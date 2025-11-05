¿Qué pasará con tu servicio Movistar tras la salida de Telefónica de México?

“Nosotros estamos en tres países de Hispanoamérica: México, Chile y Venezuela. En Colombia estamos en un proceso de venta muy avanzado. Vamos a salir de Hispanoamérica ”, declaró Murtra durante el evento.

El presidente de la compañía, Marc Murtra , informó que el proceso de retiro incluye además a Colombia, nación en la que ya avanza un proceso de venta sujeto a diversas condiciones de cierre. Según explicó, la empresa busca simplificar su estructura y concentrarse en sus principales mercados.

La empresa española de telecomunicaciones Telefónica , propietaria de la marca Movistar , confirmó su salida de los tres países de Hispanoamérica en los que aún mantiene operaciones: México, Chile y Venezuela . La decisión forma parte del nuevo plan estratégico 2026-2029, presentado durante el Telefónica Capital Markets Day 2025, realizado este año.

ANALIZAN POSIBLES COMPRADORES PARA MÉXICO, CHILE Y VENEZUELA

De acuerdo con lo expuesto por Murtra, la salida de Telefónica de los países mencionados se encuentra en análisis con posibles compradores, aunque no existe todavía una fecha formal de salida ni detalles oficiales sobre el proceso.

Por su parte, la directora de Finanzas y Control de Telefónica, Laura Abasolo, indicó que aún no se toma una decisión final respecto al calendario de desinversión, pero señaló que la empresa evalúa alternativas que permitan simplificar su estructura.

En el caso específico de Venezuela, Murtra aclaró que la salida responde únicamente a decisiones estratégicas y no obedece a motivos políticos. Señaló que esta determinación proviene del plan empresarial definido en 2019 y reafirmado dentro de la nueva estrategia 2026-2029.

ESPAÑA, REINO UNIDO, ALEMANIA Y BRASIL SERÁN LOS PAÍSES DONDE TELEFÓNICA SE ENFOCARÁ

Como parte del anuncio, Telefónica indicó que su estrategia se enfocará en cuatro mercados principales: España, Reino Unido, Alemania y Brasil. De acuerdo con Murtra, la reorientación permitirá fortalecer las operaciones consideradas clave para la compañía durante los próximos años.

¿QUÉ PASARÁ CON MOVISTAR EN MÉXICO Y CÓMO AFECTARÁ A SUS CLIENTES?

En México, diversas versiones apuntan a que la venta de los activos de Movistar ya estaría acordada. Según información reciente, Beyond One habría pagado más de 500 millones de euros para adquirir el negocio local.

Aunque Murtra no confirmó estos detalles, reconoció que la salida de Telefónica del país se realizará y que el proceso avanza.

Hasta marzo de 2025, Movistar registraba más de 21 millones 106 mil líneas activas de telefonía móvil en México. No obstante, no se especificó cómo se llevará a cabo el proceso de transición para los usuarios.

De concretarse la compra por parte de Beyond One, las líneas migrarían a la marca Virgin Mobile, aunque los servicios se mantendrían sin cambios operativos inmediatos. En este escenario, Movistar solo modificaría su identidad comercial.

Este procedimiento sería similar al ocurrido en 2015, cuando AT&T adquirió a Nextel y absorbió la base de usuarios de esta última. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre plazos o mecanismos de migración.