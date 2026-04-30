‘No es más que literatura’ afirma Rocha Moya contra acusaciones de Estados Unidos

Tras las denuncias de los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los otros 9 funcionarios estatales, la tensión política en México incrementa. Políticos de diferentes partidos han acusado al gobierno federal de minimizar las acusaciones de Estados Unidos porque el señalado es parte del partido Morena. En paralelo, la administración presidencial asegura que la verificación de pruebas y de los señalamientos tomaría el mismo proceso, sin importar el partido del acusado. No obstante, ante las acusaciones, en el foco mediático, el gobernador Rubén Rocha Moya asegura que no tiene miedo. Una de las mayores acusaciones que tiene el gobernador sinaloense, encima de él, es presuntamente haber colaborado con la facción de Los Chapitos, del cártel de Sinaloa. Según el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Rocha Moya habría transaccionado con dicho cártel para asegurar su campaña en el 2021 y también permitir el comercio del narcotráfico dentro de la región.

Ante lo dicho por la acusación estadounidense, Rubén Rocha Moya aseveró lo siguiente sobre la supuesta información: ‘Todo lo leí, no te puedo adelantar cosas que tengo, a la hora de la hora, pues tengo que usarlas en su momento, pero ya lo conozco, ya lo vi, ya lo examiné, y efectivamente, tengo la conclusión que tiene la Fiscalía General de la República, de que no no es más que literatura, no existe prueba alguna de nada’. Las autoridades de los Estados Unidos han solicitado la extradición de los 10 funcionarios, incluyendo al gobernador de Sinaloa. Sin embargo, el gobierno federal respondió con que no procedería con la prisión preventiva, previa a la extradición, hasta que la Fiscalía General de la República verifique las pruebas del gobierno estadounidense.

‘Respeto mucho al gobierno de Estados Unidos, a todo el gobierno mis respetos y ellos hacen lo que corresponde hacer, según su parecer y nosotros lo nuestro, pero quiero que quede muy claro, yo no tengo más que reconocimiento para los vecinos nuestros que es Estados Unidos y su gobierno’ contestó Rocha Moya.

Según el gobernador Rocha Moya, cuenta con el apoyo de la presidenta Sheinbaum ante las acusaciones de Estados Unidos. ¿LOS HIJOS DE RUBÉN ROCHA MOYA SERÁN INVESTIGADOS POR MÉXICO Y EU? Medios de información han destacado que Eneyda, Rubén, Ricardo y José Jesús (hijos de Rubén Rocha Moya) construyeron una red de empresas y contratos públicos, los cuales han logrado amalgamar cientos de millones de pesos. Informes Emeequis, fechados en enero del año pasado,y documentos de Xpectro FM muestran, con actas constitutivas como respaldo, que Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha Ruiz son descritos como socios en un aproximado de ocho empresas, como: Grupo Rofcar, A&R Inyecta Soluciones, Construcciones Suaqui, A&R Soluciones Estadísticas, Stare It Services y Chocosa Ranch. Se resaltó que, supuestamente, socios de dichas empresas también tienen cargos administrativos, como en el SAT de Sinaloa, en Servicio de Salud, en la Secretaría de Finanzas y en la Comisión de Vivienda. Por su parte, en marzo del 2026, se destacó que Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del DIF Sinaloa, adjudicó un contrato de 356 millones de pesos a la empresa Mercadeo Getrevano S.A. de C.V. para la compra y distribución de 500 mil despensas. Según información de Ríodoce, la empresa fue inscrita en el padrón de proveedores el mismo día en que se lanzó la licitación pública. Se detalló que en los registros del IMSS, la empresa contaba con únicamente dos trabajadores cotizados. En el 2009, cuando Rubén Rocha Moya era jefe de asesores del gobernador Jesús Aguilar Padilla, Rubén y Ricardo Rocha Ruiz fundaron Constructora Chocosa S.A. de C.V. Medios han destacado que 8 meses después, aproximadamente, la empresa de los hijos de Rocha Moya recibió su primer contrato de obra pública de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Sinaloa.

Según una investigación de Xpectro FM, de octubre del 2025, la empresa constructora canceló facturas previamente pagadas de forma sistemática. Dicha práctica es considerada como una evasión fiscal de unos 87 millones de pesos. Ni uno de los hijos de Rocha Moya ha hecho declaraciones públicas sobre las investigaciones periodísticas abordadas sobre sus negocios y administraciones.

Publicidad