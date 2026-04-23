La era de las Máquinas... 75 % del código de Google lo escribe la IA; flotas de agentes autónomos ya son una realidad

“Han superado el piloto. La fase experimental quedó atrás”, afirmó Thomas Kurian al abrir el anuncio. La frase no es menor: redefine el momento actual de la tecnología. Ya no se trata de explorar si la IA funciona, sino de cuántos sistemas autónomos puede integrar una empresa en su operación diaria.

Durante años, la conversación sobre inteligencia artificial en el entorno corporativo giró en torno a pruebas piloto. Ensayos controlados, métricas preliminares y promesas futuras. Ese discurso, según ejecutivos de Google , quedó atrás.

El dato que marcó el quiebre lo dio Sundar Pichai: el 75 % del código nuevo en Google ya es generado por inteligencia artificial. Hace apenas un año, la cifra era del 50 %. El crecimiento no solo es evidente, también refleja una tendencia exponencial que comienza a reconfigurar el trabajo técnico.

AGENTES AUTÓNOMOS: LA NUEVA FUERZA LABORAL

El cambio no se limita a escribir líneas de código. Google mostró cómo una tarea compleja, como la migración de sistemas, puede resolverse hasta seis veces más rápido mediante una red de agentes autónomos con roles definidos.

• Planificadores

• Orquestadores

• Programadores

Estos sistemas no operan como asistentes pasivos. Funcionan como una fuerza de trabajo digital que colabora con humanos dentro de la empresa. “No es un copiloto, es una estructura operativa completa”, explicó Pichai durante la presentación.

Este modelo introduce una nueva lógica laboral: equipos híbridos donde humanos supervisan, pero las máquinas ejecutan gran parte del proceso. La pregunta ya no es tecnológica, sino estratégica: quién controla y coordina estos agentes.

LA PLATAFORMA QUE BUSCA DOMINAR EL ECOSISTEMA

En paralelo, Google presentó su apuesta central: Gemini Enterprise Agent Platform, descrita como el “tejido conectivo” de su ecosistema. Más que una herramienta, se trata de una infraestructura completa que integra modelos, datos y agentes en un solo entorno.

El mensaje es directo para el mercado: fragmentar soluciones —usar distintos proveedores de IA— puede convertirse en un problema al escalar. Frente a eso, Google propone un sistema unificado que abarca desde el hardware hasta la ejecución final.

Sin embargo, la compañía también abrió parcialmente su plataforma. Soporta modelos como Claude Opus 4.7 y adopta estándares como el Model Context Protocol. Una estrategia híbrida: apertura controlada sin perder dominio del sistema.

Los resultados iniciales refuerzan la narrativa. Empresas como KPMG reportan un 90 % de adopción interna en su uso de Gemini, mientras otras organizaciones aceleran procesos y reducen tiempos de respuesta de forma significativa.

DEL CHATBOT AL INVESTIGADOR AUTÓNOMO

Uno de los anuncios menos visibles, pero más relevantes, fue la presentación de la Interactions API, una herramienta que simplifica la creación de agentes complejos. Permite ejecutar tareas prolongadas, mantener contexto y operar sin intervención constante.

El ejemplo fue contundente: construir un sistema capaz de investigar, analizar información en internet y generar reportes con citas solía requerir meses de desarrollo. Ahora, ese mismo proceso puede activarse con una sola línea de código.

“Lo que antes era un producto cerrado, ahora es un servicio accesible”, explicó Philipp Schmid desde Google DeepMind. Esto implica que cualquier empresa puede integrar un investigador digital en cuestión de minutos.

El impacto es inmediato: el costo de incorporar capacidades avanzadas de análisis ya no se mide en infraestructura, sino en velocidad de implementación.

LA NUEVA MEDIDA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO

El panorama que deja este anuncio es claro. La automatización inteligente ya no es una promesa, sino una realidad operativa. Las métricas cambian: de pilotos a producción, de pruebas a despliegues masivos.

Google no solo transformó su propia forma de trabajar. También convirtió esa infraestructura en un producto disponible para el mercado. Un movimiento que redefine la competencia y acelera la adopción global.

“El futuro no se medirá en pruebas, sino en sistemas funcionando”, repitió Kurian. En ese escenario, las empresas no competirán solo por talento humano, sino por la capacidad de coordinar flotas completas de agentes autónomos.