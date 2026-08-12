Supera Gemini de Google los mil millones de usuarios mensuales

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    Supera Gemini de Google los mil millones de usuarios mensuales
    La inteligencia artificialde Google, Gemini, se convirtió en el producto de más rápido crecimiento en la historia de la compañía al super la barrera de los mil millones de usuarios activos al mes. EFE/Hannibal Hanschke

El director ejecutivo de la empresa, Sundar Picha destacó que este es el decimocuarto producto de Google en alcanzar la codiciada marca de los mil millones de usuarios

NUEVA YORK- La inteligencia artificial (IA) de Google, Gemini, superó la barrera de los mil millones de usuarios activos al mes, convirtiéndose en el producto de más rápido crecimiento en la historia de la compañía, según anunció este martes el director ejecutivo de la empresa, Sundar Pichai.

A través de un mensaje en la red social X, Pichai detalló que más de mil millones de personas utilizan la aplicación Gemini cada mes “para despertar nuevas ideas y realizar tareas”.

El ejecutivo destacó que este es el decimocuarto producto de Google en alcanzar la codiciada marca de los mil millones de usuarios. Otros productos han sido su buscador, Gmail, Drive, Android, YouTube y Chrome, entre otros.

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Este anuncio se produce en el marco del evento anual ‘Made by Google’, que se celebrará este miércoles en Nueva York, donde la tecnológica presentará la nueva generación de sus dispositivos, con la serie de teléfonos inteligentes Pixel 11 y el reloj inteligente Pixel Watch 5.

El rápido crecimiento de Gemini refleja la intensa batalla por el dominio en el sector de la inteligencia artificial. Su principal competidor, OpenAI, alcanzó en junio los mil millones de usuarios activos mensuales, según estimaciones de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower.

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