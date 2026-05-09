5 razones por las que la búsqueda con IA supera a la búsqueda tradicional de Google

NUEVA YORK- Cuando Google añadió un nuevo botón para buscar en la web con inteligencia artificial generativa, la función debutó con fallos tan evidentes, como tender a inventar cosas, que dudé que se convirtiera en mi herramienta preferida para buscar información en línea. Un año después, confieso que me he convertido en un converso. Aunque la tecnología sigue siendo imperfecta, cada vez pulso más el botón etiquetado como “Modo IA” en Google.com para hacer consultas y terminar más rápido tareas que habrían requerido muchos más minutos con una búsqueda a la antigua.

Tuve que hacer varios experimentos para obtener mejores resultados en la búsqueda con IA. La clave fue indicarle a Google que trabajara con una pequeña cantidad de información en lugar de indagar en la web en busca de respuestas. Hace no mucho, utilicé la búsqueda con IA de Google para identificar una pieza de coche para hacer una reparación, elegir un condimento en una tienda de comestibles y detectar estafas en Internet. Por medio de una búsqueda normal, habría tenido que realizar múltiples consultas con palabras clave y leer varios artículos para hacer el trabajo, pero la IA de Google básicamente automatizó el proceso. Una advertencia importante: recomiendo evitar el uso del Modo IA como motor de búsqueda habitual, cuando se buscan respuestas directas a preguntas. La IA de Google a menudo ofrece información errónea; apenas la semana pasada, por ejemplo, dijo de manera equivocada que una aplicación de diagnóstico de coches podía indicarme si mi vehículo estaba listo para una inspección de emisiones, una función inexistente. Un análisis del New York Times reveló que aproximadamente el 10 % de las respuestas generadas por la IA de Google eran erróneas. (Por supuesto, un optimista diría que eso significa que el 90 % eran correctas). Dado que Google procesa más de 5 billones de búsquedas al año, eso se traduce en decenas de millones de respuestas erróneas cada hora; en nuestro análisis, Google falló con datos básicos, como fechas históricas, nombres y noticias sobre famosos.

Google dijo que la inmensa mayoría de sus respuestas de IA eran precisas. Cuestionó el estudio del Times y dijo que no reflejaba lo que la gente buscaba en Google. También señaló, en cuanto a mi problema con la aplicación de diagnóstico del coche, que la tecnología de IA de búsqueda podría malinterpretar el contenido de la web. Mientras esperamos a que el Modo IA mejore a la hora de responder preguntas directas, podemos seguir utilizándolo para otros fines en los que la tecnología de IA ya es superior a la búsqueda por palabras clave de la vieja escuela. Repasaré mis ejemplos favoritos. COMPRAS DE COMESTIBLES Según mi experiencia con la IA generativa, la tecnología es más confiable cuando se le indica que extraiga información de fuentes fiables en lugar y no de toda la web. Lo mismo ocurre con la búsqueda con IA de Google. Tomemos como ejemplo mi reciente visita a una tienda local de comestibles coreana. Estaba buscando gochujang, la pasta de frijol fermentado, y la tienda tenía varias marcas. Recordé haber visto un episodio de “America’s Test Kitchen” en el que se presentaban las marcas de gochujang favoritas del programa de cocina, pero no me acordaba cuáles eran las mejores. Así que subí una foto en la que se veían todas las marcas de gochujang que había en la tienda y escribí esta pregunta: “¿Cuál de estas marcas recomienda America’s Test Kitchen?”. La IA de Google identificó inmediatamente la pasta de frijol fermentado del estante superior que había recibido críticas muy favorables en el programa, y la añadí a mi carrito de compra. Fue mucho más rápido que buscar el episodio en Google y volver a verlo para encontrar la marca recomendada. PEDIR PIEZAS DE REPUESTO La búsqueda con IA también destaca en la identificación de objetos y me resultó muy útil para una reparación que le hice recientemente a mi coche.

Hace unos meses, un familiar que conducía mi automóvil chocó con un poste en un estacionamiento y rompió la carcasa de plástico de un retrovisor lateral. Quería pedir una pieza de repuesto. Así que tomé una foto en la que se veía mi coche y el retrovisor dañado, dibujé un círculo alrededor del plástico roto, subí la imagen al modo de IA y escribí: “Identifica esta pieza”. La IA de Google identificó inmediatamente la pieza, describiéndola como una cubierta de la base del retrovisor, y me mostró dónde pedirla por Internet. A continuación, pedí un video que mostrara cómo sustituir la pieza del retrovisor, y la IA me mostró un clip relevante en YouTube. Cuando la pieza llegó unos días más tarde, seguí el video y terminé la reparación en 15 minutos. ENCONTRAR OFERTAS DE VUELOS Mientras planeaba las vacaciones de verano, me di cuenta de que usar la IA de Google para buscar ofertas de vuelos era mejor que navegar por agregadores de viajes como Google Flights. Esto se debe a que podía adaptar los criterios a mi situación personal,viajar con un niño pequeño, además del precio. Para un viaje a Hawái, le pedí a AI Mode que buscara las mejores ofertas de vuelos en julio.