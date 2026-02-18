X, antes Twitter, se cae este 18 de febrero; impiden acceso a la app, reportan

La red social del multimillonario Elon Musk, que anteriormente conocíamos como Twitter, X, presentó fallas la tarde del 18 de febrero.

Las interrupciones en una de las plataformas en internet más utilizadas a nivel mundial afectaron a usuarios en múltiples regiones; usuarios reportan que el sitio y la app impiden el acceso a la plataforma, publicación de ‘tweets’ e interacción habitual con otros usuarios.

FALLA X

En plataformas como Downdetector, varios usuarios han reportado errores, desde la imposibilidad de cargar el feed de noticias hasta problemas para enviar tweets y acceder a perfiles, lo que ha limitado severamente las actividades.