Coahuila 1000 2026 ya ruge: ruta, pilotos, categorías y las claves del rally que desafía al desierto

El desierto dejó de ser escenario para convertirse en el principal rival. La Coahuila 1000 Desert Rally 2026 comenzó hoy con aproximadamente 130 pilotos dispuestos a recorrer cerca de mil kilómetros entre Torreón, Saltillo y Monclova, en una competencia donde la velocidad vale tanto como la navegación, la resistencia física y la confiabilidad mecánica. El banderazo del Rally de Competencia se realizó a las 6 de la tarde desde la Plaza Mayor de Torreón. Desde ahí, automóviles, UTV, cuatrimotos y motocicletas se internaron en caminos de terracería, brechas y zonas desérticas para afrontar la primera mitad de una de las pruebas off-road más exigentes del norte de México. ¿Cuál es la ruta de la Coahuila 1000 2026? La carrera está dividida en dos etapas de aproximadamente 500 kilómetros cada una. La primera se disputa este viernes entre Torreón y Saltillo, con paso por sectores cercanos a San Pedro, Paila y General Cepeda, antes de establecer la meta intermedia en la capital coahuilense.

La acción continuará el sábado 15 de agosto. Los pilotos reanudarán la competencia alrededor de las 7 de la mañana desde Saltillo y se dirigirán hacia Parras de la Fuente, Estación Marte y Castaños, antes de alcanzar la bandera a cuadros en Monclova. La ceremonia oficial de premiación se efectuará el domingo 16.

Este trazado obliga a las tripulaciones a adaptarse constantemente. No se trata únicamente de mantener el acelerador a fondo: el polvo limita la visibilidad, las piedras pueden destruir neumáticos o suspensiones y cualquier error de navegación puede traducirse en minutos perdidos. La administración del combustible y el desgaste de la unidad también serán determinantes para llegar a Monclova. Rally y Ruta Turística no son lo mismo La Coahuila 1000 cuenta con dos modalidades que siguen recorridos diferentes. El Rally de Competencia es la prueba cronometrada y reúne a cerca de 130 pilotos en el trayecto Torreón-Saltillo-Monclova. La Ruta Turística, con aproximadamente 250 inscritos, partió rumbo a Cuatro Ciénegas y posteriormente continuará hacia Monclova, pero sus participantes no forman parte de la clasificación deportiva. Por ello, las cifras globales superiores a 350 participantes no deben confundirse con el número de pilotos que pelean por los campeonatos. También existe una diferencia respecto al número de edición: la experiencia turística cumple 16 años, mientras que el rally cronometrado afronta su duodécima edición.

¿Qué categorías compiten? La convocatoria contempla automovilismo y motociclismo bajo formato Baja. En autos aparecen las clases 1, 10, 12, 17, 9, 5/1600 y 5 Libre. Los vehículos utilitarios se reparten entre UTV Pro Unlimited, UTV Turbo y UTV N/A; también están convocadas Pro Quad, Pro Moto, Sportsman Moto y Rookie Moto. Cada categoría necesita un mínimo de cuatro vehículos inscritos y pagados para participar en el reparto económico. Si no alcanza esa cantidad, se disputa únicamente el trofeo o los competidores pueden solicitar el cambio a una división superior. La bolsa total asciende a un millón de pesos, pero no será entregada íntegramente al ganador absoluto. El recurso se distribuirá entre las categorías que cumplan con el mínimo requerido, además de los trofeos para los mejores clasificados. La tabla Overall reconocerá al competidor con el mejor desempeño acumulado de toda la prueba. Los pilotos que acaparan las miradas Entre las figuras internacionales sobresale el español Mario Garrido, piloto con experiencia en el Rally Dakar y en el Campeonato Mundial de Rally-Raid, quien ya compitió en México dentro del Sonora Rally. Su presencia eleva el nivel de la rama de motocicletas y agrega experiencia internacional al contingente. Zacatecas estará representado por el Chirringas Racing Team. Sergio Márquez González y Miguel Alejandro Orozco buscarán defender el campeonato de la Clase 12, mientras Enrique López de Lara y Rigo Robles intentarán mejorar el tercer lugar obtenido en 2025 dentro de la Clase 5/1600. Oaxaca también envió una delegación de especialistas en motocicletas de resistencia encabezada por Emilio Velázquez, Antonio Ferman y José “Stitch” Ramírez. Los tres afrontarán ambas jornadas sin la protección de una cabina, por lo que el desgaste físico, el calor y la concentración serán factores todavía más severos.

Otro nombre a seguir es Jesús Quintero, campeón defensor de UTV Turbo. En contraparte, la participación de Marco Molinar, ganador del Overall y Pro Moto en 2025, no había sido confirmada por la organización antes del banderazo. Molinar es uno de los grandes dominadores recientes de la prueba y su posible ausencia dejaría abierta la lucha por el triunfo absoluto. Tecnología y resistencia contra el cronómetro Antes de tomar la salida, los participantes pasaron por revisiones administrativas, médicas y mecánicas. Además, cada vehículo recibió un dispositivo GPS para su seguimiento durante el recorrido. El sistema permite controlar posiciones y atender incidentes en una ruta en la que algunos competidores pueden quedar separados por varios kilómetros. La verdadera exigencia de la Coahuila 1000 aparecerá con el paso de las horas. Los equipos deberán encontrar el equilibrio entre atacar el cronómetro y conservar neumáticos, motor, transmisión y suspensión.

En las motocicletas será fundamental dosificar el esfuerzo; en autos y UTV, la comunicación entre piloto y copiloto puede marcar la diferencia entre encontrar el camino correcto o despedirse del podio. Al corte de esta actualización, la primera etapa se encontraba en desarrollo y todavía no se había difundido una clasificación oficial con tiempos y penalizaciones. Cualquier posición compartida durante el recorrido deberá considerarse provisional hasta que el comité valide los resultados. La batalla definitiva llegará el sábado camino a Monclova. Ahí se sabrá quién logró vencer no solamente a sus rivales, sino al polvo, las brechas, el desgaste y los mil kilómetros del desierto coahuilense.