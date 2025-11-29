Redes Sociales y los problemas de salud por su uso masivo

ESPAÑA- Nativos digitales. Una generación alumbrada bajo las constantes pantallas. Una generación que ha crecido con internet como parque de juegos. Una generación que ha construido su identidad en un escenario virtual donde cada acción se somete al juicio externo... o a la ausencia del mismo. Una generación que, en definitiva, vive en las redes sociales. Así, la juventud actual se enfrenta a una paradoja sin precedentes: están más conectados que nunca, pero sufren una creciente epidemia: la soledad. La ansiedad y los problemas de autoestima se extienden a nivel global. Y estas plataformas, diseñadas para unir, se han convertido para muchos en un laberinto de agravio comparativo permanente. TE PUEDE INTERESAR: Sexualidad y redes sociales: ¿qué es lo que aprenden los jóvenes? DEL USO A LA ADICCIÓN Un estudio global de Sapiens Labs, que analizó datos de 28 mil jóvenes, encontró una correlación (que no necesariamente causalidad) sorprendente: cuanto más tarde reciben los jóvenes su primer dispositivo móvil, mejor es su bienestar psicológico. Concretamente, el 42% de los niños y el 74% de las niñas que tuvieron su primer “smartphone” a los 6 años enfrentaron problemas de salud mental, en contraste con un 36% y 46% de los que lo recibieron a los 18 años. Solo en Estados Unidos, las cifras hablan por sí solas. Un informe de la Oficina del director general de Servicios de Salud desveló que el 95% de los jóvenes de entre 13 y 17 años utilizan al menos una red social con regularidad y uno de cada tres lo hace constantemente.

Además, el informe 'Social Media and Youth Mental Health' del U.S. Surgeon General lo dejó claro: dedicar más de tres horas diarias a estar en las redes sociales duplica el riesgo de que los adolescentes sufran síntomas de depresión y ansiedad. A su vez, los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades visibilizan que el 42% de los estudiantes de secundaria experimentaron sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, una cifra que para las chicas asciende a un alarmante 57%. En España, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad desveló que al menos un 11.3% de los jóvenes de entre 15 y 24 años se encuentra en riesgo elevado de hacer un uso compulsivo de los servicios digitales. Si se trata de aquellos que están entre los 12 y los 16 años, el porcentaje asciende al 33%. En la misma línea, un estudio de la Universidad Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Catalunya señaló que uno de cada cinco adolescentes españoles permanece más de dos horas diarias navegando en TikTok, revelando también entre ellos una creciente baja autoestima y niveles elevados de estrés. En América Latina el panorama es similar. De hecho, un informe de Comscore reveló que el usuario promedio de la región pasa 23 horas al mes en redes sociales. La cifra se dispara entre los jóvenes: en Brasil, los ciudadanos de 18 a 24 años dedican 48 horas mensuales a estas plataformas, más del doble que el promedio general. DE LA DEPENDENCIA AL AISLAMIENTO Pero, si las redes son masivas, ¿de dónde viene la soledad? Un estudio psicológico publicado por medios como la BBC resaltó que los jóvenes que usan las redes sociales más de dos horas al día tienen el doble de probabilidades de experimentar aislamiento social en comparación a aquellos que les dedican 30 minutos o menos. "Todavía no sabemos qué vino primero: el uso de las redes o el aislamiento social percibido", dijo Elizabeth Miller, profesora de pediatría en la Universidad de Pittsburgh y coautora del estudio. Pero lo que sí tienen claro, como señaló Brian Primack, profesor de la Facultad de Medicina del mismo centro universitario, es que "los problemas de salud mental y el aislamiento social están en niveles epidémicos entre los adultos jóvenes".