El amor sin algoritmo, cuando los solteros exploran nuevas formas de buscar pareja fuera de las apps

LOS ÁNGELES- La fatiga de las aplicaciones de citas está empujando a una nueva generación de solteros a buscar conexiones fuera del algoritmo. Ahora presentan a sus amigos como si fueran candidatos en campaña durante eventos en bares y se suman a clubes para conocer nuevas personas y reconstruir el sentido de comunidad.

Un miércoles por la noche, al menos 15 parejas de amigos toman el escenario de un bar en el este de Los Ángeles (California, EE.UU.) para “vender” las virtudes de su amigo soltero. Después de las presentaciones, la pista se abre con la esperanza de que el anuncio se convierta en una historia de amor real.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevas flechas digitales de Cupido, la tecnología modifica la forma en cómo nos relacionamos

Jacob solo cuenta con unos minutos para describir a su amigo y lo hace con una presentación de diapositivas que muestra en su tableta titulada ‘10 cosas que odio de Tom’, haciendo referencia a la comedia romántica protagonizada por Heath Ledger y Julia Stiles.

”Es extrovertido, sabe lo que quiere, y si no agarran al chico de Grecia, con él se irán a Saint-Tropez y sobre todo no está en apps de citas... este mes”, advierte Jacob.

Tras Tom, sube Allison, de 37 años, “harta de los chicos que no buscan compromiso”. Luego, una cuñada describe a Petro, un DJ fiestero y familiar, listo para llevar a alguien como acompañante a la próxima boda. También aparece Hilty, una guionista y productora, quien, según su vecino, “te hará sentir que eres único en el planeta”.

CANSADOS DE DESLIZAR A LA DERECHA

El proyecto se llama ‘Date My Friend (LA)’ (‘Sal con mi amigo’) y es una alternativa para aquellos que están cansados de “deslizar a la derecha” en las apps de citas que abundan en el internet.