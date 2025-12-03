Trainium 3, nueva generación del chip de IA de Amazon, para competir con Nvidia

NUEVA YORK- Amazon Web Services (AWS), que es una filial de Amazon, dio a conocer su nueva generación de su chip de inteligencia artificial, conocido como Trainium 3, con el que la empresa de Jeff Bezos busca darle competencia a Nvidia, quien es líder en este sector.

Así mismo, se informó que sus servidores que están equipados con Trainium 3 dan un rendimiento 4.4 veces superior, a su vez, muestran un rendimiento energético “significativamente mejorado” respecto a la generación precedente.

Antes, AWS ya había dado a conocer una inversión de 50 mil milllones de dólares destinada a ampliar su capacidad de computación para IA, asñi como sus servicios de rendimiento, mismos que incluyen la construcción de 1.3 gigavatios adicionales en centros de datos federales.

Así también, la empresa tecnológica anunció una alianza con Sony para que la compañía japonesa haga uso de los servicios de AWS al desarrollar su Plataforma de Interacción en videojuegos, música y cine, y otra con Adobe para que use la infraestructura de Amazon para que pueda entrenar modelos de IA generativa y así mejorar la interacción con clientes.

El lanzamiento de Trainium 3 también ocurre en medio de una fuerte competencia tecnológica, debido a que Alphabet y Microsoft también están desarrollando sus propios chips de IA, no obstante actualmente Nvidia continúa dominando el sector.

Por otra parte, adelantó que ya trabando en el desarrollo de su siguiente generación de chips, Trainium 4, que se prevé sea compatible con la tecnología de interconexión NVLink de Nvidia.

De este modo, posibilitará que los clientes puedan combinar los chips de Amazon con GPUs de Nvidia, al contar con la interoperabilidad con los ecosistemas de IA ya existentes, precisa la empresa.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.