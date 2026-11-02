Un nuevo planeta enano es detectado más allá de Plutón. Posiblemente

NUEVA YORK- En 2006, la Unión Astronómica Internacional despojó a Plutón de su estatus de planeta y lo ubicó en una nueva categoría: planeta enano. Este término ahora describe a los cuerpos lo suficientemente grandes como para ser esféricos, pero no lo suficientemente grandes como para ser los dominantes, gravitacionalmente, en sus trayectorias orbitales. Veinte años después, el Observatorio Vera C. Rubin ha entregado evidencia del que puede ser planeta enano más reciente, que actualmente se encuentra a unos 6.9 millardos de kilómetros del Sol. “Con suerte, este es solo el primero de muchos hallazgos”, dijo Mario Jurić, científico principal del sistema solar para el Observatorio Rubin, durante una conferencia de prensa el martes en una reunión de la división de ciencias planetarias de la Sociedad Astronómica Estadounidense en Spokane, Washington.

El descubrimiento no argumenta de manera directa a favor ni en contra de la existencia del planeta Nueve, un cuerpo con un tamaño entre el de la Tierra y el de Neptuno, que algunos astrónomos predicen que existe aún más lejos en el sistema solar.

“Pero es evidencia de que tenemos la capacidad de encontrar cosas y de que quedan cosas increíbles por descubrir”, dijo Matthew Holman, astrofísico del Centro de Astrofísica en Cambridge, Massachusetts. Incluso si resulta que el planeta Nueve no existe, “fácilmente podría haber un objeto del tamaño de Marte allá afuera que simplemente no ha sido descubierto aún, o más grande”, dijo. Operado por la Fundación Nacional de Ciencias y el Departamento de Energía de Estados Unidos, Rubin escanea repetidamente el cielo nocturno desde la cima de una montaña en Chile. Jurić dijo que el observatorio ya ha descubierto unos 2300 objetos más allá de Plutón. “Eso aumenta la población conocida en un 50 por ciento”, dijo.

Este más reciente, con la designación temporal de 2026 ED138, es el más grande del grupo. “En cierto sentido, no es una gran sorpresa”, dijo Holman. “Pero eso no significa que no sea emocionante”. En efecto, simplemente detectar el ED138 no requería un telescopio de clase mundial como el Rubin. “De hecho, es lo suficientemente brillante como para que aficionados muy capaces puedan encontrarlo con su equipo”, dijo Holman.

En cualquier imagen individual, el ED138 aparecía simplemente como una estrella brillante. Alguien que observara imágenes tomadas de la misma parte del cielo en distintas noches difícilmente notaría que uno de los puntos brillantes había cambiado de posición. Pero un software informático desarrollado por Holman y un colega, Kevin Napier, sí lo notó hace un par de semanas, cuando analizó imágenes que Rubin había tomado entre marzo y julio. De manera crucial, el software conectó un punto en una noche con otros en noches posteriores y dedujo que se trataba del mismo objeto en movimiento. El patrón de puntos reveló la órbita del ED138, que está inclinada en un ángulo de casi 25 grados respecto a las de los planetas. El brillo indicó que era un objeto bastante grande. “Una de las cosas que hay que hacer cuando se descubre algo potencialmente de este tamaño es realmente intentar verificar que es cierto”, dijo Holman.

Al rastrear la trayectoria orbital hacia atrás en el tiempo, el equipo descubrió que el mismo punto también aparecía en imágenes anteriores tomadas por otros telescopios, lo que confirmaba el descubrimiento. “Cuando sabes dónde mirar, es fácil de encontrar”, dijo Holman. “Pero antes de eso, es una aguja en un pajar”. Con base en el brillo, la distancia y las suposiciones sobre la reflectividad de la superficie del ED138, los astrónomos pudieron estimar su tamaño. Si el ED138 es relativamente brillante y reluciente, podría ser tan pequeño como de 595 kilómetros, estimó Holman. Si es oscuro, podría tener hasta 1497 kilómetros de ancho. En la definición de la Unión Astronómica, un planeta enano tiene que ser lo suficientemente grande para que su gravedad lo haya moldeado en una forma esférica. Para cuerpos helados como los del sistema solar exterior, los científicos esperan que los objetos con más de 402 kilómetros de diámetro probablemente cumplan con este requisito. Sin embargo, el ED138 y otros candidatos a planeta enano están demasiado lejos para confirmar sus formas.

La Unión Astronómica no ha añadido nada a la lista de planetas enanos desde que nombró a los primeros cinco en 2006. Estos son Ceres, el asteroide más grande; Plutón; Eris, el mundo que llevó a la degradación de Plutón, y dos objetos más allá de Neptuno, llamados Haumea y Makemake. En el extremo superior de las estimaciones de tamaño, el ED138 rivalizaría con Haumea y Makemake. Tanto Plutón como Eris son considerablemente más grandes, con más de 2250 kilómetros de diámetro. En el extremo inferior de las estimaciones de tamaño, el ED138 sería aproximadamente el vigésimo más grande entre los planetas enanos y los candidatos a planeta enano.