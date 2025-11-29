Redes Sociales y los problemas de salud por su uso masivo
En una era en la que casi todos los jóvenes están conectados a internet, el aislamiento, la ansiedad y la depresión crecen entre ellos como una pandemia silenciosa que algunos expertos atribuyen a la adicción a estas plataformas
ESPAÑA- Nativos digitales. Una generación alumbrada bajo las constantes pantallas. Una generación que ha crecido con internet como parque de juegos. Una generación que ha construido su identidad en un escenario virtual donde cada acción se somete al juicio externo... o a la ausencia del mismo. Una generación que, en definitiva, vive en las redes sociales.
Así, la juventud actual se enfrenta a una paradoja sin precedentes: están más conectados que nunca, pero sufren una creciente epidemia: la soledad. La ansiedad y los problemas de autoestima se extienden a nivel global. Y estas plataformas, diseñadas para unir, se han convertido para muchos en un laberinto de agravio comparativo permanente.
DEL USO A LA ADICCIÓN
Un estudio global de Sapiens Labs, que analizó datos de 28 mil jóvenes, encontró una correlación (que no necesariamente causalidad) sorprendente: cuanto más tarde reciben los jóvenes su primer dispositivo móvil, mejor es su bienestar psicológico.
Concretamente, el 42% de los niños y el 74% de las niñas que tuvieron su primer “smartphone” a los 6 años enfrentaron problemas de salud mental, en contraste con un 36% y 46% de los que lo recibieron a los 18 años.
Solo en Estados Unidos, las cifras hablan por sí solas. Un informe de la Oficina del director general de Servicios de Salud desveló que el 95% de los jóvenes de entre 13 y 17 años utilizan al menos una red social con regularidad y uno de cada tres lo hace constantemente.
Además, el informe ‘Social Media and Youth Mental Health’ del U.S. Surgeon General lo dejó claro: dedicar más de tres horas diarias a estar en las redes sociales duplica el riesgo de que los adolescentes sufran síntomas de depresión y ansiedad.
A su vez, los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades visibilizan que el 42% de los estudiantes de secundaria experimentaron sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, una cifra que para las chicas asciende a un alarmante 57%.
En España, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad desveló que al menos un 11.3% de los jóvenes de entre 15 y 24 años se encuentra en riesgo elevado de hacer un uso compulsivo de los servicios digitales. Si se trata de aquellos que están entre los 12 y los 16 años, el porcentaje asciende al 33%.
En la misma línea, un estudio de la Universidad Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Catalunya señaló que uno de cada cinco adolescentes españoles permanece más de dos horas diarias navegando en TikTok, revelando también entre ellos una creciente baja autoestima y niveles elevados de estrés.
En América Latina el panorama es similar. De hecho, un informe de Comscore reveló que el usuario promedio de la región pasa 23 horas al mes en redes sociales. La cifra se dispara entre los jóvenes: en Brasil, los ciudadanos de 18 a 24 años dedican 48 horas mensuales a estas plataformas, más del doble que el promedio general.
DE LA DEPENDENCIA AL AISLAMIENTO
Pero, si las redes son masivas, ¿de dónde viene la soledad? Un estudio psicológico publicado por medios como la BBC resaltó que los jóvenes que usan las redes sociales más de dos horas al día tienen el doble de probabilidades de experimentar aislamiento social en comparación a aquellos que les dedican 30 minutos o menos.
“Todavía no sabemos qué vino primero: el uso de las redes o el aislamiento social percibido”, dijo Elizabeth Miller, profesora de pediatría en la Universidad de Pittsburgh y coautora del estudio.
Pero lo que sí tienen claro, como señaló Brian Primack, profesor de la Facultad de Medicina del mismo centro universitario, es que “los problemas de salud mental y el aislamiento social están en niveles epidémicos entre los adultos jóvenes”.
Otro informe, este perteneciente al Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) de España, apunta en la misma dirección: “un 9.4% de jóvenes afirma haber recortado el tiempo que pasa con sus amistades de manera presencial”.
Fenómenos como el FOMO (“Fear Of Missing Out”), o miedo a perderse algo, y la NOMOFOBIA (“No Mobile Phobia”), o miedo irracional a no disponer del teléfono móvil, contribuyen todavía más a esta especie de reclusión.
Un aislamiento que, entre jóvenes que padecen depresión, puede conllevar riesgos alarmantes: un estudio de las universidades de Melbourne (Australia) y Groningen (Países Bajos) desveló que los adolescentes con pensamientos suicidas encontraban en las redes sociales grupos afines, lo que provocaba conductas imitativas.
Ante esto, la comunidad médica ha reaccionado advirtiendo del problema. Un aviso del director general de servicios de salud de Estados Unidos, Vivek Murthy, lo señaló con contundencia: “casi todos los adolescentes usan redes sociales, y aun así no tenemos evidencia suficiente para concluir que son seguras para ellos”.
Porque al final, en plena era de internet, es inevitable que todos, nativos digitales o no, vivamos conectados. Pero en el caso de aquellos que están construyendo su identidad, la clave está en que los beneficios superen a los riesgos a través del conocimiento del medio que, en este caso, está en las redes.
DESTACADOS:
- “La mayoría de los adolescentes usan las redes sociales sin que tengamos evidencias de que estas son lo suficientemente seguras”, asegura el director general de servicios de salud de Estados Unidos.
- En América Latina los jóvenes usan las redes sociales más del doble del promedio general.
- Según un informe, cuanto más tarde reciben los menores su primer “smartphone”, mejor es su estado de salud mental.
Por Nora Cifuentes EFE-Reportajes.