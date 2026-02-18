X, antes Twitter, se cae este 18 de febrero; impiden acceso a la app, reportan
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Si querías publicar tu opinión en X, lo sentimos, la red social antes llamada Twitter reportó problemas
La red social del multimillonario Elon Musk, que anteriormente conocíamos como Twitter, X, presentó fallas la tarde del 18 de febrero.
Las interrupciones en una de las plataformas en internet más utilizadas a nivel mundial afectaron a usuarios en múltiples regiones; usuarios reportan que el sitio y la app impiden el acceso a la plataforma, publicación de ‘tweets’ e interacción habitual con otros usuarios.
TE PUEDE INTERESAR: UE investiga a X por imágenes no autorizadas con contenido sexual
FALLA X
En plataformas como Downdetector, varios usuarios han reportado errores, desde la imposibilidad de cargar el feed de noticias hasta problemas para enviar tweets y acceder a perfiles, lo que ha limitado severamente las actividades.
Los reportes comenzaron cerca de las 15:30 horas del miércoles, el 56% de los problemas reportados eran referentes al acceso en la aplicación, 35% para el sitio web y 9% registró fallas en la conexión de servidor.
TE PUEDE INTERESAR: X registra caída global este 16 de febrero; usuarios reportan fallas en app y feed
Las quejas comenzaron a surgir en otras redes sociales, al expresar su desconcierto y buscaron alternativas temporales para comunicarse. Facebook e Instagram fueron las principales plataformas donde se comenzó a discutir la situación y buscaron información sobre la situación de X.
Hasta el momento, ni X, ni Elon Musk no se han pronunciado sobre la razón de la falla, ni ha informado el tiempo estimado en que el servicio se normalice. Así que queda esperar que el servicio se regularice.
Y tú, ¿ya puedes publicar en X?