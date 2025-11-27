5 preguntas para hacer a tus mayores durante las fiestas

Por: Dana G. Smith

Mi tía favorita, Bea, murió durante el verano. Llevaba pintalabios rosa escarchado y resoplaba cuando se reía (y se reía mucho). Vivió en Hawai, Japón, Hong Kong, Alaska, en una casa flotante en Florida y, sobre todo, en California. Fue sobreviviente de un cáncer de mama. Estuvo casada cuatro veces: dos con su primer marido y la última con el mejor amigo de su hermano de secundaria (volvieron a conectar a los 60 años, y él cuidó de ella hasta el final). Ella y mi madre se llamaban mutuamente Ducky.

Bea tenía 81 años cuando falleció, mermada por la demencia. Me arrepiento de no haberle hecho más preguntas sobre su fascinante vida cuando tuve la oportunidad.

Renée Alexander Craft siente lo mismo por su padre, quien murió hace poco más de una década por complicaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Historiadora oral y profesora de comunicación en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, estaba decidida a no perder la oportunidad dos veces. Así que el año pasado empezó a entrevistar a su madre, de 92 años, sobre su vida.

Si vas a estar con la familia durante las fiestas, considera la posibilidad de hacer lo mismo con tus seres queridos mayores. Estas conversaciones pueden ofrecer una ventana al pasado y una forma de conservar los recuerdos para el futuro. También pueden brindar la oportunidad de pasar tiempo de calidad juntos ahora.

Para la persona entrevistada, la experiencia puede ayudarle con “una sensación de finalización de la vida y una sensación de ser escuchada y comprendida y de poder contar su historia”, dijo Ira Byock, profesor emérito de la Facultad de Medicina Geisel de Dartmouth especializado en cuidados paliativos.

Para empezar, elige un momento y un lugar tranquilos en los que ninguno de los dos se distraigan (en otras palabras, no alrededor de la mesa de Acción de Gracias). Mantener un ambiente informal puede ayudar a la persona a abrirse, y utilizar tu celular para grabar el audio puede resultar menos intrusivo que el video.

Una vez instalados, aquí tienes una lista de preguntas para iniciar la conversación y mantenerla fluida .

‘¿Alguna vez te metiste en problemas de cuando eras niño?’

Comienza con algunas preguntas ligeras. “Es algo con lo que puedes divertirte”, dijo Byock. Una de sus favoritas es: “Piensa en cuando tenías 10, 12 o 13 años. ¿Alguna vez te metiste en problemas?”.

“¡Wow, con esa salen grandes historias!”, añadió.

A Alua Arthur, doula del final de la vida, le gusta preguntar por las aficiones de la gente y cómo pasan su tiempo libre. Otra pregunta que suele despertar “un pequeño brillo en sus ojos”, dijo, es: ¿Tienes algún talento secreto?

‘¿Cómo era el dormitorio de tu infancia?’

A Alexander Craft le gusta preguntar por los recuerdos sensoriales de un familiar, como la primera vez que recuerda haber visto la nieve o el océano. Las experiencias cotidianas de la infancia también pueden ser buenas preguntas: ¿Cómo era tu dormitorio? ¿Cómo era una típica mañana de sábado cuando crecías?

Pídele también que cuente una historia sobre sus padres y abuelos. “En algún momento, todos los demás que los conocieron ya no están, y esa es realmente la última oportunidad de echar un vistazo a quiénes eran esas personas”, dijo Nick Baum, cofundador de Storyworth, un servicio que proporciona a los usuarios sugerencias semanales para sus memorias.

‘¿Cuál fue uno de tus viajes favoritos?’

En lugar de preguntar por la “mejor” comida que alguien haya tomado o las vacaciones “favoritas” de alguien, cuya respuesta puede resultar desalentadora, pregunta por “una de las mejores” o “algunas de tus favoritas”, recomendó Baum.

Inducir a alguien a hablar de acontecimientos históricos importantes también puede ser fructífero. Alexander Craft se empeñó en preguntar a su madre cómo fue votar por primera vez como mujer negra en el Sur.

‘¿Quiénes fueron los amores de tu vida?’

Una vez que hayas roto el hielo, no tengas miedo de indagar un poco más. Cuando Arthur ayuda a sus clientes a reflexionar sobre sus vidas, se centra en acontecimientos fundacionales o puntos de inflexión.

Por ejemplo, ¿de qué se sienten más orgullosos? ¿Hay algo de lo que se arrepientan? ¿Quiénes fueron los amores de su vida? ¿Cuáles han sido sus mayores decepciones?

‘Cuéntame otra vez esa vieja anécdota’

Invítalos también a contar historias que hayan contado antes. “A veces es la historia que has oído mil veces, pero poder recordarla exactamente como ellos la contarían” es significativo, dijo Baum.

No hace falta que hagas todas las preguntas de una vez; puedes ser breve y dulce, planteando solo de tres a cinco para empezar. Luego planifica un momento para hablar más, en persona o por teléfono.

Quizá lo más importante sea que seas paciente contigo mismo y con la persona a la que entrevistas, dijo Arthur. Puede resultar incómodo, sobre todo al principio. Pero lo hagas como lo hagas, será memorable y significativo.

“No importa lo torpe, cohibido o descuidado que pueda ser o parecer”, dijo Alexander Craft. “Estarás más agradecido por haberlo hecho que por no haberlo hecho”.