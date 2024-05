CDC identifica los tres primeros casos documentados de VIH por “faciales vampíricos”

ALBUQUERQUE- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés) señalan en su informe “Investigation of Presumptive HIV Transmission Associated with Receipt of Platelet-Rich Plasma Microneedling Facials at a Spa Among Former Spa Clients — New Mexico, 2018–2023” publicado el 15 de abril que tras investigación a la clínica llevada a cabo entre 2018 y 2023 reveló que aparentemente se reutilizaron equipos que son desechables destinados a un solo uso.

Así mismo, los CDC señalan que si bien, la transmisión del VIH a por medio de tratamientos de inyección de cosméticos a través de la sangre contaminada no se han documentado anteriormente. En su informe precisan que “durante el verano de 2018, se notificó al Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) sobre un diagnóstico de infección por VIH en una mujer sin factores de riesgo de VIH conocidos que informó exposición a agujas de tratamientos faciales cosméticos con microagujas de plasma rico en plaquetas (tratamientos faciales de vampiro) recibidos en un spa en la primavera de 2018”.

No obstante a que la transmisión de VIH por sangre contaminada a por medio de inyecciones no esterilizadas es un riesgo que es bien conocido por las personas, el informe indica que se trata del primer caso que es documentado de posibles infecciones a través de servicios cosméticos.

En la investigación de los servicios del spa que inició en 2018 realizada por NMDOH y CDC se logró identificar a cuatro antiguos clientes del spa, así como a una pareja sexual de un cliente del spa, todos ellos cuales fueron diagnosticados de infección por VIH durante 2018-2023, señala CDC, añade el informe que “el análisis de la secuencia de nucleótidos reveló cepas de VIH muy similares en todos los casos”.