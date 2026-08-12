Supera Gemini de Google los mil millones de usuarios mensuales

NUEVA YORK- La inteligencia artificial (IA) de Google, Gemini, superó la barrera de los mil millones de usuarios activos al mes, convirtiéndose en el producto de más rápido crecimiento en la historia de la compañía, según anunció este martes el director ejecutivo de la empresa, Sundar Pichai.

A través de un mensaje en la red social X, Pichai detalló que más de mil millones de personas utilizan la aplicación Gemini cada mes “para despertar nuevas ideas y realizar tareas”.

El ejecutivo destacó que este es el decimocuarto producto de Google en alcanzar la codiciada marca de los mil millones de usuarios. Otros productos han sido su buscador, Gmail, Drive, Android, YouTube y Chrome, entre otros.