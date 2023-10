22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Tartamudez o la palabra impotente

Clara Gutiérrez, logopeda, especializada en tartamudez y directora de la Clínica ‘Clara Logopedia’ (@logopediaclara), en Madrid, explica a EFE qué es la tartamudez y, con los métodos que esta especialidad tiene en la actualidad, cómo se trata para conseguir que “la gente sea feliz aceptando sus diferencias”.

Se dice que hay un 1 por ciento de la población mundial que sufre tartamudez, pero para la logopeda, “este número es muy relativo porque no sabemos si en ese uno por ciento se incluye la tartamudez encubierta, es decir, todas esas personas que no sabemos que tartamudean, pero que no se sienten libres con su comunicación ni con su diversidad funcional, a nivel comunicativo”.

LA APARICIÓN DE LA TARTAMUDEZ

En la actualidad, se han podido llegar a determinar las causas de la tartamudez, y establecer que tiene un origen neurobiológico, que suele aparecer en los niños en la primera infancia, entre los dos años y medio y los seis, aunque, como indica Gutiérrez, hay personas que empiezan a tartamudear más tarde.

La ciencia considera que en el cerebro del tartamudo existe una hiperactivación de las zonas que controlan la fluidez del habla que causa dificultades a la hora de coordinar todo lo que tiene que ver con la preparación motora del habla a nivel cerebral, que provoca la aparición de comportamientos primarios de tartamudez que se manifiestan visiblemente y que son los que en logopedia se denominan disfluencias, es decir, interrupciones involuntarias en el habla.

“Generalmente, esos bloqueos, que son el rasgo más visible de la tartamudez, se inician al empezar a hablar o después de una pausa y parece que esto ocurre en los procesos cerebrales de preparación del habla a nivel motor, donde hay unas interconexiones funcionales que son diferentes y que hace que las personas tartamudeen”.