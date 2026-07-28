Nuevo estudio precisa que un error de limpieza cerebral, como la posible causa común de alzheimer y ELA

Este descubrimiento es el resultado de un nuevo estudio llevado acabo por investigadores de la Universidad de Barcelona y brinda “nuevas evidencias del papel del sistema glinfático, encargado de la limpieza del cerebro, en las enfermedades neurodegenerativas”, destalla un comunicado de la Universidad. Esta nueva investigación revela que “pacientes con enfermedades como alzhéimer, degeneración lobular frontotemporal o esclerosis lateral amiotrófica (ELA) presentan una mayor acumulación de wasteosomas, pequeñas estructuras que actúan como contenedores de residuos en regiones clave del sistema de limpieza del cerebro”, explica el comunicado.

Por lo que en base a los resultados arrojados en el estudio se los autores insinúan que este sistema podría estar funcionar “de forma deficiente en estos pacientes, lo que podría favorecer la acumulación de estas estructuras y contribuir a la progresión de la enfermedad”, añade la Universidad de Barcelona. Según los autores, al entender cómo es que el proceso por el cual el cerebro “elimina residuos”, podría ser esencial para tener un mejor entendimiento sobre las enfermedades neurodegenerativas y, de esta forma en el futuro, ser capaces” de desarrollar nuevas estrategias de prevención y tratamiento”. Esta investigación que fue publicada en la revista Acta Neuropathologica Communications, fue liderada por Jordi Vilaplana, quien es profesor de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la UB e investigador del Instituto de Neurociencias (UBneuro) y el Área de Enfermedades Neurodegenerativas del CIBER (CIBERNED), junto con Laura Molina-Porcel, quien es investigadora del Banco de Tejidos Neurológicos del Biobanco del Hospital Clínic de Barcelona - Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (Biobanco HCB-IDIBAPS). Marta Riba y Raquel Alsina (UB-UBneuro-CIBERNED). Este esudio contó con la colaboración de investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña y Qilimanjaro Quantum Tech. UN DESCUBRIMIENTO CLAVE Para esta investigación, los autores estudiaron las muestras cerebrales de 185 donantes, incluidas las personas que padecen alzhéimer, ELA o degeneración lobular frontotemporal, así como de voluntarios que no padecen alguna enfermedad neurodegenerativa, describe la Universidad de Barcelona, quien prosigue precisando que “el objetivo era determinar si los pacientes presentan diferencias en el número de wasteosomas, también llamados corpora amylacea, y ver dónde aparecen estas estructuras”. Los resultados de su análisis reveló a los autores “que los wasteosomas se acumulan de forma reiterada en regiones específicas del cerebro, concretamente en zonas relacionadas con las vías de drenaje del sistema glinfático, y que son significativamente más numerosos en los cerebros de los donantes enfermos”, indica el comunicado.

En opinión de los investigadores, esta “distribución” da fuerza la hipótesis “de que los wasteosomas pueden actuar como indicadores de una insuficiencia crónica del sistema glinfático, es decir, que el sistema encargado de limpiar el cerebro no funcionaría correctamente durante un periodo prolongado de tiempo”, señala la Universidad de Barcelona. “Esto es especialmente relevante porque indica que los wasteosomas no son una consecuencia local de los depósitos de proteínas alteradas, sino que reflejan un mecanismo común compartido por diferentes enfermedades neurodegenerativas”, explicaron los investigadores a la Universidad. En base a lo anterior, precisa el comunicado, el sistema glinfático se convierte en un posible “elemento” fundamental para lograr comprender “ese mecanismo compartido”. “Cuando este sistema funciona de forma deficiente, disminuye la capacidad del cerebro para eliminar proteínas alteradas y otros productos de desecho, lo que podría favorecer la acumulación de sustancias tóxicas y contribuir tanto al inicio como a la progresión de las enfermedades neurodegenerativas”, explican los autores de la investigación a la Universidad de Barcelona. LA IMPORTANCIA DE COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DEL CEREBRO De acuerdo con el comunicado de la Universidad de Barcelona, una de “las principales implicaciones del estudio es que los wasteosomas podrían convertirse en un biomarcador indirecto de la insuficiencia glinfática crónica”. “Actualmente, disponemos de muy pocos indicadores que permitan evaluar el estado funcional del sistema glinfático, especialmente cuando se trata de alteraciones que se han desarrollado durante años”, acentúan los investigadores. Siendo así, los investigadores señalan que “si su alteración contribuye al desarrollo de distintas enfermedades neurodegenerativas, tal y como apuntan numerosos trabajos, mejorar su función podría convertirse en una nueva vía para reducir la acumulación de residuos cerebrales y ralentizar la progresión de la enfermedad”. Por lo que, concluyen los investigadores, “también será importante ampliar este tipo de análisis a otras enfermedades neurodegenerativas y desarrollar herramientas que permitan detectar los wasteosomas, o los cambios que producen en el cerebro, mediante técnicas de imagen no invasivas”. Con información de la Universitat de Barcelona.

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