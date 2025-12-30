¿A qué trabajadores perjudicará más la IA? ¿A los jóvenes o a los experimentados?

Por: Noam Scheiber

Cuando el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, escribió el mes pasado que esperaba que el uso de la inteligencia artificial por parte de la empresa “redujera nuestra plantilla total” en los próximos años, confirmó el temor de muchos trabajadores de que la IA los iba a sustituir. El temor se vio reforzado dos semanas después, cuando Microsoft dijo que iba a despedir a unas 9000 personas, aproximadamente el 4 por ciento de su plantilla.

Que la IA está a punto de desplazar a los trabajadores de cuello blanco es indiscutible. ¿Pero qué tipo de trabajadores exactamente? El anuncio de Jassy se produjo en medio de un debate sobre esta cuestión precisamente.

Algunos expertos sostienen que es más probable que la IA afecte a los trabajadores principiantes, cuyas tareas suelen ser las más sencillas y, por tanto, las más fáciles de automatizar. Dario Amodei, director general de la empresa de IA Anthropic, declaró recientemente a Axios que la tecnología podría canibalizar la mitad de todos los puestos de trabajo para principiantes dentro de cinco años. El aumento de la tasa de desempleo de los recién graduados ha agravado esta preocupación, aunque esto no demuestra que la IA sea la causa de sus dificultades en el mercado laboral.

Pero otros capitanes de la industria de la IA han adoptado el punto de vista opuesto, argumentando que es probable que los trabajadores más jóvenes se beneficien de la IA y que los trabajadores experimentados serán, en última instancia, los más vulnerables. En una entrevista en un acto del New York Times a finales de junio, Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI, sugirió que la tecnología podría plantear problemas a “una clase de trabajadores que creo que son más titulares, están más orientados hacia una rutina en una determinada forma de hacer las cosas”.

La respuesta definitiva a esta pregunta tendrá implicaciones vastas. Si los empleos de nivel básico son los que más riesgo corren, quizá sea necesario replantearse cómo educamos a los estudiantes universitarios, o incluso el valor de la propia universidad. Y si los trabajadores de más edad son los que más riesgo corren, podría provocar inestabilidad económica e incluso política, a medida que los despidos a gran escala se conviertan en una característica persistente del mercado laboral.

David Furlonger, vicepresidente de la empresa de investigación Gartner que ayuda a supervisar su encuesta de directores ejecutivos, ha considerado las implicaciones si la IA desplaza a los trabajadores más experimentados.

”¿Qué van a hacer esas personas? ¿Cómo se financiarán? ¿Cuál es el impacto en los ingresos fiscales?”, dijo. “Imagino que los gobiernos están pensando en ello”.

¿Es cierto que la IA está haciendo mejores gerentes?

Los economistas y otros expertos que estudian la IA suelen sacar conclusiones diferentes sobre a quién es más probable que desplace.

Si nos centramos en los campos en los que la IA se ha desplegado más ampliamente hasta ahora, el panorama tiende a ser desolador para los trabajadores principiantes. Los datos de ADP, la empresa de procesamiento de nóminas, muestran que en los campos relacionados con la informática, el empleo de los trabajadores con menos de dos años de antigüedad alcanzó su máximo en 2023 y ha descendido entre un 20 y un 25 por ciento desde entonces. El patrón es similar entre los representantes de atención al cliente, quienes también dependen cada vez más de la IA.

Durante el mismo periodo, el empleo en estos sectores ha aumentado para los trabajadores con dos o más años de antigüedad, según Ruyu Chen, investigador de la Universidad de Stanford que analizó los datos.

Otros estudios apuntan en una dirección similar, aunque de forma indirecta. A principios de 2023, Italia prohibió temporalmente el ChatGPT, que los desarrolladores de software de ese país usaban para que les ayudara a codificar. Un equipo de investigadores de la Universidad de California, Irvine, y de la Universidad Chapman comparó el cambio en la productividad de los programadores italianos con la productividad de los programadores de Francia y Portugal, que no prohibieron el software, para aislar el impacto de ChatGPT.

Aunque el estudio no analizó la pérdida de puestos de trabajo, sí descubrió que la herramienta de IA había transformado los empleos de los trabajadores de nivel medio de forma más favorable que los empleos de los trabajadores de nivel básico. Según los investigadores, los codificadores principiantes usaban la IA para completar sus tareas un poco más rápidamente; los codificadores experimentados solían usarla para beneficiar a sus equipos de forma más amplia. Por ejemplo, la IA ayudó a los codificadores de nivel medio a revisar el trabajo de otros codificadores y sugerir mejoras, y a contribuir a proyectos en idiomas que no conocían.

”Cuando la gente es realmente buena en algo, lo que acaba haciendo es ayudar a los demás en lugar de trabajar en sus propios proyectos”, dijo Sarah Bana, una de las autoras del artículo, y añadió que la IA reforzaba básicamente esta tendencia. Bana dijo que el resultado del documento sugería que la IA impulsaría a las empresas a contratar menos programadores principiantes (porque se necesitarían menos para completar las tareas de nivel básico), pero más programadores de nivel medio (porque la IA amplificaba su valor para todo el equipo).

Por otra parte, Danielle Li, economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts que estudia el uso de la IA en el lugar de trabajo, afirma que hay situaciones en las que la IA podría perjudicar más a los trabajadores más cualificados que a los principiantes. La razón es que, en efecto, puede desvincular habilidades valiosas de los seres humanos que tradicionalmente las han poseído. Por ejemplo, tal vez ya no sea necesario ser ingeniero para programar, o abogado para redactar un informe jurídico.

”Ese estado del mundo no es bueno para los trabajadores con experiencia”, dijo. “Te están pagando por la rareza de tu habilidad, y lo que ocurre es que la IA permite que la habilidad viva de manera externa a las personas”.

Li dijo que la IA tampoco sería necesariamente buena para los trabajadores menos experimentados. Pero especuló con que el repunte del desempleo entre los recién licenciados universitarios se debía a las expectativas de los empresarios de que necesitarán menos trabajadores en general en la era de la IA, no solo menos trabajadores principiantes. Una ralentización general de la contratación podría tener un mayor impacto en los trabajadores recién salidos de la universidad, ya que para empezar no tienen trabajo.

Robert Plotkin, socio de un pequeño bufete de abogados especializado en propiedad intelectual, dijo que la IA no había afectado la necesidad de su bufete de trabajadores menos cualificados, como los asistentes jurídicos, que dan formato a los documentos que su bufete presenta a la oficina de patentes. Pero su bufete usa ahora aproximadamente la mitad de abogados contratados, incluidos algunos con varios años de experiencia, que hace unos años, antes de la disponibilidad de la IA generativa, añadió.

Estos abogados más veteranos redactan solicitudes de patentes para los clientes, que Plotkin revisa y les pide que modifiquen. Pero a menudo él puede redactar las solicitudes de forma más eficaz con la ayuda de un asistente de IA, excepto cuando la patente se refiere a un campo de la ciencia o la tecnología con el que no está familiarizado.

”Me he vuelto muy eficiente en usar la IA como herramienta para ayudarme a redactar las solicitudes, lo que ha reducido nuestra necesidad de contratar abogados”, afirmó Plotkin.

Algunas de las empresas a la vanguardia de la adopción de la IA parecen haber hecho cálculos similares, despidiendo a empleados experimentados en lugar de limitarse a contratar a menos trabajadores de nivel inicial. Google, Meta y Amazon han realizado despidos desde 2022. Dos meses antes de su anuncio de despidos más reciente, Microsoft había despedido a 6000 empleados, muchos de ellos desarrolladores de software, mientras que los despidos de julio incluyeron a muchos mandos intermedios.

”Cualquier cosa que sea administrativa, relacionada con hojas de cálculo, en la que haya correos electrónicos, una actividad del tipo de gestión de documentos, la IA debería poder realizarla con bastante facilidad, liberando tiempo para que los directivos hagan más labores de tutoría”, dijo Furlonger, analista de Gartner, cuya encuesta incluyó recientemente preguntas sobre la IA. “Los directores ejecutivos dan a entender en los datos que no necesitamos tantos como antes”.

El valor de la inexperiencia

Gil Luria, analista de renta variable que cubre Microsoft para el banco de inversión D.A. Davidson, dijo que una de las razones de los despidos era que ciertas empresas como Microsoft y Google estaban recortando costos para apuntalar sus márgenes de beneficio mientras invertían miles de millones en chips y centros de datos para desarrollar la IA. Pero otra razón es que los ingenieros de software son susceptibles de ser sustituidos por la IA en todos los niveles de cualificación, incluidos los ingenieros experimentados que ganan un salario grande pero son reacios a adoptar la tecnología.

Microsoft “puede hacer cuentas rápidamente: ver quién está añadiendo valor, quién está sobrepagado, quién no está sobrepagado, quién se está adaptando bien”, dijo Luria. “Hay gente veterana que ha encontrado cómo sacar partido de la IA y gente veterana que insiste en que la IA no puede escribir código”.

Harper Reed, director ejecutivo de 2389 Research, que está construyendo agentes autónomos de IA para ayudar a las empresas a realizar diversas tareas, dijo que la combinación de unos salarios más altos y la reticencia a adoptar la IA probablemente pondría en peligro los puestos de trabajo de los programadores experimentados.

”La forma de reducir costos no es despidiendo a los empleados más baratos que tengas”, dijo Reed. “Tomas al empleado más barato y haces que valga lo que vale un empleado caro”.

Varios estudios han sugerido que esto es posible. En un estudio reciente realizado por investigadores de Microsoft y tres universidades, un asistente de codificación de IA parecía aumentar la productividad de los desarrolladores noveles sustancialmente más de lo que aumentaba la productividad de sus colegas más experimentados.

Reed dijo que, desde una perspectiva puramente financiera, cada vez tendría más sentido que las empresas contrataran empleados novatos que usaran IA para hacer lo que antes era trabajo de nivel medio, un puñado de empleados experimentados para supervisarlos y casi ningún empleado de nivel medio. Así, dijo, es básicamente como está estructurada su empresa.