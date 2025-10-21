Lenacapavir, el nuevo medicamento que promete poner un freno al VIH, aún no llega a América Latina

CIUDAD DE MÉXICO- El lenacapavir es un medicamento que podría prevenir hasta un 84,000 de las infecciones de VIH en América Latina para 2030, teniendo en cuenta las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México, sin embargo, su acceso continúa bloqueado por las licencias privadas, además de los precios inaccesibles y los vacíos regulatorios.

Estos cálculos fueron presentado en el seminario “Actualizaciones en PrEP y acceso a lenacapavir en Latinoamérica”, que fue organizado por el Instituto AHF de Salud Pública Global, en el que se reunieron especialistas de varios países con el propósito de analizar las barreras regionales en el acceso a las nuevas terapias de prevención del VIH.

TE PUEDE INTERESAR: Lenacapavir, la revolucionaria vacuna contra el VIH será 700 veces más barata en países en desarrollo

Este nuevo medicamento, que fue desarrollado por la farmacéutica Gilead una empresa biofarmacéutica estadounidense con sede en Foster City, California, es el primer antirretroviral inyectable de acción prolongada y ya fue aprobado para la profilaxis preexposición (PrEP), es decir la prevención de enfermedades a través de medidas oportunas, que pueden ser ya sea tratamientos médicos o procedimientos de higiene, que, a diferencia de la profilaxis oral diaria, se aplica mediante una inyección subcutánea cada seis meses misma que actúa en tres fases del ciclo del virus.

Los ensayos PURPOSE 1 y 2, llevados acabo en Sudáfrica, Estados Unidos, Brasil, Argentina y México, arrojaron como resultado una eficacia del 96 % y una adherencia del 91 %, con tan solo dos infecciones detectadas entre los miles de participantes. “Los problemas de adherencia podrían encontrar aquí una solución viable, especialmente entre jóvenes y poblaciones clave”, describió el doctor Ariel Terrón, del Instituto AHF.

DESIGUALDAD DE ACCESO A ESTE MEDICAMENTO

El análisis del INSP, que fue dirigido por Tonatiuh Barrientos, logró modelar el posible impacto del medicamento en Argentina, Colombia, México, Perú y Venezuela. Siendo así que en un escenario optimista, la reducción de casos de VIH alcanzaría el 68 %, lo que equivale a 84,000 infecciones prevenidas entre 2026 y 2030.