¿Por qué los robots también van a la escuela?

AUSTRALIA- Los robots, máquinas capaces de realizar tareas complejas de forma automática siguiendo instrucciones, ayudan a los científicos a explorar y trabajar en entornos demasiado peligrosos, remotos o de difícil acceso para las personas, desde arrecifes de coral y zonas afectadas por desastres hasta cuevas de lava en la Luna que algún día podrían albergar astronautas. Estas máquinas ayudan a los científicos a afrontar algunos de los desafíos más difíciles del mundo, y a responder preguntas y explorar el mundo de maneras que de otro modo no serían posibles”, según explica Ted Vanderfeen, ingeniero de robótica de CSIRO, la agencia nacional de investigación científica e industrial de Australia .

Vanderfeen señala que los robots “nos ayudan a recopilar información, resolver problemas complejos y trabajar de forma segura en entornos que van desde zonas de incendios forestales hasta túneles, entornos submarinos profundos e incluso el espacio exterior. DISEÑADOS PARA COMPLETAR EL TRABAJO HUMANO Aclara que estas máquinas “no reemplazan a las personas, sino que amplían su alcance, e incluso aquellas que operan con un alto grado de autonomía, dependen de la supervisión de los seres humanos, que definen la misión general, controlan el desempeño del robot y son responsables de los resultados”. Aunque la inteligencia artificial (IA) pueda reconocer patrones, procesar información y apoyar la toma de decisiones y los sistemas robóticos realicen gran parte del trabajo, los humanos establecen sus objetivos, definen su misión, supervisan su desempeño, evalúan riesgos y brindan aprobación o instrucciones en etapas clave antes de que el robot pueda continuar, apunta. Sin embargo, existe una faceta clave, en la que los robots y los humanos se parecen mucho: el aprendizaje de habilidades.

Para poder cumplir de manera eficaz, segura, ética y responsable, las tareas que se les asignan, a menudo de una gran complejidad, la IA que respalda a los robots, y que podría a equipararse a su cerebro, necesita someterse a un proceso de aprendizaje, al igual que sucede con los seres humanos. “Un usuario no técnico, quizá suponga que todas las IAs funcionan de la misma manera: aprendiendo rápido, absorbiendo enormes volúmenes de información y mejorando a gran velocidad”, explica Brendan Tidd, investigador de robótica de CSIRO. LA IA ROBÓTICA ES DIFERNTE DE LA IA DE LENGUAJE “Sin embargo, el tipo de aprendizaje que impulsa los grandes modelos de lenguaje de la IA como ChatGPT no se aplica fácilmente al mundo físico, ni a los robots, que no aprenden leyendo como ChatGPT, sino interactuando con su entorno, en el mundo real, que es mucho más diverso y complejo que el lenguaje digital”, de acuerdo con este experto en robótica.

La investigación en robótica está revelando que enseñar a los robots se parece más a criar niños pequeños que a programar ordenadores, y que el aprendizaje de las máquinas inteligentes es de tipo más práctico y su progreso depende de la interacción y la repetición en el mundo real, según CSIRO. Un “aprendizaje más práctico” significa moverse por un espacio, responder a condiciones físicas cambiantes y mejorar gradualmente a través de la experiencia de acierto y error. Además, en el campo del aprendizaje robótico, la experiencia en el mundo real requiere tiempo real: un minuto de datos requiere un minuto de acción real, destacan los investigadores.

Esto explica, según Tidd, porqué la IA robótica está progresando con más cautela que sus homólogas de IA digital, y por qué los investigadores a menudo equiparan enseñar a un robot con enseñar a un niño, en lugar de programar una máquina. APRENDIENDO IGUAL QUE UN NIÑO PEQUEÑO “Los niños pequeños no se ponen de pie y caminan perfectamente de un día para otro. Primero aprenden a gatear, luego a incorporarse y finalmente dan sus primeros pasos tambaleantes, después de caerse miles de veces”, señala. “Lo más probable es que esos primeros pasos terminen en caídas porque les falta la coordinación o la experiencia para caminar con firmeza. Con los robots ocurre algo similar, ya que el método de ensayo y error se convierte en una valiosa experiencia de aprendizaje”, argumenta el doctor Tidd. Mientras que los errores de los programas de lenguaje de IA como ChatGPT tienen consecuencias relativamente menores, ya que pueden generar una respuesta incorrecta, corregirla e intentarlo de nuevo casi al instante, cada acción errónea de un robot tiene un resultado tangible, que no puede corregirse de inmediato”, explica este especialista.

“Cuando algo falla, el sistema robótico debe gestionar las consecuencias, ya sea reintentando un movimiento, reiniciando la tarea o incorporando ese resultado al aprendizaje futuro. Por lo tanto, el progreso tiende a ser gradual y a estar estrictamente controlado. EL MUNDO DÍSICO, MÁS ARDUO QUE EL DIGITAL Sin embargo, en el mundo físico “volver a intentarlo” no resulta tan sencillo para la IA como en el mundo digital y no existe un reinicio fácil o inmediato”, advierte. “En el entrenamiento de robots, muchas tareas son dinámicas e interactivas. Los robots suelen operar en entornos cambiantes, por lo que cada intento modifica las condiciones iniciales del siguiente. Incluso pequeñas variaciones como la iluminación, la posición o el tipo de objeto pueden influir en los resultados”, afirma Tidd. Señala que, en la práctica, el aprendizaje se ve favorecido por entornos cuidadosamente estructurados y la supervisión humana.

“Del mismo modo que un cuidador podría enseñar a un niño pequeño, los investigadores diseñan entornos de formación adecuados, guían el comportamiento de los robots cuando es necesario y garantizan que las tareas puedan repetirse de forma controlada”, puntualiza. EXPERIENCIA PASO A PASO, CON ACIERTOS Y ERRORES El doctor Tidd explica que los robots “adquieren experiencia paso a paso, al igual que un niño pequeño, lo que impone límites naturales a la rapidez con la que pueden aprender” Además, una parte importante del proceso de aprendizaje implica demostraciones humanas, asegura. “La mejor retroalimentación es la intervención humana cuando el robot tiene dificultades para completar una tarea. Esto se conoce como ‘supervisión humana’ y permite que los robots mejoren de forma segura”, afirma. Añade que “este proceso también requiere tiempo, experiencia y un diseño de sistema cuidadoso, y refuerza la razón por la cual el progreso en robótica tiende a ser constante en lugar de rápido”. “A medida que los robots evolucionan, van más allá de la imitación y se adentran en el aprendizaje por ensayo y error, a menudo guiados por técnicas de aprendizaje por refuerzo” explica. DISTINTAS FASES DE APRENDIZAJE Esto es similar a cuando un niño pasa de la fase sensorio-motora del desarrollo cognitivo (exploración, memoria y reconocimiento, causa y efecto) a la fase de clasificación, emparejamiento y resolución de problemas, según Tidd.