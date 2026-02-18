X, antes Twitter, se cae este 18 de febrero; impiden acceso a la app, reportan

+ Seguir en Seguir en Google
Tech
/ 18 febrero 2026
    X, antes Twitter, se cae este 18 de febrero; impiden acceso a la app, reportan
    La red social del multimillonario Elon Musk, que anteriormente conocíamos como Twitter, X, presentó fallas la tarde del 18 de febrero. CANVA
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Redes sociales

Localizaciones


México

Personajes


Elon Musk

Organizaciones


Twitter
X

Si querías publicar tu opinión en X, lo sentimos, la red social antes llamada Twitter reportó problemas

La red social del multimillonario Elon Musk, que anteriormente conocíamos como Twitter, X, presentó fallas la tarde del 18 de febrero.

Las interrupciones en una de las plataformas en internet más utilizadas a nivel mundial afectaron a usuarios en múltiples regiones; usuarios reportan que el sitio y la app impiden el acceso a la plataforma, publicación de ‘tweets’ e interacción habitual con otros usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: UE investiga a X por imágenes no autorizadas con contenido sexual

FALLA X

En plataformas como Downdetector, varios usuarios han reportado errores, desde la imposibilidad de cargar el feed de noticias hasta problemas para enviar tweets y acceder a perfiles, lo que ha limitado severamente las actividades.

Los reportes comenzaron cerca de las 15:30 horas del miércoles, el 56% de los problemas reportados eran referentes al acceso en la aplicación, 35% para el sitio web y 9% registró fallas en la conexión de servidor.

TE PUEDE INTERESAR: X registra caída global este 16 de febrero; usuarios reportan fallas en app y feed

Las quejas comenzaron a surgir en otras redes sociales, al expresar su desconcierto y buscaron alternativas temporales para comunicarse. Facebook e Instagram fueron las principales plataformas donde se comenzó a discutir la situación y buscaron información sobre la situación de X.

Hasta el momento, ni X, ni Elon Musk no se han pronunciado sobre la razón de la falla, ni ha informado el tiempo estimado en que el servicio se normalice. Así que queda esperar que el servicio se regularice.

Y tú, ¿ya puedes publicar en X?

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales

Localizaciones


México

Personajes


Elon Musk

Organizaciones


Twitter
X

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: Infestada

4T: Infestada
true

Adán Augusto, ¿un paria dentro de Morena?
true

POLITICÓN: Por masacre de Allende, Coahuila mantiene vigente orden de aprehensión contra el Z-40
El Obispo de Saltillo alertó sobre fraudes con inteligencia artificial y llamó a fortalecer la identidad y la espiritualidad ante nuevas tendencias juveniles.

Advierte Diócesis de Saltillo sobre fraudes con Inteligencia Artificial y modas de identidad
Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, es señalado en Estados Unidos por participar y encabezar las masacres de Allende y Piedras Negras.

Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez
Kike Conejo y el Pollo Algodonero acompañaron a los directivos durante la presentación del juego benéfico.

Saraperos de Saltillo visitan Torreón en Juego con Causa ante Unión Laguna
El buque petrolero Bella 1, posteriormente rebautizado como Marinera, fue el centro de una persecución internacional tras intentar evadir las sanciones estadounidenses sobre el crudo venezolano.

EU imputa al capitán de un buque petrolero perseguido durante semanas
Hyatt Hotels Corporation enfrentará una transición en su liderazgo tras la salida inmediata de Thomas Pritzker de la presidencia del consejo y la dirección ejecutiva.

El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein