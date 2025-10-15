Descubren que el estrés que provoca una agresión sexual a una mujer puede desconectar áreas de su cerebro

BARCELONA. De acuerdo a un estudio realizado por un equipo del Hospital Clínic de Barcelona logró identificar alteraciones en la conectividad cerebral en mujeres que han sido víctimas de una agresión sexual reciente y que como consecuencia desarrollaron trastorno de estrés postraumático (TEPT), detalla un comunicado.

Siendo así que su investigación revela que entre el 17 % y el 25 % de las mujeres que es víctima de una agresión sexual en algún momento de su vida, el 70 % de ellas padece TEPT; con lo que los investigadores demostraron que parte de estas mujeres pierden la conexión entre dos áreas esenciales del cerebro.

“El TEPT tras una agresión sexual suele ser especialmente grave y puede ir acompañado de depresión, pensamientos suicidas y otros trastornos emocionales”, explica el comunicado publicado en el sitio web del Hospital Clínic de Barcelona, y añade que “a pesar de que la violencia sexual es una de las formas de trauma más frecuentes entre mujeres, la mayoría de estudios sobre TEPT se han centrado en otros tipos de eventos traumáticos, como guerras o desastres naturales”.

Los científicos, del Hospital Clínic de Barcelona, encontraron cómo la comunicación que se da de manera habitual entre dos áreas claves del cerebro que están implicadas tanto en el procesamiento como en el control de las emociones, es decir la amígdala y la corteza prefrontal, desaparece casi por completo en las mujeres que fueron víctimas de una agresión sexual.

El estudio, que fue liderado por la doctora Lydia Fortea y presentado durante el congreso del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología que se llevó acabo en Ámsterdam, tiene su sustento en la comparación de las imágenes cerebrales de 40 mujeres que padecen TEPT después de haber sido víctimas de una agresión sexual ocurrida en el último año, así como de 45 casos control.

“El estudio ha analizado imágenes cerebrales de una muestra inicial compuesta por 40 pacientes, adolescentes y mujeres adultas, con TEPT tras una agresión sexual ocurrida en el último año, comparándolas con un grupo de mujeres sin TEPT ni historia de violencia sexual, de edad similar”, precisa el comunicado del Hospital Clínic de Barcelona, y prosigue explicando que “mediante resonancia magnética funcional en reposo, se ha observado que en más de la mitad de las mujeres con TEPT (22 de 40), la comunicación entre la amígdala y la corteza prefrontal ventromedial, dos regiones clave para gestionar el miedo y las emociones, estaba prácticamente perdida, llegando a valores cercanos a cero”.