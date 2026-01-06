Siemens y NVIDIA amplían su alianza para construir sistema operativo de IA industrial

Siemens y NVIDIA anunciaron hoy una importante expansión de su alianza estratégica para llevar la inteligencia artificial al mundo real. Ambas compañías buscan desarrollar soluciones de IA industrial y física que incorporen la innovación impulsada por la IA a todos los sectores y flujos de trabajo industriales, además de acelerar sus operaciones. Para impulsar el desarrollo, NVIDIA proporcionará infraestructura de IA, bibliotecas de simulación, modelos, marcos y planos, mientras que Siemens destinará cientos de expertos en IA industrial y hardware y software de vanguardia. ‘Juntos, estamos construyendo el sistema operativo de IA industrial, redefiniendo cómo se diseña, construye y ejecuta el mundo físico, para escalar la IA y crear un impacto en el mundo real’, afirmó Roland Busch, presidente y director ejecutivo de Siemens AG. ‘Al combinar el liderazgo de NVIDIA en computación acelerada y plataformas de IA con el hardware, software, IA industrial y datos líderes de Siemens, estamos empoderando a los clientes para desarrollar productos más rápido con los gemelos digitales más completos, adaptar la producción en tiempo real y acelerar las tecnologías desde chips hasta fábricas de IA’. ‘La IA generativa y la computación acelerada han iniciado una nueva revolución industrial, transformando los gemelos digitales de simulaciones pasivas hacia la inteligencia activa del mundo físico’, afirmó Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA. ‘Nuestra asociación con Siemens fusiona el software industrial líder, a nivel mundial, con la plataforma de inteligencia artificial integral de NVIDIA para cerrar la brecha entre las ideas y la realidad, lo que permite a las industrias simular sistemas complejos en software y luego automatizarlos y operarlos sin problemas en el mundo físico’.

ACELERANDO TODO EL CICLO DE VIDA INDUSTRIAL Siemens y NVIDIA colaborarán para desarrollar soluciones industriales aceleradas por IA a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y la producción, lo que permitirá una innovación más rápida, una optimización continua y una fabricación más resiliente y sostenible. Las empresas aspiran a construir las primeras plantas de fabricación adaptativas del mundo totalmente impulsadas por IA, comenzando en 2026 con la fábrica de Siemens Electronics en Erlangen, Alemania, como primer modelo. TE PUEDE INTERESAR: Con la IA al centro, empieza CES 2026 en Las Vegas Al utilizar un “cerebro de IA”, impulsado por software de automatización definido por software y software de operaciones industriales, combinado con bibliotecas NVIDIA Omniverse e infraestructura de IA de NVIDIA, las fábricas pueden analizar continuamente sus gemelos digitales, probar mejoras de forma virtual y convertir conocimientos validados en cambios operativos en el taller. Con la ampliación de colaboración, Siemens completará la aceleración por GPU en toda su cartera de simulación y ampliará la compatibilidad con las bibliotecas NVIDIA CUDA-X y los modelos de física de IA, lo que permitirá a los clientes ejecutar simulaciones más grandes y precisas con mayor rapidez. Sobre esta base, las empresas avanzarán hacia la simulación generativa mediante NVIDIA PhysicsNeMo y modelos abiertos para proporcionar gemelos digitales autónomos que permitan el diseño de ingeniería en tiempo real y la optimización autónoma. AVANCES EN LA AUTOMATIZACIÓN DEL DISEÑO ELECTRÓNICO PARA LA COMPUTACIÓN ACELERADA Al aplicar la lógica operativa de la IA industrial a semiconductores y fábricas de IA, Siemens y NVIDIA impulsarán la revolución de la IA. Partiendo del diseño de semiconductores y aprovechando el amplio uso que NVIDIA hace de las herramientas de Siemens, Siemens integrará las bibliotecas NVIDIA CUDA-X, PhysicsNeMo y la aceleración de GPU en su portafolio de EDA, centrándose en la verificación, el diseño y la optimización de procesos, para alcanzar velocidades de 2 a 10 veces superiores en flujos de trabajo clave. La colaboración también incorporará capacidades asistidas por IA, como guía de diseño, soporte de depuración y optimización de circuitos, para impulsar la productividad de la ingeniería y cumplir con los estrictos requisitos de fabricación. Juntas, estas capacidades impulsarán los motores nativos de IA para el diseño, la verificación, la fabricación y los enfoques de gemelos digitales, con el fin de acortar los ciclos de diseño, mejorar el rendimiento y ofrecer resultados más fiables. DISEÑANDO LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE FÁBRICAS DE IA Siemens y NVIDIA también desarrollarán conjuntamente un modelo repetible para las fábricas de IA de próxima generación, acelerando la revolución de la IA industrial y proporcionando la base de alto rendimiento para sus carteras industriales aceleradas por IA. Este plan equilibrará las demandas de computación de alta densidad de próxima generación en términos de energía, refrigeración y automatización, a la vez que garantiza que las tecnologías estén bien posicionadas para lograr velocidad y eficiencia, optimizando así todo el ciclo de vida, desde la planificación y el diseño hasta la implementación y las operaciones.