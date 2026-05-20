Tras 25 años, renueva Google su barra de búsqueda

nueva york- Durante 25 años, el icónico cuadro de búsqueda de Google fue una barra larga y delgada en la que la gente escribía palabras clave como “Copa del Mundo”. Pero en los últimos tres años, la inteligencia artificial ha permitido a la gente redactar preguntas más largas y complejas, como “¿Cuáles son los 24 mejores equipos de la Copa del Mundo y qué posibilidades tiene Estados Unidos de avanzar?”.

El martes, Google dijo que el cambio hacia la inteligencia artificial la había inspirado a renovar las dimensiones de su barra de búsqueda por primera vez desde 2001. El recuadro se está haciendo más grande e interactivo para que los usuarios puedan hacer preguntas aún más largas y cargar fotografías y videos en las consultas. Además, los usuarios pueden hacer preguntas de seguimiento a través de un chatbot en la página principal de búsqueda de Google. La empresa también ofrecerá asistentes digitales, conocidos como agentes, para automatizar las búsquedas, de modo que alguien que esté buscando apartamento pueda recibir una notificación de un nuevo anuncio sin tener que abrir un sitio inmobiliario como Zillow.

Las funciones de búsqueda estarán impulsadas por un nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 3.5 Flash. Google dijo que el modelo había mejorado en la creación de código de software y en la realización de tareas autónomas, que funcionaba más rápido y era menos costoso de operar que otros modelos comparables. Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, dijo que la velocidad y la asequibilidad de Gemini hacían posible su amplia difusión, lo que, en última instancia, beneficiará a Google. “Cuando la gente utiliza nuestras funciones basadas en IA en la búsqueda, utiliza más la búsqueda”, dijo Pichai en una entrevista el martes antes de la conferencia anual de desarrolladores de Google. Allí, los cambios en la búsqueda y Gemini 3.5 centraron una presentación de casi dos horas de productos impulsados por inteligencia artificial de la empresa, incluida una nueva herramienta de video, un carrito de compras en internet y un sistema para leer y redactar correos electrónicos de forma autónoma. Google ha reducido cada vez más la ventaja inicial de la IA de rivales como OpenAI y ha empezado a competir por el liderazgo. Tras el lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI en 2022, Google enfrentó preocupaciones de que las empresas emergentes de IA interrumpirían su dominio en la búsqueda. Las preocupaciones aumentaron después de que uno de sus primeros productos de IA recomendó usar pegamento para hacer pizza.

Pero el año pasado, Google consolidó su posición como peso pesado de la IA. Además de sus modelos Gemini, produjo chips de IA e invirtió cientos de miles de millones de dólares en centros de datos para su negocio de computación en la nube. Su aplicación Gemini, que puede realizar programación e investigación, tiene ahora 900 millones de usuarios activos, casi el mismo número que ChatGPT. Google está utilizando la IA para adentrarse en más rincones de la economía digital. Los resúmenes web generan más búsquedas, mientras que las consultas más largas proporcionan más información sobre los usuarios y las nuevas funciones de compra facilitan la conexión de los clientes con los minoristas. Richard Kramer, analista financiero de Arete Research, dijo que los cambios estaban ayudando a Google a ganar más dinero con la publicidad. El año pasado, los clics en anuncios de Google aumentaron un 6 por ciento y cobró un 7 por ciento más por cada clic. La ganancia anual de la empresa se ha más que duplicado desde 2022, hasta los 132 mil millones de dólares.

“La web abierta está en vías de desaparición”, dijo Kramer, refiriéndose a la forma en que el tráfico de internet ahora a menudo comienza y termina con una visita a Google en lugar de visitar otros sitios. “Con la IA, Google está reduciendo a todo el mundo a proveedores de datos en bruto”. La transformación de la IA de Google destaca especialmente en las búsquedas. En 2024, la empresa dejó de responder a algunas consultas con una lista de sitios web y, en su lugar, proporcionó respuestas generadas automáticamente denominadas Perspectivas Generales de la IA. El año pasado, añadió una pestaña de búsqueda llamada Modo IA, en la que los usuarios pueden hacer varias preguntas sobre el mismo tema, como harían con un chatbot. Google dijo que estas funciones se estaban combinando. En las búsquedas que ofrecen Perspectivas Generales de la IA, los usuarios pueden hacer preguntas de seguimiento en el Modo IA, lo que Pichai llamó “una revelación”. Google también está introduciendo en las búsquedas uno de los mayores avances de la IA: la codificación de software. Cuando se investigan temas complejos, como la astrofísica, Gemini puede crear gráficos interactivos y simulaciones detrás de escena para proporcionar una respuesta más profunda que su lista anterior de sitios web. La función se basa en productos recientes de Anthropic y OpenAI, que crearon herramientas que autocompletan código y producen agentes para automatizar el correo electrónico, la investigación y el trabajo de oficina tedioso.