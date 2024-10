¿Beber con moderación? ¿Qué es eso?

Por: Dana G. Smith

En los últimos años se ha producido un aumento de las muertes relacionadas con el alcohol y una oleada constante de noticias sobre los riesgos del consumo de alcohol para la salud. Los llamados a beber solo con moderación se han hecho más urgentes. Pero, ¿qué significa eso exactamente?

Tim Stockwell, científico del Instituto Canadiense para la Investigación del Consumo de Sustancias, dijo: “La gente lo define irónicamente como no beber más que su doctor”.

Más oficialmente, en Estados Unidos, el consumo moderado de alcohol se define como una bebida o menos al día en el caso de las mujeres y dos bebidas o menos al día para los hombres. Pero otros países definen el consumo moderado de alcohol, también llamado consumo de bajo riesgo, de forma diferente, e investigaciones recientes sobre los daños del alcohol para la salud han planteado dudas sobre las directrices actuales.

¿Cómo se establecen las directrices?

Los expertos solían pensar que un consumo bajo o moderado de alcohol era bueno para la salud. Esta suposición se basaba en estudios que mostraban que quien bebía con moderación vivía más que quien se abstenía o bebía en exceso. El beneficio de la longevidad desaparecía aproximadamente a las dos copas al día en el caso de las mujeres y a las tres copas en el de los hombres, dijo Stockwell.

Sin embargo, ahora muchos investigadores piensan que esas conclusiones se basaban en análisis de datos que tenían “todo tipo de problemas metodológicos”, dijo Elizabeth Mayer-Davis, profesora de nutrición y medicina de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill.

Por ejemplo, uno de los problemas era que muchas personas que se abstenían de beber alcohol lo hacían porque tenían problemas de salud, mientras que las personas que bebían moderadamente tenían más probabilidades de tener hábitos de vida saludables. Esto creaba “lo que era en verdad una ilusión de beneficios para la salud con cantidades de bebida de bajas a moderadas”, dijo Mayer-Davis.

Un nuevo método para establecer el riesgo examina solo las muertes por afecciones directamente relacionadas con el alcohol, como la cirrosis hepática, la intoxicación etílica, la pancreatitis y ciertos tipos de cáncer. “Resulta mucho menos sesgado y confuso enfocarse solo en las afecciones causadas por el alcohol”, dijo Stockwell.

Con este método, los expertos han descubierto que el consumo de alcohol de bajo riesgo implica menos alcohol del que aconsejan actualmente muchos países, incluido Estados Unidos. Pero el nivel exacto a partir del cual el consumo de alcohol empieza a ser perjudicial para la salud, y lo que se considera un nivel de riesgo aceptable, sigue siendo objeto de debate.

Algunos países han ajustado sus recomendaciones. Australia y Francia aconsejan ahora para ambos sexos no consumir más de 10 copas a la semana. (Eso supone una reducción de dos al día para hombres y mujeres en Australia y de tres al día para hombres y dos para mujeres en Francia). Las últimas directrices canadienses, en las que Stockwell ha sido asesor, son más estrictas: el consumo de bajo riesgo se define como no más de dos copas por semana, independientemente del sexo.

En las directrices estadounidenses más recientes, publicadas en 2020, un comité consultivo dirigido por Mayer-Davis recomendó que los hombres y las mujeres no consumieran más de una bebida al día. Esa orientación incorporó los últimos descubrimientos de que “no había ninguna cantidad de alcohol que beneficiara la salud”, dijo Mayer-Davis. “Pero no vamos a ir tan lejos como para decir que todo el mundo tiene que dejar de beber, porque eso no es realista”, añadió.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que establecen las directrices oficiales, rechazaron el consejo del comité. Al preguntarles por qué, un representante del Departamento de Agricultura indicó en un correo electrónico que “las pruebas emergentes señaladas en el informe del comité no reflejan la preponderancia de las pruebas en este momento”. Está previsto que el próximo conjunto de directrices dietéticas se publique en 2025; queda por ver si cambiarán, y en qué medida.

¿Deben tener límites diferentes los hombres y las mujeres?

A pesar de la tendencia a establecer un límite para ambos sexos, algunos expertos afirman que tener directrices separadas tiene sentido.

Esto se debe a que se necesita menos alcohol para afectar negativamente la salud de las mujeres que la de los hombres, incluido un mayor riesgo de daños hepáticos relacionados con el alcohol, enfermedades cardiacas y ciertos tipos de cáncer, dijo Aaron White, asesor científico sénior del director del Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo.

Parte de ese mayor riesgo puede deberse a las diferencias de tamaño. Pero incluso si “una mujer y un hombre de la misma edad y el mismo peso beben exactamente la misma cantidad de alcohol, la mujer tendrá una concentración de alcohol en sangre superior a la del hombre”, dijo Sherry McKee, directora del Programa de Yale para las Diferencias Sexuales en el Trastorno por Consumo de Alcohol.

Una posible razón es que el alcohol no penetra en el tejido adiposo, y las mujeres suelen tener una mayor proporción de grasa que los hombres. Eso significa que hay menos espacio para que el alcohol se distribuya por el cuerpo, lo que da lugar a concentraciones más elevadas. Las mujeres tampoco metabolizan el alcohol tan fácilmente como los hombres, por lo que más alcohol permanece en su organismo durante más tiempo, lo que puede provocar más daños.

Mayer-Davis dijo que las recomendaciones cambiantes y contradictorias pueden “frustrar mucho al público”. Pero,“eso es lo mejor que podemos hacer, formular recomendaciones basadas en la ciencia con la bibliografía y los conocimientos disponibles”.

Aunque los detalles siguen sin resolverse, la mayoría de los expertos están de acuerdo en una cosa. “Menos es más; menos es mejor”, dijo Stockwell. “Bebe menos; vive más”.