X registra caída global este 16 de febrero; usuarios reportan fallas en app y feed
Reportes masivos detectados por Downdetector muestran interrupciones simultáneas y pico de más de mil incidencias en minutos
Alrededor de las 7:00 de la mañana de este lunes 16 de febrero se reportó la caída de la red social X, luego de que usuarios comenzaran a señalar problemas tanto en el sitio web como en sus aplicaciones móviles.
Los reportes sobre el funcionamiento irregular de la plataforma se registraron de manera simultánea en distintos servicios de monitoreo digital, lo que reflejó una interrupción en el acceso y uso habitual de la red social.
APLICACIÓN Y FEED CONCENTRAN LA MAYORÍA DE LAS FALLAS
De acuerdo con los registros del portal especializado Downdetector, la mayor parte de los problemas se concentró en el uso de la aplicación móvil, que representó el 63 por ciento de los reportes.
El funcionamiento del feed acumuló el 30 por ciento de las incidencias registradas, mientras que el sitio web concentró el 8 por ciento restante de los reportes de fallas.
REPORTAN PICO DE MÁS DE MIL REPORTES EN MINUTOS
Según la misma plataforma de monitoreo, poco después de las 7:00 horas se registró un incremento repentino en las notificaciones de fallas, con un pico superior a mil 208 reportes en un corto periodo de tiempo.
Este comportamiento fue interpretado como un indicio de una interrupción significativa en el funcionamiento normal del servicio.
SIN EXPLICACIÓN OFICIAL HASTA EL MOMENTO
Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se ha informado de manera oficial el motivo de la interrupción ni se han dado a conocer detalles sobre el origen de las fallas o el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.
La situación continúa bajo seguimiento por parte de usuarios y plataformas de monitoreo digital ante posibles actualizaciones sobre el funcionamiento de la red social.