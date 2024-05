Descubren la causa de la ataxia espinocerebelosa 4, una rara enfermedad genética, con lo que se despeja el camino para futuras terapias

UTAH- La enfermedad neurológica progresiva o ataxia espinocerebelosa 4 (SCA4) es un padecimiento que no tiene cura, que si bien puede iniciar en la adolescencia, suele manifestarse a los cuarenta o cincuenta años, además de que es poco frecuente, sus síntomas que con el tiempo empeoran son dificultades para caminar y mantener el equilibrio.

De acuerdo con un artículo elaborado por Sophia Friesen, quien es gerente de Comunicaciones Científicas de la Salud en la Universidad de Utah titulado “After 25 Years, Researchers Uncover Genetic Cause of Rare Neurological Disease” publicado en el sitio web de la universidad estadounidense el 29 de abril, luego de 25 años de de desconocer la causa de esta enfermedad rara, un estudio multinacional liderado por Stefan Pulst, M.D., Dr. med., quien es profesor y catedrático de neurología, y K. Pattie Figueroa, directora de proyectos en neurología, ambos en la Facultad de Medicina Spencer Fox Eccles en la Universidad de Utah, lograron identificar “la diferencia genética que causa SCA4”, con lo que se posibilita dar respuestas a las familias y se despeja el camino para futuros tratamientos.

Los resultados de esta nueva investigación fueron publicados en la revista Nature Genetics.

CAUSA GENÉTICA, SE RESUELVE EL MISTERIO

Friesen, detalla que no obstante a que “el patrón de herencia de SCA4 había dejado claro durante mucho tiempo que la enfermedad era genética”, y que posteriores investigaciones habían conseguido localizar el gen responsable de esta enfermedad en “una región específica de un cromosoma”; dicha” región resultó “extraordinariamente difícil de analizar para los investigadores” debido a que está colmada de “segmentos repetidos que parecen partes de otros cromosomas y con una composición química inusual que hace que la mayoría de las pruebas genéticas fallen”.

Teniendo este panorama y con el objetivo de lograr identificar el cambio que origina la SCA4, Figueroa y Pulst, junto con un equipo de investigación, decidieron hacer uso de una tecnología de secuenciación avanzada que fue recientemente desarrollada.

Por medio de esta nueva técnica los investigadores hicieron una comparación del ADN de personas enfermas de SCA4 con el de otras que no padecían esta rara enfermedad de varias familias de Utah, tras su análisis, hallaron que en los pacientes con SCA4, la sección de un gen que se conoce como ZFHX3 es mucho más amplia de lo que debería ser y además contiene una cadena muy prolongada de ADN repetitivo.

Siendo así, prosigue Friesen que “las células humanas aisladas que tienen la versión extra larga de ZFHX3 muestran signos de estar enfermas: no parecen capaces de reciclar proteínas tan bien como deberían y algunas de ellas contienen grupos de proteínas pegadas”.