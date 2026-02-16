X registra caída global este 16 de febrero; usuarios reportan fallas en app y feed

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 16 febrero 2026
    X registra caída global este 16 de febrero; usuarios reportan fallas en app y feed
    La interrupción comenzó alrededor de las 7:00 horas y, hasta el momento, no existe información oficial sobre las causas ni el tiempo estimado para restablecer el servicio VANGUARDIA

Reportes masivos detectados por Downdetector muestran interrupciones simultáneas y pico de más de mil incidencias en minutos

Alrededor de las 7:00 de la mañana de este lunes 16 de febrero se reportó la caída de la red social X, luego de que usuarios comenzaran a señalar problemas tanto en el sitio web como en sus aplicaciones móviles.

Los reportes sobre el funcionamiento irregular de la plataforma se registraron de manera simultánea en distintos servicios de monitoreo digital, lo que reflejó una interrupción en el acceso y uso habitual de la red social.

APLICACIÓN Y FEED CONCENTRAN LA MAYORÍA DE LAS FALLAS

De acuerdo con los registros del portal especializado Downdetector, la mayor parte de los problemas se concentró en el uso de la aplicación móvil, que representó el 63 por ciento de los reportes.

El funcionamiento del feed acumuló el 30 por ciento de las incidencias registradas, mientras que el sitio web concentró el 8 por ciento restante de los reportes de fallas.

$!X registra caída global este 16 de febrero; usuarios reportan fallas en app y feed

REPORTAN PICO DE MÁS DE MIL REPORTES EN MINUTOS

Según la misma plataforma de monitoreo, poco después de las 7:00 horas se registró un incremento repentino en las notificaciones de fallas, con un pico superior a mil 208 reportes en un corto periodo de tiempo.

Este comportamiento fue interpretado como un indicio de una interrupción significativa en el funcionamiento normal del servicio.

$!X registra caída global este 16 de febrero; usuarios reportan fallas en app y feed

SIN EXPLICACIÓN OFICIAL HASTA EL MOMENTO

Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se ha informado de manera oficial el motivo de la interrupción ni se han dado a conocer detalles sobre el origen de las fallas o el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

La situación continúa bajo seguimiento por parte de usuarios y plataformas de monitoreo digital ante posibles actualizaciones sobre el funcionamiento de la red social.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apps
Internet
Redes sociales

Localizaciones


México

Organizaciones


Twitter

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Coahuila es una de las entidades con más reportes ante el 911 por casos de maltrato infantil.

Coahuila: Se reportan hasta 5 casos de maltrato infantil al día
Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después
El país se mantendrá con incertidumbres por el T-MEC, lo cual impactará en la atracción de inversiones.

Anticipan que incertidumbre en el T-MEC afectará inversión en México
Santos presionó en la recta final, pero no consiguió evitar la derrota.

Santos Laguna deja escapar la ventaja y cae en casa ante Mazatlán
La actriz productora y directora mexicana Salma Hayek (c-i), y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (c-d), participan en una rueda de prensa este domingo, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum y Salma Hayek impulsan cine y series en México con nuevos incentivos
ConfiaN en que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantenga el envío de ayuda material.

Cuba ‘resistirá ante el imperialismo’, dice embajador en México; protestan por bloqueo petrolero
Vista exterior de la mina Pasta de Conchos, ubicada en la Región Carbonífera de Coahuila, donde autoridades federales mantienen labores coordinadas de rescate a casi 20 años del accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006.

Coahuila: A 20 años de Pasta de Conchos, Sheinbaum alista visita clave a la región
La solicitud se tramitará en comisiones y posteriormente será sometida a votación en el pleno.

Otra vez militares de EU en México: Senado votará autorizar su ingreso para adiestramiento con la Defensa