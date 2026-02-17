¿Puede la inteligencia artificial atrofiar nuestra capacidad crítica?

ESPAÑA- El pensamiento crítico suele definirse como la capacidad que tenemos los seres humanos de analizar y valorar una determinada información o afirmación, de manera reflexiva sin aceptarla de entrada como verdadera, para poder formarnos un juicio, llegar a una conclusión, encontrar una solución o tomar una decisión de una manera lo más fundamentada posible. Distintos especialistas vienen advirtiendo que esta capacidad clave de la inteligencia humana podría estar siendo erosionada desde edades muy tempranas, por la utilización excesiva de otro tipo de inteligencia, la artificial, que está basada en los algoritmos y programas informáticos, en vez de fundamentarse en el funcionamiento de nuestras neuronas cerebrales. TE PUEDE INTERESAR: Los adolescentes utilizan chatbots como terapeutas y eso es alarmante RIESGOS DE DELEGAR EN VEZ DE PENSAR Esta erosión progresiva de la capacidad de pensar de manera crítica podría estar afectando a aquellas personas que recurren excesiva e irreflexivamente a la IA, en un fenómeno denominado ‘delegación cognitiva’, según explica Sonia Martínez, profesora e investigadora de Innovación Educativa de la Universidad Europea, UE, (https://universidadeuropea.com), en España. “El pensamiento crítico debe entrenarse desde etapas tempranas, pues permite a los estudiantes cuestionar, analizar y reflexionar sobre los resultados de la IA, pero hoy en día uno de los principales obstáculos para cultivarlo es la delegación cognitiva”, explica la investigadora a EFE. Martínez describe la delegación cognitiva como “la dependencia que se puede desarrollar al recurrir a la IA para generar ideas en lugar de fomentar una reflexión independiente, lo cual limita significativamente la capacidad crítica y reflexiva”. Uno de los síntomas cotidianos más frecuentes de la delegación cognitiva es la dependencia, que en este caso consiste en “preguntarle a la IA antes de pensar, aunque uno sea capaz de hacerlo, para evitar dicho esfuerzo”, explica la investigadora en una entrevista con EFE. Otra de las señales de la delegación cognitiva y del consecuente deterioro del pensamiento crítico, es “la pasividad o falta de iniciativa, un fenómeno que estamos notando de manera muy clara en las aulas, donde a menudo los alumnos muestran una falta motivación para generar algo de forma personal, cayendo en la actitud “me da igual, chat GPT lo hace mejor que yo”.

Por último, Martínez describe como otro síntoma de la delegación cognitiva debida a la IA, "la aceptación acrítica de información al tener la sensación de que uno es incapaz de distinguir lo que es verdad de aquello que no lo es, lo cual conduce a instalarse en la duda permanente, y a aceptarlo todo, ya que "no importa lo que es verdad porque nada lo es". EXPERIMENTOS DEMUESTRAS NUESTRA DEPENDENCIA DE LA IA Existen varios experimentos o experiencias reveladoras que una persona puede efectuar para tomar conciencia de cómo la IA puede estar reduciendo su pensamiento crítico, según esta especialista. Uno de ellos es la comparación, que consiste en realizar una tarea compleja (por ejemplo, escribir un ensayo, resolver un caso o analizar un texto) primero sin ayuda de IA y luego con IA. "Comparar el nivel de análisis, creatividad y profundidad alcanzados en ambos casos, nos permite evidenciar la tendencia a delegar el razonamiento y la posible pérdida de habilidades propias", según Martínez. Otra prueba de nuestro de nivel de delegación cognitiva que podemos realizar es la verificación, "que requiere usar la IA para obtener respuestas a preguntas complejas y luego investigar activamente posibles errores, sesgos o información falsa en lo que ha respondido, para así tomar conciencia de nuestra tendencia a aceptar respuestas sin cuestionarlas", señala esta experta.

Para afrontar esta problemática, Martínez considera importante “contar con una base sólida de conocimiento”, ya que “cuando dominamos un tema somos más capaces de ser críticos, por lo que es fundamental que nos documentemos y reforcemos la idea de contrastar y revisar meticulosamente la información”. ESTRATEGIAS PARA REFORZAR NUESTRO PENSAMIENTO CRÍTICO Martínez propone algunas estrategias para entrenar el pensamiento crítico desde la educación primaria, como por ejemplo implementar rutinas de pensamiento y actividades interactivas que estén alineadas con las competencias digitales. “Se podrían usar ‘chatbots’ (programas informáticos diseñados para simular conversaciones humanas, por texto o voz) en debates socráticos (método de diálogo filosófico y pedagógico basado en preguntas y respuestas), para que los estudiantes pueden analizar puntos de vista opuestos y reflexionar sobre los sesgos ideológicos que puedan surgir en la IA”, propone. Otra práctica que se podría incorporar a la enseñanza, según la profesora Martínez, “es la evaluación por pares, sistema en el que los alumnos trabajan con Inteligencia Artificial y posteriormente evalúan y mejoran las respuestas de sus compañeros, promoviendo así el análisis crítico y colaborativo”, detalla.