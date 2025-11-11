Participa la UNAM en la modernización del telescopio VLTI del Observatorio Europeo Austral

CIUDAD DE MÉXICO- La Universidad Nacional Autónoma de México es parte de la modernización del telescopio VLTI (‘Very Large Telescope Interferometer’), del Observatorio Europeo Austral (ESO), que está ubicado en el Cerro Paranal, en Chile, informó la institución.

Esta será la primera vez que el Instituto de Astronomía de la UNAM va a colaborar en el proyecto GRAVITY+, del ESO, que es liderado desde el Instituto Max-Planck de Física Extraterrestre, junto con científicos de seis países europeos.

Joel Sánchez Bermúdez, quien es el líder de la cooperación mexicana, detalló que GRAVITY+ es una gran actualización del VLTI, con la que se busca mejorar tanto su rendimiento como su cobertura de cielo, con el propósito de poder observar espectros detallados a la máxima resolución angular.

Así mismo, Bermúdez explicó que el VLTI está conformado por cuatro telescopios que se ubican en el Cerro Paranal, cada uno es de ocho metros de diámetro, y son capaces de combinarse para trabajar de manera sincronizada y así, observar un mismo objeto en el cielo.

”Es como si sintetizáramos un telescopio de más de 130 metros de diámetro, porque (al momento de combinar los telescopios) el VLTI se convierte en un espejo gigantesco del tamaño que existe entre la máxima separación de los telescopios individuales”, expresó Bermúdez.

“Como parte de las mejoras de GRAVITY+, recientemente, se han instalado láseres en los cuatro Telescopios Unitarios (UTs) de Paranal para crear “estrellas guía” artificiales a unos 90 kilómetros de altura, lo que permite corregir la turbulencia atmosférica en prácticamente cualquier región del cielo austral”, precisa un comunicado publicado en el Instituto de Astronomía

De esta forma añade el texto, “el resultado es un incremento de más de 10 veces en la sensibilidad y un aumento decisivo de la fracción de cielo observable”

“Desde hace varios años, GRAVITY+ está teniendo mejoras para observar objetos cada vez más débiles y abrir la interferometría infrarroja de manera global para detectar prácticamente cualquier estrella y objeto en el cielo; la instalación y primeras observaciones con las “estrellas guía” láser son la culminación exitosa de una de las fases más demandantes de estas mejoras”, prosigue el Instituto de Astronomía.

”Con las mejoras de GRAVITY+ vamos a poder observar prácticamente todo el cielo con la mejor resolución angular posible que tenemos en el infrarrojo cercano”, aseveró Bermúdez.

Por su parte, Salvador Cuevas Cardona, quien es investigador del Instituto de Astronomía, comentó que la modernización del VLTI también necesita de “una mejora en resolución espectral” para poder “ver con mayor finura la estructura de los espectros de los objetos que se observan”.

Con este fin, Cuevas diseñó un “grisma”, es decir, un elemento óptico que combina una rejilla de difracción y un prisma con objetivo de poder realizar una espectroscopía, misma que es “clave para uno de los paquetes de mejoras instrumentales de GRAVITY+”, indicó el investigador.

Esta pieza está hecha de germanio, que es un elemento químico que es conocido por su uso en semiconductores tales como los transistores, detalló el físico e ingeniero óptico.

”Dependiendo del número de líneas por milímetro que tiene la parte de la rejilla de difracción y el índice de difracción del prisma, aumenta la resolución espectral”, concluyó Cuevas.

Por último, la UNAM resaltó que “hay muy pocas empresas en el mundo capaces de fabricar este dispositivo óptico”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE, Instituto de Astronomía de la UNAM.