    Presume Samsung el Galaxy Z TriFold, su primer teléfono plegable triple de 10 pulgadas
    El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics presentó este martes su nuevo dispositivo móvil Galaxy Z TriFold, un teléfono plegable triple que se expande hasta alcanzar una pantalla de 10 pulgada. Foto: EFE/Samsung Electronics
EFE
por EFE

Está previsto que el ‘smartphone’ llegue al mercado estadounidense en el primer trimestre de 2026

SEÚL- El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics presentó este martes su nuevo dispositivo móvil Galaxy Z TriFold, un teléfono plegable triple que se expande hasta alcanzar una pantalla de 10 pulgadas, y que estará a la venta el 12 de diciembre primero en Corea del Sur, y posteriormente en otros territorios.

Está previsto que el ‘smartphone’ llegue al mercado estadounidense en el primer trimestre de 2026, indicó la empresa en un comunicado, antes de que su gran competidor, Apple, lance su esperado primer teléfono plegable.

“Su perfil delgado asegura la portabilidad de un teléfono ‘premium’ que ofrece un rendimiento ultrarrápido, y al desplegarse dos veces revela una pantalla inmersiva de 10 pulgadas que eleva la productividad y la experiencia cinematográfica”, destacó la empresa.

$!Una modelo muestra un teléfono inteligente Samsung Galaxy Z TriFold durante un evento de lanzamiento en una tienda Samsung en Seúl, Corea del Sur.
Una modelo muestra un teléfono inteligente Samsung Galaxy Z TriFold durante un evento de lanzamiento en una tienda Samsung en Seúl, Corea del Sur. Foto: AP/Ahn Young-joon

El Galaxy Z TriFold tiene 3.9 milímetros de grosor totalmente abierto, cuenta con una cámara de 200 megapíxeles (entre las cinco que tiene, tres traseras y dos delanteras), y la batería más grande que Samsung ha tenido en un teléfono plegable, con un sistema de tres celdas de 5,600 miliamperio-hora (mAh).

Cada una de ellas se ubica en cada panel del dispositivo «para una distribución de energía equilibrada y una duración de la batería durante todo el día», destacó la tecnológica.

$!Un teléfono inteligente Samsung Galaxy Z TriFold se exhibe durante un evento de lanzamiento en una tienda Samsung en Seúl, Corea del Sur.
Un teléfono inteligente Samsung Galaxy Z TriFold se exhibe durante un evento de lanzamiento en una tienda Samsung en Seúl, Corea del Sur. Foto: AP/Ahn Young-joon

El dispositivo cuenta con un diseño plegable hacia dentro para proteger la pantalla principal y el mecanismo de plegado tiene una alarma automática que avisa al usuario con alertas en pantalla y vibración de que se está produciendo un plegado incorrecto.

Los paneles desplegados pueden usarse tanto como una sola pantalla como tres o dos bloques independientes donde desarrollar hasta tres tareas al mismo tiempo.

La carcasa de aleación de titanio del dispositivo incorpora una nueva pieza de metal que protege el mecanismo de plegado y resiste el desgaste del tiempo, asegura Samsung, que ha reforzado el marco con una aleación de alta resistencia que aporta rigidez sin aumentar el volumen, para evitar que las pantallas entren en contacto.

Se ha añadido, además, un panel trasero de polímero reforzado con fibra de vidrio y cerámica que mantiene el diseño delgado pero resistente a las grietas, de acuerdo a los detalles facilitados.

La presentación del Samsung Galaxy Z TriFold se produce después de que las empresas chinas Huawei, Honor, Vivo y Xiaomi lanzaran otros dispositivos plegables este año, aunque ninguno es triple.

El Galaxy Z TriFold tiene un precio de salida al mercado de 3.6 millones de wones, unos 2,100 euros o 2,500 dólares al cambio actual.

EFE

