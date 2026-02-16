$!X registra caída global este 16 de febrero; usuarios reportan fallas en app y feed

Alrededor de las 7:00 de la mañana de este lunes 16 de febrero se reportó la caída de la red social X, luego de que usuarios comenzaran a señalar problemas tanto en el sitio web como en sus aplicaciones móviles.

Los reportes sobre el funcionamiento irregular de la plataforma se registraron de manera simultánea en distintos servicios de monitoreo digital, lo que reflejó una interrupción en el acceso y uso habitual de la red social.

APLICACIÓN Y FEED CONCENTRAN LA MAYORÍA DE LAS FALLAS

De acuerdo con los registros del portal especializado Downdetector, la mayor parte de los problemas se concentró en el uso de la aplicación móvil, que representó el 63 por ciento de los reportes.

El funcionamiento del feed acumuló el 30 por ciento de las incidencias registradas, mientras que el sitio web concentró el 8 por ciento restante de los reportes de fallas.