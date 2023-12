¿Cómo pasar la temporada decembrina sin tener una crisis emocional?

En un artículo de Rafael Paz titulado “Cómo pasar sin crisis anímicas la temporada decembrina”, publicado en la Gaceta UNAM, indica que si bien las últimas semanas del año solemos asistir a fiestas, reuniones, para otras personas, esta temporada es para ellos emocionalmente complicada.

Esto es si tomamos en cuenta que en México hay 3.6 millones de personas que padecen depresión, según datos de los Servicios de Atención Psiquiátrica dados a conocer por la Secretaría de Salud el pasado 13 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Depresión blanca o blues de navidad: Un contraste de la navidad

“La falta de atención médica especializada provoca que la enfermedad evolucione, se vuelva crónica y limite a las personas en todas las esferas sociales. El tratamiento depende de la intensidad y tipo de síntomas. Puede ser solo con psicoterapia para casos leves, o con terapia, medicamentos y soporte comunitario para pacientes graves”, detalló la Secretaría de Salud.

Michael Varnum, profesor asociado de Psicología, Universidad Estatal de Arizona, y Ian Hohm, estudiante de Posgrado en Psicología, Universidad de Columbia Británica, autores del artículo “Winter brings more than just ugly sweaters – here’s how the season can affect your mind and behavior”, publicado en The Conversation, explican que hay una forma de depresión que es conocida como trastorno afectivo estacional (TAE) o SAD.