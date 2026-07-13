Así están operando el embrión meses antes del nacimiento los médicos actualmente

La cirugía fetal es un procedimiento que se realiza, generalmente dentro del útero de la madre, en un feto, para salvar la vida del futuro un bebé o para mejorar el resultado de un desarrollo fetal que no marcha según lo esperado durante el embarazo, según la Clínica Mayo, en EE. UU.. Las técnicas utilizadas en este campo, de reciente comienzo y rápida evolución, destinado a solucionar situaciones que, de no ser por estas intervenciones, terminarían en un resultado perinatal adverso, incluyen procedimientos percutáneos guiados por ultrasonido, cirugía fetal abierta y cirugía mínimamente invasiva, informa Clínica Las Condes, en Chile.

Este tipo de intervención se practica en el feto (nombre del embrión, desde que se implanta en el útero hasta el momento del parto, una etapa de desarrollo que abarca desde la semana 10 de gestación, cuando todos los órganos y sistemas básicos están formados y ha tomado una apariencia más humana, hasta el nacimiento, cuando se convertirá en un neonato o bebé). En casos raros y complejos, los cirujanos realizan cirugía fetal para corregir afecciones congénitas que alterarán la futura vida o, en ocasiones, la ponen en peligro antes del nacimiento. Una de estas afecciones es la espina bífida, que afecta a miles de bebés cada año, señalan desde la Universidad Northwesternen (NU, por sus siglas en inglés) en Illinois, Estados Unidos. “Los médicos también pueden realizar cirugía fetal para tratar hernias diafragmáticas graves, obstrucciones del tracto urinario, tumores fetales o el síndrome de transfusión feto-fetal, una complicación grave en la que la sangre fluye de forma desigual de un gemelo al otro, realizando estos procedimientos a partir de las 15 semanas de gestación, según la NU. CORREGIR DEFECTOS CONGÉNITOS DENTRO DEL ÚTERO “La espina bífida es una abertura en la columna vertebral que deja expuestas la médula espinal y los nervios”, explica el doctor Aimen F. Shaaban, cirujano fetal del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie, de Chicago, y profesor de Cirugía en la NU.

“Este defecto congénito provoca numerosas complicaciones neurológicas, como parálisis de las piernas e hidrocefalia. La cirugía fetal puede reducir o incluso prevenir estas complicaciones y mejorar la calidad de vida” de la persona que vendrá al mundo, según explica Shaaban. Explica que, en la última década, “los cirujanos han pasado cada vez más de la cirugía fetal abierta, que requiere efectuar una incisión grande en el útero, a procedimientos fetoscópicos mínimamente invasivos, que utilizan instrumentos diminutos insertados a través de estrechos puertos quirúrgicos”. “Si bien estos enfoques menos invasivos reducen los riesgos para la paciente embarazada, también dificultan el seguimiento del feto”, con lo cual hasta hace poco tiempo “la cirugía fetal venía evolucionando mientras que la monitorización permanecía rezagada”, de acuerdo con el análisis de la NU. INGIENERÍA AVANZADA PARA LA MONITORIZACIÓN Para abordar este desafío, un equipo de Northwestern ha diseñado una sonda delgada, similar a un filamento, hecha de materiales suaves y flexibles que puede operar de forma segura y delicada dentro del útero, y permite monitorizar la salud del feto en el útero durante la cirugía, de manera continua. Con un ancho que es solo tres veces el diámetro de un cabello, la sonda de monitorización es lo suficientemente delgada como para pasar a través de un tubo estándar que ya se usa durante la cirugía fetoscópica, sin necesidad de incisiones adicionales.

Una vez dentro del útero, unos mecanismos robóticos flexibles permiten al cirujano guiar y posicionar la sonda con precisión, según Northwestern. DISPOSITIVO QUIRÚRGICO DEL GROSOS DE UN CABELLO Para asegurar que la sonda permanezca en su lugar, el equipo, liderado por el doctor John A. Rogers, pionero de la bioelectrónica en Northwestern, en colaboración con el doctor Aimen Shaaban, diseñó un pequeño cojín inflable con forma de globo, que se expande suavemente para mantener la sonda en contacto estable con el feto. “Este dispositivo necesita presionar suavemente el tejido para formar el tipo de acoplamiento necesario para medir los signos vitales” del embrión, explica Rogers. “Unos globos miniaturizados integrados en la sonda permiten este acoplamiento de forma suave y mínimamente invasiva. La sonda también utiliza un mecanismo similar que permite que el filamento se doble o gire, de modo que los cirujanos puedan posicionarlo robóticamente en la ubicación deseada”, añade. El equipo de la NU también integró en la sonda múltiples sensores en miniatura para medir simultáneamente la frecuencia cardíaca fetal y su variabilidad, los niveles de oxígeno (saturación) en sangre y la temperatura del feto.

Este dispositivo transmite de forma inalámbrica los datos que registra a un monitor externo, lo que proporciona a los cirujanos información instantánea durante todo el procedimiento. La sonda robótica, suave y flexible, podría mejorar drásticamente la seguridad durante las cirugías fetales, dado que las herramientas actuales solo permiten la monitorización continua del latido cardíaco del feto, pero no de otros signos vitales, según informa la NU. Explica que, actualmente, los médicos se basan principalmente en mediciones intermitentes de la frecuencia cardíaca fetal efectuadas mediante ecografía desde fuera del cuerpo de la mujer embarazada, obteniendo una visión parcial del estado del feto durante la intervención quirúrgica.

El nuevo dispositivo, en cambio, se puede insertar suavemente a través del mismo puerto estrecho que se utiliza en la cirugía fetal, y al monitorizar simultáneamente múltiples signos vitales, los cirujanos obtienen una visión más completa y temprana del sufrimiento fetal, lo que permite intervenciones más rápidas en caso de complicaciones, puntualizan. MÁS SEGUIRDAD PARA LA MADRE Y EL EMBRÓN Al permitir una monitorización continua y multimodal, el nuevo dispositivo podría ayudar a los cirujanos a intervenir antes o a interrumpir un procedimiento si el feto muestra signos de sufrimiento fetal, así como a brindar mayor tranquilidad a los padres y cuidadores durante cirugías que suelen generar ansiedad, según el doctor Shaaban. “Cuando una mujer embarazada necesita una operación fetal, deposita mucha confianza en que sus médicos garanticen la seguridad del procedimiento. Si pudiéramos brindarle mayor seguridad de que su bebé estará bien, sería beneficioso para todos. Cualquier cosa que podamos hacer para que las operaciones sean más seguras para la madre y el bebé representa un gran logro”, afirma Shaaban. “Cuando operamos a un feto, el cual es más sensible que un bebé, nuestras opciones son limitadas. Desconocemos sus signos vitales. A veces, durante este procedimiento, la frecuencia cardíaca fetal disminuye, lo que indica bajos niveles de oxígeno o un pH sanguíneo bajo, pudiendo desarrollarse repentinamente e incluso provocando un paro cardíaco completo”, añade. “Nuestra capacidad para monitorear el feto no ha cambiado en 40 años. No contábamos con las herramientas necesarias. Esperamos que esta sonda proporcione un monitoreo continuo e integral sin añadir riesgos, permitiendo realizar ajustes correctivos en una etapa muy temprana para garantizar su bienestar durante todo el procedimiento y evitar cualquier inestabilidad”, señala el cirujano En estudios realizados con un modelo animal grande, la sonda proporcionó mediciones precisas y exactas, de calidad clínica, incluso cuando el útero y el feto se movían durante la cirugía, según informa la Universidad Northwestern. DESTACADOS: - En casos complejos, los cirujanos realizan cirugía fetal para corregir afecciones congénitas que alterarán la futura vida o la ponen en peligro antes del nacimiento, como la espina bífida, las hernias diafragmáticas, las obstrucciones del tracto urinario o los tumores fetales, según la Universidad Northwestern (EE. UU.). - Los cirujanos han pasado de una cirugía fetal abierta que requiere efectuar una incisión grande en el útero materno a procedimientos que utilizan instrumentos diminutos insertados a través de estrechos puertos quirúrgicos, aunque estos enfoques menos invasivos también dificultan el seguimiento del feto. - Ahora, un equipo de Northwestern ha diseñado una sonda flexible y suave, similar a un cabello, que se introduce de forma segura en el útero para monitorizar de forma continua y simultánea la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y la temperatura fetal, mientras se efectúa la cirugía. Por Daniel Galilea EFE-Reportajes.