La tuna roja: el dulce tesoro del desierto mexicano

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.

Hay ingredientes que nacieron para sorprender. A simple vista, la tuna roja parece una fruta sencilla, pero basta probarla para descubrir una pulpa dulce, jugosa y de un intenso color carmesí que ha alimentado a los habitantes de las zonas áridas desde hace miles de años. La tuna no solo representa la riqueza gastronómica de México, también es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y hasta de nuestros símbolos nacionales.

TRASCENDENCIA HISTÓRICA DE LA TUNA ROJA

La tuna es el fruto del nopal (Opuntia ficus-indica), una planta perteneciente a la familia de las cactáceas. Aunque existen más de 200 especies de nopales en el continente americano, México es considerado el centro de origen y diversidad de este cultivo. Mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos mesoamericanos ya cultivaban y aprovechaban tanto el nopal como sus frutos.

Las evidencias arqueológicas indican que el consumo de tuna tiene más de 8,000 años de antigüedad. Para culturas como la mexica, la otomí, la chichimeca y la zapoteca, era un alimento indispensable durante las temporadas secas, ya que proporcionaba agua, energía y nutrientes cuando otros cultivos escaseaban.

Incluso la fundación de México-Tenochtitlan está ligada al nopal. Según la leyenda, los mexicas encontraron la señal prometida por su dios: un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Ese nopal, cargado de tunas, quedó inmortalizado siglos después en el Escudo Nacional.

Tras la llegada de los españoles en el siglo XVI, la tuna comenzó a viajar hacia Europa. Primero llegó a España y posteriormente se registró por Italia, el norte de África y Medio Oriente. Hoy es común encontrar plantaciones en países como Italia, Marruecos, Túnez, Sudáfrica, Chile y Australia, aunque México continúa siendo uno de los principales productores del mundo y el mayor referente por la calidad y diversidad de sus frutos.

COLORES, BENEFICIOS Y VERSATILIDAD EN LA COCINA

Existen tunas verdes, amarillas, anaranjadas, blancas, moradas y rojas. La tuna roja destaca por su elevado contenido de betalaínas, pigmentos naturales responsables de su intenso color, además de ser ricos en antioxidantes. También aporta vitamina C, fibra, potasio, calcio y magnesio, convirtiéndose en una fruta refrescante y nutritiva.