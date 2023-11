Aumenta tu amor propio en una semana con estos 7 hábitos

Cuando hablamos de amor propio, podemos tener un concepto bastante ambiguo o lejano de lo que realmente es, además, muchas veces no sabemos por dónde empezar a querernos, qué es lo debemos hacer para amarnos o si lo estamos haciendo correctamente. Si te encuentras en esta situación, no te preocupes, no eres la única persona y por ello, te contamos de 7 hábitos que aumentarán tu amor propio en tan solo una semana.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quieres mejorar tu autoestima y ser tu mejor versión? Olvídate de estos 4 hábitos

Amarse a uno mismo puede parecer sencillo y bastante fácil de hacer, ¿cómo podemos querer a otras personas y no amarnos a nosotros mismos? Aunque parezca una pregunta bastante obvia, la realidad es que querernos a nosotros mismos es más difícil de lo que se piensa, porque no sabemos si lo estamos haciendo de manera correcta y profunda o solo de manera superficial. Para no entrar en este conflicto aquí te contamos cuáles son los hábitos que te llevarán al amor propio.