al debido proceso son principios inamovibles. Esta declaración apunta a evitar interpretaciones de uso político de la justicia.

El enfoque, dijo, responde a la lógica del sistema penal acusatorio, que exige evidencia sólida antes de proceder. En ese sentido, reiteró que cualquier acción debe estar sustentada en pruebas contundentes y fehacientes, no en señalamientos sin respaldo documental.

REVISIÓN INSTITUCIONAL Y RUTA LEGAL

El caso ha seguido una ruta institucional. La Secretaría de Relaciones Exteriores revisó inicialmente la documentación enviada por autoridades estadounidenses y concluyó que no contenía elementos suficientes. Posteriormente, el expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República para un análisis más detallado.

De acuerdo con la presidenta, la Fiscalía ha sido clara: “Para actuar necesitamos pruebas contundentes, fehacientes, en el marco del sistema penal acusatorio mexicano”. Este posicionamiento delimita el margen de acción de las autoridades nacionales.

En este contexto, la defensa de la jurisdicción mexicana se mantiene como eje central. La mandataria reiteró que cualquier decisión deberá apegarse estrictamente a la ley, en un equilibrio entre cooperación internacional y respeto a la soberanía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-vamos-a-cubrir-a-nadie-sheinbaum-pide-pruebas-contundentes-a-eu-en-caso-rocha-moya-fgr-investigara-caso-HG20377624

DATOS CURIOSOS

• El principio de que la ley es para todos está consagrado en el artículo 1º de la Constitución mexicana, que garantiza igualdad jurídica.

• El sistema penal acusatorio en México prioriza la presunción de inocencia y la necesidad de pruebas antes de judicializar un caso.

• Las solicitudes de extradición requieren evidencia suficiente para ser admitidas, de lo contrario pueden ser rechazadas por las autoridades nacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Oposición
Política

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PAN
PRI

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, el gobernador morenista -en ese entonces candidato-habría sostenido reuniones con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Rocha Moya se reunió con ‘Los Chapitos’ antes de las elecciones 2021; así operaron su triunfo
En casi 6 de cada 10 delitos cometidos por menores, las drogas están presentes.

Coahuila: Niños caen en drogas por tristeza y problemas en casa, revela consulta
Luego de meses de alerta por esta plaga, se reporta el primer caso en el ganado de la entidad.

Coahuila: Confirman primer caso positivo de gusano barrenador en ganado
La ofensiva de Laguna fue contenida tras anotar 11 carreras en el primer juego.

Saraperos se sacude la presión en el Madero y derrota a Laguna con orden y pitcheo
Día del Niño: Lindsay Lohan y Belinda, estrellas infantiles que siguen vigentes en el espectáculo

Día del Niño: Lindsay Lohan y Belinda, estrellas infantiles que siguen vigentes en el espectáculo
La reunión del martes fue la primera que celebró el Consejo de Cooperación del Golfo desde que comenzó la guerra hace dos meses.

El plan iraní para el peaje del estrecho de Ormuz fracasa
Cada declaración puede agrupar miles de operaciones de importación distintas, que luego son revisadas de manera individual.

EU ha rechazado el 15% de solicitudes de reembolso por aranceles anulados en el Supremo
El periodista Silber Meza Camacho advirtió que las acusaciones de autoridades de Estados Unidos podrían representar un golpe decisivo para el gobierno de Rubén Rocha Moya y sus aspiraciones de continuidad política.

Acusación de EUA es un golpe para gobierno de Rocha Moya y su ánimo de imponer sucesor: periodista Silber Meza