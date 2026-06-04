Tras seis meses en silencio, NASA declara muerta a su nave Maven en Marte

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    Tras seis meses en silencio, NASA declara muerta a su nave Maven en Marte
    Cuatro fotos en una de Marte tomadas por la sonda Maven de la NASA, que ha estado orbitando el planeta rojo desde 2014. Maven ya no existe; la NASA la acaba de declarar fuera de servicio. AP/NASA
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Una junta de revisión convocada por la Agencia Espacial estadounidense a principios de este año concluyó que la nave es inútil y no puede recuperarse

CABO CAÑAVERAL- Tras seis meses de silencio, la NASA declaró muerta a su nave Maven, que había enviado a Marte para estudiar la atmósfera del planeta rojo.

La agencia espacial confirmó el miércoles que la misión había terminado tras más de una década de observaciones.

https://vanguardia.com.mx/tech/ciencia-y-mas/objetivo-marte-asi-se-prepara-la-nasa-para-llegar-al-planeta-rojo-en-alrededor-de-15-anos-NE11262384

Lanzada en 2013 para estudiar desde la órbita la atmósfera del planeta rojo, Maven misteriosamente dejó de transmitir a principios de diciembre después de pasar detrás de Marte. Los datos indican que la nave entró en un giro rápido, lo que alteró su órbita y agotó sus baterías.

Una junta de revisión convocada por la NASA a principios de este año concluyó que la nave es inútil y no puede recuperarse. Continúa una investigación sobre qué causó el problema.

Además de estudiar el clima marciano y observar el año pasado un cometa interestelar errante, Maven ayudó a retransmitir información de los exploradores Curiosity y Perseverance en la superficie.

https://vanguardia.com.mx/noticias/amplia-la-nasa-misiones-de-exploracion-de-marte-y-la-luna-por-3-anos-mas-CF2373352

La científica principal de Maven, Shannon Curry, de la Universidad de Colorado Boulder, manifestó que la nave realizó una serie de “descubrimientos asombrosos”.

Maven “realmente avanzó nuestra comprensión de la atmósfera marciana y su evolución”, Curry señaló en un comunicado.

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