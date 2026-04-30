Sin pruebas, el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las imputaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podrían tener un carácter político en caso de no presentarse pruebas contundentes. Durante su conferencia de prensa, la mandataria señaló: “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, en referencia a la acusación formal anunciada por autoridades estadounidenses contra el mandatario estatal y otros nueve funcionarios mexicanos.

ACUSACIÓN FORMAL CONTRA FUNCIONARIOS MEXICANOS DESDE ESTADOS UNIDOS El señalamiento fue dado a conocer por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la Agencia Antidrogas, Terrance C. Cole, informaron que los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a territorio estadounidense, a cambio de apoyo político y sobornos. Entre los acusados se encuentra Rubén Rocha Moya. De acuerdo con la imputación difundida, los cargos también incluyen delitos relacionados con armas.

GOBIERNO EXIGE PRUEBAS CONTUNDENTES QUE DEMUESTREN VÍNCULOS ENTRE FUNCIONARIOS Y CRIMEN ORGANIZADO Ante estos señalamientos, Claudia Sheinbaum indicó que cualquier procedimiento en contra de funcionarios mexicanos deberá apegarse a la legislación nacional y a la actuación de las autoridades competentes. “Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, expresó. Asimismo, subrayó: “Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”. SEÑALAMIENTOS SOBRE POSIBLE INJERENCIA DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS En su mensaje, la presidenta también se refirió a la relación bilateral y a la soberanía nacional. “Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”, declaró.

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PUBLICACIÓN DE DOCUMENTO PROVOCA CUESTIONAMIENTO DEBIDO A QUE SU CARÁCTER DEBE SER CONFIDENCIAL La mandataria expresó además su extrañamiento por la difusión pública de un documento que, según indicó, debería ser confidencial. Explicó que el 29 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”, lo que generó observaciones desde el ámbito jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. “El miércoles 29 de abril al mediodía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el distrito sur de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos (...) esto lleva un extrañamiento del jurídico de relaciones exteriores dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”, indicó. FGR ANALIZARÁ PRUEBAS PRESENTADAS POR ESTADOS UNIDOS En este contexto, la Fiscalía General de la República emitió un posicionamiento en el que precisó que analizará la documentación recibida para determinar si existen elementos probatorios suficientes. “La Fiscalía (...) analizará la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud”, señaló la presidenta al citar el comunicado. Además, recordó que la legislación mexicana establece que para solicitar una orden de aprehensión es necesario presentar datos de prueba que permitan inferir la posible comisión de un delito.

SHEINBAUM REITERA SOBERANÍA NACIONAL Finalmente, Claudia Sheinbaum reiteró su postura institucional: “Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional”. Agregó que México mantiene una relación de igualdad con otras naciones y concluyó: “Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía”.

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