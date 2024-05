Investigadores encuentran sorprendentes diferencias en el metabolismo de los niños con autismo

CALIFORNIA- Si bien el autismo o Trastorno del Espectro Autista (TEA) surge en los primeros meses en el desarrollo del niño, aún no se entiende bien cuál es su origen.

En un articulo escrito por Miles Martin, titulado “Metabolism of Autism Reveals Developmental Origins. Findings suggest new possibilities for early autism detection”, publicado en el sitio web de la Universidad de California en San Diego, precisa que investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego descubrieron los cambios en el metabolismo que suceden entre “el nacimiento y la presentación del trastorno del espectro autista (TEA) más adelante en la infancia”. Los científicos encontraron “que una pequeña cantidad de vías bioquímicas son responsables de la mayoría de estos cambios, lo que podría ayudar a informar nuevas estrategias de detección temprana y prevención del autismo”.

“Al nacer, la apariencia física y el comportamiento de un niño que desarrollará autismo en los próximos años son indistinguibles de los de un niño neurotípico. De hecho, en la mayoría de los casos, el destino del niño con respecto al autismo no se determina al nacer”, explicó Robert Naviaux, M.D., Ph.D., quien es profesor en los Departamentos de Medicina, Pediatría y Patología de la Facultad de Medicina en la Universidad de San Diego.

TE PUEDE INTERESAR: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo: Sus principales síntomas y señales para detectarlo

“Estamos empezando a aprender sobre las dinámicas que regulan la transición del riesgo a la aparición real de los primeros síntomas del TEA. El diagnóstico temprano abre la posibilidad de una intervención temprana y resultados óptimos”, añade Naviaux.

Los hallazgos de este nuevo estudio que se publicaron en la revista ‘Communications Biology’ y que fue liderado por investigadores de la Universidad de California, favorecerán a cimentar nuevas estrategias para la detección temprana y la prevención de este trastorno.

El TEA es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por presentar dificultades para socializar y comunicarse, así como también “conductas repetitivas y/o restrictivas”, explica Martin, y prosigue detallando que para “la mayoría de las personas con TEA, la condición es una discapacidad significativa, y sólo entre el 10 y el 20 por ciento de los niños diagnosticados antes de los 5 años pueden vivir de forma independiente como adultos”.