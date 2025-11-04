Sexualidad y redes sociales: ¿qué es lo que aprenden los jóvenes?

NUEVA YORK- Tal y como dice UNICEF en su informe `Children in a Digital World´, el 71% de jóvenes de 15 a 24 años están en internet, en comparación al 48% del resto de la población. Son el grupo más conectado.

Este fenómeno ha dado lugar a una “cultura de dormitorio”, donde los adolescentes navegan en privado, sin supervisión de un adulto y exploran a su criterio aquellas cuestiones que les despiertan interés o inquietud... Incluida su sexualidad.

TE PUEDE INTERESAR: Destapan redes de contenido explícito en Saltillo; así es el lado violento del sexting

Y entonces, ¿qué aprenden los jóvenes sobre sexualidad en plataformas digitales? Los contenidos que consumen, los peligros a los que se enfrentan y las posibles soluciones son algunas de las cuestiones que, ante este auge de la sexualidad en redes sociales, se han puesto sobre la mesa.

Si no está en las aulas, está en internet.

La ausencia de una educación sexual, o lo desigual de esta formación dependiendo del lugar del mundo o el modelo académico, es una de las causas que los expertos señalan a la hora de explicar la creciente costumbre de los jóvenes de explorar este tema en internet: Tiktok, Instagram, Youtube o páginas para adultos se convierten en la alternativa.

Y es que desde Save The Children, advierten de que “sin una educación afectivo-sexual incluida en el currículo y ante un mundo tecnológico lleno de posibilidades, la pornografía se ha convertido en profesora y consultorio de sexualidad para los adolescentes”.

Por ejemplo, en América Latina, solo 4 de cada 10 países garantizan una educación sexual integral en el currículo escolar, según el informe “La educación integral de la sexualidad en América Latina y el Caribe: Un llamado a la acción en contextos de incertidumbre”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) .

Pero esto no es propio únicamente de una región. El hecho de que no cuenten con supervisión adulta mientras navegan o la ausencia de respuestas en el entorno académico, se refleja en las cifras de distintos países.