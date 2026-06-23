Consiguen identificar un grupo de científicos más de 600 nuevos genes que están vinculados a la esquizofrenia

De acuerdo a EurekAlert , si bien desde hace tiempo, los científicos saben que la esquizofrenia es hereditaria, sin embargo “precisar exactamente qué genes contribuyen al riesgo ha sido como buscar agujas en un pajar”. Ahora los científicos que realizaron es nuevo estudio desarrollaron “un enfoque revolucionario que va más allá de los genes individuales. Han descubierto cómo las redes de genes se comunican a través del cerebro, revelando 641 genes asociados a la esquizofrenia que antes no se habían reconocido”.

Este nuevo estudio revela que la esquizofrenia podría ser mucho más compleja de lo que se pensaba hasta ahora, esto lo revelan los datos encontrados en un macroestudio que involucró a más de 60 hospitales psiquiátricos del mundo, después que los investigadores que realizaron esta investigación hallaron que existen 641 genes que hasta hoy eran desconocidos y, que están vinculados con este trastorno mental.

En esta investigación que fue publicada en la revista científica Nature Genetics, llevó acabo un análisis de los “datos genéticos de más de 102,000 personas y muestras de tejido cerebral de cientos de donantes en seis regiones cerebrales diferentes”, destalla EurekAlert.

Anteriormente prosigue EurekAlert, los métodos tradicionales usados para relacionar los genes con enfermedades “solo examinan las variantes en la proximidad inmediata de los genes considerados; sin embargo, en este campo se sabe que la mayor parte de la implicación de los genes en una enfermedad depende de variantes a larga distancia”.

Para este nuevo estudio, el equipo de científicos decidió crear “nuevos modelos computacionales que capturan las relaciones reguladoras de largo alcance entre los genes, de forma similar a cómo las redes sociales conectan a personas que no viven una al lado de la otra. Este marco de modelado mejorado permitió el descubrimiento de cientos de genes asociados a la esquizofrenia que, de otro modo, no habrían sido detectados”, explica EurekAlert.

La Agencia de Noticias EFE resalta que este nuevo modelo usado para la realización de esta investigación, posibilitó a los científicos poder “descubrimiento de cientos de genes asociados a la esquizofrenia que no se habrían detectado de otro modo”.

En opinión del Dr. Giulio Pergola, quien es el autor principal e investigador del Instituto Lieber para el Desarrollo del Cerebro, “la mayoría de los estudios genéticos han estado buscando la luz debajo de la farola, centrándose únicamente en los genes cercanos a las variantes de ADN asociadas a la enfermedad”; Pergola prosigue explicando que “ll incorporar redes de coexpresión génica, esencialmente hemos encendido las luces en todo el vecindario, revelando cómo las variantes genéticas distantes se coordinan para construir la base genética de la esquizofrenia”.